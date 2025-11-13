Editorial Paulo Vilouta: "Argentina que no avanza" (13/11/25) #Vilouta910

Embed

Por supuesto que esto lo venimos hablando desde hace varios días, estos hechos de justicia en la Argentina, porque el señor De Vido tiene que estar preso, no hay forma que esté en su casa comiendo ensaladas de atún o de no sé qué cosa, frente a un tribunal que lo está juzgando también por los hechos de corrupción brutales de la causa cuadernos y que hoy lo llevan después de hacer una vez más hablar de la tragedia de once donde murieron 52 personas y más de 700 heridos como consecuencia de haber robado entre otras cosas los subsidios del estado conjuntamente con los empresarios de esas líneas en esos tiempos y matar gente como lo mataron esa oportunidad después tuvo otras causas los trenes chatarra que compraron que trajeron que no funcionaban el gas licuado el choreo infernal ¿no? y yo siempre digo yo lo decía muy temprano con sólo mirar lo periférico ¿no? porque uno ve a los Kirchner y ve a ese delincuente de Muñoz que murió con 70 millones de dólares y departamentos en Nueva York y en Miami y dice ¿cómo lo hizo? robando.

Uno ve a De Vido con esta cocinera que en algún momento llamó la atención por los festejos del cumpleaños de 15 de su hija con una cantidad de autos de campos y de un montón de cosas y dice ¿cómo lo hizo esta mina? según ella era prostituta de los 15 años pero todo el mundo sabe que los periféricos del poder se llenaron de dinero y son claros ejemplos de corrupción. Una buena noticia que esté preso que cumpla y que respete la memoria de toda la gente que ayer vivió un día espantoso en la Argentina cuando tiene que recordar la tragedia de once donde se robaron todo y donde terminaron matando a la gente.Sería bueno que las próximas horas a propósito de este descarrilamiento descalce que ayer lo hablé con el pollo Sobrero tengamos informaciones técnicas certeras porque ayer supimos que el maquinista no estaba ni drogado ni alcoholizado y Sobrero me dijo vamos a esperar la pericia final para no adelantarnos pero le dije che en este gobierno están afanando en trenes como afanaba el kirchnerismo me dijo no afanando no pero rajaron mucha gente y estamos con pocos elementos para poder trabajar técnicamente después de lo que pasó con el San Martín el día que acá se descarriló porque había dos que iban a tomar café o no sé qué historia como que les pegó un julepe terrible y se pusieron a laburar pero sería bueno que nos digan qué pasó porque ayer escuchaba algunos colegas míos esos del sector ganó Scioli que querían emparentar lo que sucedió con el accidente este del INIERS hace dos días con la tragedia de once para limpiar debido a la santa cristina y todas esas convulsiones cerebrales que tiene esta gente por eso para no mezclar sería fantástico que haya una pericia técnica y sepamos qué pasó para que no entre estos delirantes en comparaciones o traten de salvar a los que ya la justicia no salvó porque son responsables de la tragedia de once el tema central del minuto tiene que ver con una argentina que reitera que reitera que repite que repite que no avanza cuántas veces cuando ahora vemos estos chicos de la banda del millón o involucrados en casos terribles decimos cuándo vamos a tratar el tema de los menores y la imputabilidad estamos siempre lo mismo cada vez más menores metidos en problemas de delito.

En problemas de consumo en problemas de carteles de la droga soldaditos etcétera etcétera cuando yo leí esta noticia que Vilma vino a la argentina a acompañar a su hija y en corrientes y agüero vino una persona le dio un golpe la tiró al suelo se escapó trató de robarle dije cómo vamos otra vez a admitir este tipo de situaciones en algún momento marra en la campaña utilizó una palabra que suena despectiva lo fisura pero que identifica a un número altísimo de personas que andan por la ciudad de buenos aires que tienen antecedentes no solamente por inconvenientes mentales sino también por delitos cuando mataron al joven en una heladería a la avenida del libertador para robarle un celular dijimos bueno se trabajará algún momento en el tema de la ley de salud mental cuando mataron un policía en dashi allá en figueroa alcorta dijimos bueno esto seguramente cuando mataron a una chica policía en retiro que no tenía y había otro inconveniente de salud pero no seguimos avanzando desde errores garrafales que tenemos en la argentina vilma vino y fue atacada por un hombre que tiene 20 antecedentes por robo robos en grado de tentativa y lesiones entre otros delitos y además tiene internaciones por problemas mentales en los hospitales piñero durán y borda.

