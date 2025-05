Editorial Paulo Vilouta: "Libertad" (28/05/25) #Vilouta910

Embed

Me quiero tomar un minuto, como todos los días, porque le prestaba mucha atención a palabras de la presidenta Cristina Fernández hace días cuando le comentaba a sus compañeros Che ojo, que el plan económico de Miley puede trastabillar,Tal vez es un deseo más de la ex presidenta que económicamente no pegó demasiado en la Argentina y nos dejó endeudados con inflación, con pobres, con indigentes, con una corrupción galopante,Pero más allá de su apreciación personal, ella planteaba algo que llama la atención y es interesante.

Ojo, porque el desencantado de mi ley no viene a nuestro universo, no nos vota a nosotros y uno en la Argentina ve que muchos de ustedes que nos están escuchando en algún momento dijeron Che ya probamos todo y la verdad nos fue como la mona mira,Apostamos tanto por este, por aquella, por el otro, por este por el otro y cada vez peor,Y votaron a alguien que no forma parte de la política tradicional, como lo hablamos muchas veces y llega Javier Miley al universo de la Argentina Y cuando llega Milei, más allá de esta historieta de la casta y todo esto, me parece que tiene el compromiso él y su gente de marcar algún tipo de diferencia sobre esos fracasos rotundos que están en el pasado y que la líder de uno de ellos, Cristina Fernández, levanta una bandera diciendo Ojo, que el que no vota mi ley no viene a nosotros.

Hoy Milei levanta la vista y su gente y no tiene contendientes fuertes porque la propia Cristina Fernández está diciendo Che, Miley, mirá que el votante que vos perdés porque hoy tiene que pagar las tarifas porque hoy tiene un bolsillo más acotado porque tal vez era un empleado inventado y lo rajaron a patadas,Y hoy ya no tiene más ese curro o porque tal vez se hacía pasar por discapacitado y cobraba una pensión de no sé qué y hoy no la bueno, cuando vos tenés a ordenar cosas.

Hay gente que puede sentirse fuera de ese sistema de privilegio, pero no vuelven al que le dio el supuesto privilegio entonces me parece que hoy el gobierno de mi ley, después de un año donde cometió muchos errores y el último índice de confianza, le dio otra vez estabilidad porque tuvo el lío de Dabo, tuvo el lío de Libra, el desdoblamiento de una elección en la ciudad que fue terrible, pero que después le dio un buen resultado porque ganó a Adorni, es decir, un sinfín de tiros en los pies sin ningún tipo de necesidad.Y en las últimas horas el Gobierno de Javier Milley tiene que entender que la gente lo votó para ver algo diferente a lo que mira por el espejito de atrás y no le ha servido y lo mortifico y le hizo cambiar el voto y no puede volver a los mismos errores y no puede volver al mismo camino que tomaron otros tan equivocados en las últimas horas.

Más allá de que es un tema de todos mediático y discutimos el índice empanada, no puede un ministro de Economía estar discutiendo con uno de los actores más prestigiosos y más populares de la Argentina por el tema del costo de una empanada?Si el señor Darín compra cuarenta y ocho mil y yo compro dieciséis mil,Es la libertad que tenemos y es el mercado que tenemos,Darín no dijo nada para mortificar, para meterle barro, para perjudicar a un gobierno,Dio una opinión y Darín tiene opiniones libres, transparentes y no se ha metido en el ámbito de la grieta.

No es como otros u otras que están todo el día,Chine en Twitter buscando hacerle crear a gente cosas que son mentiras y que no existen,Un papelón sublime,Dejen que Darín opine en un país sano, en un país libre, en un país normal, opina un actor,Y el político, si le gusta, lo escucha,Y si no le gusta, no lo escucha,Pero que tenga que salir todo el elenco y encabezando el ministro de Economía realmente inentendible otro tema inentendible que no puede pasar.,Y esto es grave lo sucedido con nuestro colega Hugo Al conadamón investigando sobre el tema de la side.

Diez intentos de jaqueo en su whatsapp uno directamente a su cuenta de usuario en Twitter.Insultos y amenazas recibidos en su celular desde cuatro números distintos y una intervención o querer meterlo en el ámbito de una página pornográfica o una cosa decadente de esa naturaleza,en un país sano, en un país libre, en un país normal este tipo de cosas no pasan,Los periodistas trabajan con libertad,Si le gusta al gobierno le gusta y si no le gusta al gobierno, se la banca o defiende la idea o la cambia.,ya lo vivimos muchísimas veces.

Cuando salían a escupir periodistas y ponían carteles o a través de ese programa y mundo seis, siete, ocho creaban una realidad paralela que no existía en un país serio en un país libre, en un país normal creíamos no tener que ver la segunda etapa de Paca Paca, que en algún momento fue samba en el pasado kirchnerista,y que en las últimas horas es el manejo de un nuevo relato a través de una serie estadounidense donde se induce a los chicos a hablar y a pensar sobre la libertad económica y el anticomunismo,En un país sano.

Repito, en un país libre, en un país normal el adoctrinamiento y los mensajes no se utilizan los medios de comunicación que están en poder de lo público para inducir y para meter cosas en la cabeza de un chico, para eso están las escuelas, para eso están los maestros, para eso está la historia, para eso están los padres y para eso está la libertad de pensamiento,Igual que los K utilizan Paca Paca,Esperemos que sea el principio y ya sea rápidamente el final para un relato de gobierno.

Repito, en los países sanos, en los países libres, en los países normales la gente no tiene este tipo de inconvenientes,Y en la Argentina lo llamativo que un gobierno nuevo, flamante que gana como consecuencia del fracaso del pasado, insista en tomar conductas del pasado metiéndose con temas que no levantan las banderas de la libertad,lo del tema sigue muy peligroso lo del tema Darín intolerable y lo del tema Paca Paca,Ojalá sea el principio y que alguno le ponga un freno y un límite porque es repetir otra vieja historia y ya los argentinos más allá del voto, más allá del cambio, más allá de la ratificación de la democracia, le planteamos a la democracia algo importante en los últimos tiempos que los partidos tradicionales hoy en la Argentina casi no tienen espacio y no tienen lugar,y todavía no terminan de entender que gobierna la Argentina,Un personaje, un hombre, un tipo, como lo quieran denominar, que hace dos años formaba parte de un programa de televisión y hoy maneja los destinos de la Argentina.

Ante el fracaso brutal y sistemático de los partidos de siempre y de los nombres y de los gobernadores de todos los últimos tiempos en la Argentina, presté atención, repito, y esto es una situación de alerta que el Gobierno tiene que tener en cuenta más allá de sus buenos números, más allá de la baja de la inflación, más allá que le fue bárbara legislativa más allá que se está chupando al pro más allá, que tiene números auspicioso para ganarle al pillar en la provincia de Buenos Aires,En un país sano, en un país libre, en un país normal, este tipo de cosas no tienen que suceder porque ya sucedieron,Y las réplicas y las copias,Y lo que no funcionó, creer que en algún momento va a funcionar es cometer un error garrafal o levantarse,Y cuando las cosas andan relativamente más tranquilas, más serenas, más estables, pegarse todos los días un tiro a los pies.