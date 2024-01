Editorial Paulo Vilouta: "Algo no funciona"

Me tomo un minuto, como todos los días, porque estamos terminando una semana para mi gusto, realmente muy, muy desagradable en la Argentina, donde no avanzamos, al contrario, yo creo que si alguno cree que hemos cerrado una vieja grieta que le hizo pésimo al país, como es la del Keller y el macrismo, creo que estamos inaugurando o estamos abriendo otra porque somos campeones del mundo, no solamente en inflación.

Somos los que tenemos más en el mundo, todo segundo, Líbano, tercero, Venezuela, sino que también los argentinos nos hemos acostumbrado a esta historia de generar nuevas grietas.

Y si nosotros, desde lo individual, vos como ciudadana, como ciudadano, yo queremos bajar un poquito las armas y decir ponemos bandera blanca, por favor, prioricemos otro tipo de cosas.

Prioricemos algunas situaciones que las vemos como elementales, pero son claves no tener buena salud, estar rodeados de cosas lindas en la vida, tener un trabajo digno, tener amor rápidamente nos quieren tirar abajo quienes tienen la circunstancia transitoria de administrar un país y nos quieren meter otra vez en estas historietas de amor y odio casi casi permanente.

La Argentina está empezando a generar una nueva grieta que ya la estamos advirtiendo y que pasa por este nuevo gobierno y que pasa por Javier Miley, que vuelvo a repetir es un dolor de cabeza para toda la clase política argentina porque no iba a ser político porque no pensaba ser presidente Y en dos años, ante los dos muy malos gobiernos de junto por el cambio de unión por la patria, se transformó en el presidente de la nación sin ningún tipo de discusiones.

Cuando se empezó a preguntar en los últimos días sobre la imagen del presidente, ya empezamos a ver esta situación de dos extremos y de dos vereda.

Por qué?

Porque para algunos lo ven muy bien, casi en porciones iguales y otros lo ven muy mal.

Una proporción muy, muy similar.

Cuando alguien sacando a Javier Milei pregunta directamente por el Gobierno un treinta largo, dice que es muy bueno y un cuarenta dice que es muy malo. Y entramos otra vez en esta cuestión de grieta en esta cuestión argentina, que lo hacemos permanentemente.

Cuando gobernaba el macrismo, todos los que no lo votaron no se sentían argentinos deseando lo peor del mundo.

Cuanto peor, mejor.

Como si no viviéramos acá cuando ganó Alberto Fernández con Cristina Kirchner, quienes no se sintieron identificados con esto también por momentos deseando lo peor.

Yo conozco gente que decía qué bueno la inflación, porque así se van y vivimos de grietas y estamos todos adentro del mismo barco.

No nos damos cuenta que estamos todos adentro del mismo barco.

Votemos o no votemos a Macri, a Fernández o a Miley.

Estamos todos bajo la misma situación.

Tal vez no dimensiona lo grave que es la situación argentina, donde no solamente tenemos un problema muy serio con la pérdida del poder adquisitivo, con una inflación galopante.

Solamente en diciembre perdimos diez puntos de nuestro poder adquisitivo, sino con el hecho que todos los días estamos hablando de un muerto y estamos hablando de gente que la matan y es gente de buena vida, no de delincuentes.

Hoy una señora de cincuenta años en Morón, hace dos días, Huta, eh, con nueve años y después Jennifer y después Nico, el pibe, que para robar una mochila lo vota, lo mataron a la orilla de la laguna de Chaco, mus y después morena por un teléfono.

Y seguimos contando la muerte de gente inocente con delirantes delincuentes, totalmente fuera de sí.

Ahora la nueva Chez como la gente está medio pobre y no tiene cosas de valor, los tipos están nerviosos.

Por qué?

Porque en vez de asaltar una vez por semana tienen que afanar todos los días y están nerviosos.

Por eso metanlos en cana y déjense de joder con esta manga de lacras que nos tienen hartos.

Nos tienen harto los ladrones.

Si nos tienen harto los políticos y los jueces y los fiscales que defienden los ladrones, hagan algo.

Y si no, vayan a vivir con los ladrones y enamoren de los ladrones.

Nosotros no los queremos ni ver. Nosotros no lo queremos ni ver.

Estamos hartos como sociedad de tanto verso y de tanta historia.

Resuelvan el tema de la inseguridad.

Terminamos una semana con los dientes apretados, todos enojados, todos enojados y sin avance en nada.

Porque hoy la Argentina no resuelve y no debate el tema de seguridad.

Me encantaría que se reúnan los mejores para charlar.

Este tema no debate y no resuelve el tema de los jubilados que están bajo línea de pobreza.

No solamente por mi ley, eh?

Están desde hace mucho tiempo bajo esta situación, pero con un gran drama, porque si cortamos la movilidad habría un mes donde no tienen ni siquiera un bono.

Y si hoy están pobres, los vamos a transformar en indigentes.

Una semana que termina con una frase bestial los voy a dejar sin plata a los gobernadores que termina en la salida de un ministro que no conocía absolutamente a nadie.

Porque hay ministros que están demasiado anónimos para mi gusto en este gobierno, más allá que sean nuevos, que sean flamantes.

No se le conoce la cara y no se le conoce la voz, pero una frase que no está encuadrada dentro Che tenemos que poner orden o vamos a generar que los gobernadores pongan a la Argentina en un cuadro de bienestar, no la amenaza permanente si no se hace lo que yo digo viene rápidamente la advertencia y me parece que y lo vengo diciendo toda la semana con estos tonos.

Con esta forma, con este estilo ya hemos fracasado y no tuvimos ningún tipo de resultado.

Todos enojados, todos mostrando los dientes, todos desafiando y en el medio.

Una sociedad muy, muy preocupada porque esta nueva grieta que se abrió hoy en la Argentina va a un mes clave, que es el mes de marzo, cuando comience formalmente el año, cuando haya compromisos de bolsillo mucho más graves que los que tenemos en el día de hoy.

Con el sinceramente de las tarifas, con el sinceramente de una economía que en muchas circunstancias era absolutamente artificial.

Pero lo que sigue siendo artificial también hoy son los ingresos de los argentinos, que cada vez que van a comprar, que cada vez que van a pagar se dan cuenta que cada día están más lejos de los objetivos.

Con esta cara de enojo y con este mostrarnos los dientes permanentemente, no salimos, perdimos una semana.

La ley ómnibus está estancada.

El acto de la CGT con los discursos fue un espanto y no generó ni un paso para adelante y pasamos otras semanas más de gasto, de energía increíble y de pocas posibilidades de sentir cualquier ciudadano che.

Estamos un poquito mejor que la semana anterior.

Ojalá que la próxima sea diferente.Y ojalá que todos los que están tan tan enfrentados y que creen que mover una coma o cambiar un punto significa debilidad.

Entiendan que muchas veces ese tipo de pequeños consensos significa, entre otras cosas, el alivio de mucha gente y la posibilidad de sentirnos, por lo menos anímicamente.