De donde se fugó en varias oportunidades y estaba en la calle en plena avenida corrientes que hacemos con la ley de salud mental dejamos la gente tirada en la calle como este hombre que al margen de no estar bien tiene otro problema y es que roba los dejamos tirados en la calle con eso ya estamos satisfechos o trabajamos para que nadie los perjudique para que nadie vulnere ningún derecho individual de ningún individuo pero los cuidamos a ellos y nos cuidan a nosotros tuvimos el doble asesinato en la boca con mariano bonetto que agredió a dos turistas el ataque frente al malva otro paciente psiquiátrico que terminó con un policía el incendio y la muerte en el caso de felipe petinato y su amigo neurólogo que también sería bueno que esto avance de una vez por todas el crimen en el subte de retiro con esta policía que yo le decía que pobrecita murió ahí por no tener una taser porque estábamos atrasados y no la taser cuidado que los derechos de los humanos de no sé dónde no es el mundo salvo acá algunos atrasados mentales que estaban todavía jodiendo y como siguen matando gente no les importa nada la ley de salud mental establece que toda internación debe realizarse con el consentimiento del paciente ustedes creen que el que mató a vilma que la estrelló contra el piso y le reventó la cabeza la turista brasileña va a decir sí por favor internen me después de haberse fugado más de tres veces del borda es una ley insólita es una ley que lo único que está provocando son inconvenientes a la gente y quién puede estar hoy contento con ver en la postal de la ciudad de buenos aires a un montón de personas que tienen problemas mentales y que lamentablemente se inclinan hacia las adicciones y hacia los robos quién le explica a la hija de vilma que vino a estudiar a la argentina que este tipo que mató a su mamá tenía 20 antecedentes por robo robo en grado de tentativa lesiones internaciones en el piñero en el durán y en el borda de donde se fugó varias veces si se fugó porque no lo buscan y lo meten otra vez adentro no hay un juez que toma una determinación me parece que estamos perdiendo mucho tiempo pero además de tiempo estamos perdiendo muchas vidas y me parece que los políticos argentinos tienen que una de una vez por todas salir de ese modo electoral o de modo conveniencia y trabajar por los problemas que tenemos en la calle tenemos que bajar la imputabilidad a los menores la edad trabajemos después vemos cómo hacemos que tiene uruguay que tiene brasil que tiene inglaterra debatamos con el sistema que tenemos de 1840 estamos mal tenemos que debatir la ley mental si y hablemos con la gente que sabe hace poco hablé con marina la mamá de chano cómo uno vive con un hijo cuando desde los 19 años de una adicción cómo lo mantiene cómo lo cuida que nos da el estado porque con armar ministerios de no sé qué cosa y hacerse los melancólicos no arreglamos nada hay que poner gente capacitada hay que poner dinero pero que se controle no dinero para robarlo dinero para ejecutarlo en favor de la gente que tiene una adicción y tiene un problema y después se inclina entre otras cosas por el delito estamos perdiendo mucho mucho tiempo y estamos viendo tremendos ejemplos que nos impone dios el universo o la vida como para decir reaccionen avenida corrientes y agüero vilma vino a la argentina terminó con la cabeza reventada contra el asfalto y muerta al lado de su hija no funciona la ley de salud mental estamos plagado de personas en las calles de buenos aires con serios inconvenientes mentales barra delitos hacemos algo o seguimos contando muertos hacemos algo o seguimos contando muertos señores políticos ustedes tienen la palabra final