Editorial Paulo Vilouta: "Al fin una buena" (15/05/26) #Vilouta910

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Un minuto, me tomo un minuto de la semana, el último de esta semanita.

Qué buena noticia lo de la inflación, porque más allá de los festejos, o la puesta en escena que planteó el gobierno en el día de ayer, después de tiempos duros, ¿no? Porque desde marzo, con aquella exitosa semana en Nueva York, que terminó en el escándalo de Manuel Adorni, el gobierno, con muchos tiros en los pies y con muchas malas noticias, la pandemia fue cayendo en un pozo realmente muy muy complicado, ¿no? De imagen, de explicaciones no muy claras, de incertidumbres, y creo que ayer, más allá de la puesta en escena que hicieron con el número de 2.6, es una buena noticia para los argentinos, porque veníamos en una racha ascendente peligrosa. Y había que preocuparse y empezar a decir, che, esto es como consecuencia de... Se extinguió el plan, se ahogó el plan, nos pasa lo mismo que a Israel y a Uruguay, que tuvieron altísima inflación, que la bajaron de un cachetazo, pero después llevaron años para romper y perforar el 3 y el 2. Bueno, nos metimos en un montón de problemas, pero la medición de abril realmente marca un camino auspicioso, que es el descendente.Después también me gusta que haya un presidente que diga, che, esto no es un éxito, esto forma parte de un fracaso, porque la inflación tiene que ir a cero, y vamos a trabajar por eso. Porque los países que les va bien, o los países que han crecido, y no vayamos al primer mundo, vayamos al ejemplo de Perú, con mil presidentes, con cambios institucionales terribles, mantuvieron líneas económicas para tener una inflación competitiva, y que económicamente, a pesar del desquicio político, les vaya bien. Y así también Paraguay, así también Chile, así también Uruguay, así también Brasil, que es una potencia dentro de nuestro continente, con inflaciones que marcan este 2.6 o 2.7, los que les cuento siempre, casi casi una inflación anual.

Empezamos a hablar hoy por lo menos de otra cosa, que es la importante, la inflación de un país, el precio de los alimentos, el precio del día a día de todos los argentinos. Por lo menos tenemos una buena, porque miren lo que es el decálogo de situaciones que hemos planteado en los últimos días, antes de plantear una buena, que fue la inflación. Adorno y Susan Danza, ya es intolerable la situación del Jefe de Gabinete, que no tiene el respeto absolutamente de nadie, salvo del Presidente de la Nación, o de la Secretaria General de la Presidencia, o algún compañero, que le toma algún tipo de simpatía, todos lo ven hoy como una peste.Ni se le acercan, se acercan solamente por miedo a mi ley, pero saben que es un obstáculo permanente. Y esta semana sumó un sinfín de declaraciones en la justicia que lo complicaron, y un sinfín de situaciones que lo ponen al borde de un precipicio. Ahora los viajes a Hualeguaychú, el All Inclusive, la criptomoneda, los bienes que ahora hay que investigar al hermano, una situación realmente insostenible.¿Después de qué hablamos esta semana? Del escándalo de Adorno y del Tesla de un diputado. Un diputado que aparece, si bien tiene, dice todo en blanco, y la declaración jurada, papá, papá, papá, con un vehículo de 130.000 dólares al Congreso, cuando en la Argentina tenemos que juntar 1.400.000 para no ser pobres, y tenemos serios problemas donde mucha gente no tiene 4 comidas diarias. Si la hizo con su dinero, dice el presidente, no pasa nada.Perfecto. Pero hablamos también de los gestos en un momento muy difícil, donde mucha gente la pasa realmente mal. Tercer punto.Y uno dice, pero estamos viendo un hecho tras otro que no tienen que ver con la trascendencia del país, por eso festejo lo de la inflación. Marcha de universidades. La cuarta.Prometieron diálogo, prometieron encuentro.

¿Pasó algo? Seguimos igual que antes de la marcha. Y el oportunismo político que le han dado mucho, porque el kirchnerismo escenifica situaciones con relación a los maestros, con relación a los docentes, con relación a la educación, que cuando fueron gobierno no lo hacían.Miren lo que sostenía Cristina Fernández con relación al tema docente en la Argentina no hace mucho tiempo atrás. Trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador.Frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 semanas, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones muchas más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. ¿Cómo es posible? Y cuántos aplaudidores que seguramente fueron a la marcha la semana pasada por el presupuesto universitario, ¿cómo es posible? Decía Cristina Fernández, solamente hablamos de salarios y no hablamos de los pibes.¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo escenifican? ¿Cómo aprovechan cada situación para subirse y hacer creer que hicieron cosas que no hicieron? Terminamos la semana, vuelvo a repetir, me parece que esta serie de hechos Adorni y sus andanzas ya insoportable, intolerable la situación, el diputado con el Tesla, Cristina Fernández y los K creyendo y haciéndonos creer que el tema educativo lo tienen resuelto y pasó a la marcha y no pasa nada. Y un último tema para esta Argentina de la intrascendencia que discute o habla de cosas que no le importan a nadie y las cosas serias no las resuelve. El reclamo por Cristina Libre en el acto de Kicillof, ¿lo van a obligar al gobernador a que tome una postura con relación a Cristina Fernández? ¿O lo van a dejar que se transforme en un candidato presidencial y compita tranquilamente y nos dé a conocer un plan, un proyecto, una idea, sin volverlo loco con esto de lo primero que tenés que hacer si sos presidente es indultar a Cristina Fernández? ¿Esto es lo que está planteando la oposición como alternativa a Javier Milei? ¿Que el primer acto de un gobierno justicialista, peronista, sea Cristina Libre? Como dijo allá Teresa García, Cámpora al gobierno, Perón al poder, Kicillof al gobierno, Cristina... ¿Otra vez otro Alberto Fernández quieren inventar? Me parece que es complicado.Bueno, esta serie de hechos de una semana caótica de la Argentina, Adorni, el Tesla, Cristina Libre, Cristina, la educación, los killeristas, la marcha universitaria, y por fin un dato que sirve, por fin un dato que alienta, es bueno, no, es alto, pero rompió una situación ascendente de una inflación que ya nos hacía desconfiar de la veracidad de un proyecto y la veracidad de un plan. Semanita compleja. Esperemos que la semana sea por lo menos no solo un poquito mejor, sino con un temario más adecuado y más interesante por el bien de todos nosotros que somos los argentinos.