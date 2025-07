Editorial Paulo Vilouta: "Argentina de Locos" (10/07/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Yo ya les contaba que bajó la pobreza en la Argentina y lo sostiene tanto el Index como la UCA pero todo lo que nos falta no, porque tenemos 4000000 de chicos que no tienen garantizada la comida diaria en la Argentina, yo la verdad que si fuera político yo cuando leo un título de esta característica y no soy político me conmuevo porque soy un ser humano y porque soy argentino y digo C todo lo que hay que hacer en este país todo lo que tenemos que hacer y veo que hay un pensamiento demasiado cortito en la política argentina, Ayer 09/07, un día de descanso, un día de feriado nacional, un día trascendente para los argentinos.

Una celebración que nos toca el corazón y miren lo que fue la Argentina a la mañana, el presidente de la Nación dando explicaciones de su gobierno y enfrentando durísimamente a los gobernadores,Según él, lo quieren destruir por la noche el ministro de Economía del país, explicando una fake news de un periodista que es Alejandro Fantino en las redes sociales que ponían y hablaban de un futuro estallido económico para los gobernadores,El paquete que se discute hoy económico es el uno del PBI,Para el presidente de la Nación y su ministro es 25,Miren la diferencia sustancial que hay a esto sumémosle en un día de descanso en un día de sol en un día con 11 provincias que están de vacaciones en la Argentina a una expresidenta que está presa por corrupta,dando esos mensajes al cielo y metiéndole fichas a los argentinos con relación a su futuro inmediato, que tiene que ver con la economía y el pago de una deuda.yo como estaba en un día desconectado, pensé que era Ángela Merkel,la exitosa gobernadora de Alemania, la que estaba hablando, la que se fue de Alemania con un crecimiento sostenido del PBI del empleo privado, sin juicios de corrupción, con una infravaloración de lo que es en estos momentos la parte económica de su país y del euro.

Un régimen fiscal oneroso pero amplio, pero no era Cristina Fernández y Cristina Fernández, como mucho político argentino que estuvo hasta hace dos minutos en el poder,nos da clases, nos mete miedo y nos complica la vida porque hoy pueden abrir los mercados inestables, porque en un mismo día habla el presidente, el ministro de Economía y la expresidenta sobre un mismo tema, la economía argentina y cuando yo escuchaba a Cristina Kirchner digo C, en esta Argentina, donde festejamos más la salida de un presidente que la esperanza de uno nuevo que llega,Cristina Fernández gobernó con Alberto Fernández hasta hace muy poco tiempo, un año y medio aproximadamente habla de el peor 09/07 de la historia en cuanto a la dependencia, doctora con solamente repasar lo que fueron los festejos del bicentenario de su gobierno con más de 1000000000 de pesos de gastos y el descontrol que hubo en una unidad especial de despedida organizada por la presidencia de la Nación ya nos ponen los pelos de punta,así que mejor que no hablemos de esos temas, pero sería interesante repasarlo. Estimados doctora, yo sé que usted hablan con mucho tiempo que no puede salir de la casa, que es una prisión que está todo el día con la tele y con el tuit, pero dejemos de mentirnos, porque en el medio hay una sociedad, una sociedad que no sabe si el paquete del Senado es el uno del PBI o el 25, Si lo quieren tirar abajo a mi ley o mi ley está enloquecido contra los gobernadores en el medio usted con ese audio, 6000 fieles que hacen una cuestión de Fis en sí,La ex presidenta tiene razón,Bueno, vamos a explicarle a la gente que la doctora Killer, que está tan tan preocupada por la deuda externa argentina en el último gobierno que encabezó junto a Alberto Fernández, incrementaron la deuda externa 155000000000 $, doctora, se olvidó.

Parece porque parece que lo único es el desastre del fondo con Macri,No, también usted y Alberto Fernández 155000000000 $,hoy que están tan preocupados por los jubilados y tienen razón, porque en el gobierno de Alberto Fernández y suyo, doctora, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados fue de 30% y los que ganaban un poquito más que la horrible mínima 356,Mire lo que perdieron los jubilado,Hoy estamos hablando de restituir 172 y estos insensibles del Gobierno no tratan el tema, Pero los números de ustedes porque Alberto Fernández fue elegido por por la doctora Kirchner,No, no vino de un satélite y no cayó del cielo,el gran estadista argentino,se fueron con una pobreza del 401 una indigencia del con crecimiento del empleo informal a raudales, con una inflación de más del 100% con reservas en 2100000000000 $ que terminan siendo las reservas después negativas, es decir, con números realmente de aplazo en medio de un feriado en medio de un día donde los argentinos tendríamos que reflexionar, pensar en el futuro,Yo me pongo en el papel de ustedes que tienen hijos,Digo che una persona con hijos dirá cómo hago malabares en esta Argentina cara en esta Argentina de locos en esta Argentina donde un presidente potea a los gobernadores en una Argentina donde los gobernadores hoy van y se dicen la revancha te la vamos a meter hoy en el Senado, en una Argentina que lo único que hace es vivir de campaña electoral que arma frentes para ganar elecciones, pero no para gobernar como corresponde en esta Argentina de locos un 09/07,la locura del presidente teniendo que salir a la mañana hasta explicando cuestiones meteorológicas,La locura que tenga que hablar un ministro por una fake news para brindar calma,uno expresidenta presa por corrupción que da masterclass desde su prisión domiciliaria solamente en la Argentina, el único problema.que abajo estamos nosotros 47000000 expectantes levantándonos todos los días poniéndole garra, poniéndole corazón, poniéndole esfuerzo,algunos más, algunos menos, muchos buscando trabajo, muchos haciendo malabares para poder estirar la guita que no llega a fin de mes,Jubilaciones miserables, chicos, repito 4000000 de chicos de la Argentina que no tienen asegurado el alimento diario y toda esta gente con responsabilidades extremas porque gobernaron o gobiernan hoy en medio de una locura absolutamente inentendible.

Así nuestro de julio en otros países, con respeto, con institucionalidad, con las actuales autoridades, con las anteriores autoridades, respetando la patria y haciéndonos sentir firmes y seguros acá tratando de meter cualquier tipo de noticia con tal de complicarnos la vida, hacernos sentir inseguros y creer que todo el mundo tiene la razón que todo el mundo miente a la vez,País difícil, eh?País de locos y lamentablemente gobernados por locos hoy y antes y nosotros en el medio de esta situación sin saber dónde estamos parados