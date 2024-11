El Gobierno se mira hacia adentro y cree que está funcionando la gestión sobre tres pilares fundamentales que son la de regulación. Estos cambios que tienen que ver con la vida de la gente. Viajo con la tarjeta en su qué sé yo, la cédula azul, el trámite este lo resuelvo de esta forma. Cosas que tienen que ver con lo cotidiano, que no cambia en un país, pero que de regula y rompe una burocracia impresionante cuidar la economía con números de macro donde te dice no gastamos un peso si no lo tenemos.

El tema de la inflación baja, por cierto, dos cinco y de reojo, sin mucho fanatismo, pero poniendo también hincapié en el tema de la seguridad. La última medición de un medidor eh importante de uno de los consultores que tiene Argentina, como el señor Federico Aurelio, muestra que la gestión nacional, como la imagen del presidente, toca los cincuenta y siete puntos impensado para cualquiera y en el umbral de el mes, siempre más complejo de la Argentina, que es el mes de diciembre. Aun así, y viendo este paraguas sobre el cual se protege el Gobierno argentino, vemos que hay un montón de temas que hacen que hablemos de Argentina.

Sorpresa permanentemente, porque no hay día en que uno en este país tenga que sorprenderse de un montón de cosas mal hechas, mal pensadas y con situaciones que han complicado y complican la situación de todos los argentinos, desde algunas que son increíbles, como el caso de Maria Cash, que trece años después la justicia intente creer que ya tiene al responsable de la desaparición de esta mujer, de este enigma en los casos policiales y de la justicia argentina.

Trece años después, pareciera tener un indicio de lo que pasó una Argentina realmente sorpresa, como dicen los chicos en el día de hoy, una argentina sorpresa cuando vemos que en un establecimiento público como el Inca descubren que está viviendo una persona en la terraza en condiciones que no son las mejores con toda una cuestión arbitraria un juicio de por medio en un establecimiento que tiene que ejecutarse el veintitrés de diciembre.

Un desorden por todos lados, como ya les conté ese escándalo de Madres de Plaza de Mayo que no solamente ha sido un delirio desde lo económico y se han mezclado en cuestiones políticas, sino ese boliche. Ahí, cuando tenía que ser un establecimiento educativo argentina. Sorpresa argentina. Sorpresa también porque todos los días nos encontramos con situaciones que se repiten, se repiten y uno dice Pero por qué seguimos repitiendo si salió mal ayer cuando veía los operativos tremendos en la ruta y el trabajo en Córdoba, que hay que sacarse el sombrero, Porque realmente, cuando hay fútbol lo hacen en forma extraordinaria y le garantizan a la gente la posibilidad de ver un partido mínimamente como corresponde.

En paz nos encontramos con gente repleta de pirotecnia, de armas de fuego, de botellas de alcohol cuando no se puede. Cien armas blancas cuarenta y cinco unidades de pirotecnia, cincuenta y ocho gramos de marihuana, un gramo de cocaína, barras con derecho de admisión argentina sorpresa siempre, siempre lo mismo y uno que es realmente alarmante de los títulos de Argentina.

Sorpresa es que nos llegaron las pruebas a aprender y en esta Argentina, donde hoy discutimos ficha limpia para sacar a los corruptos mínimo del Congreso, porque los corruptos hacen mucho daño y generan pobres y generan también analfabetos. Las pruebas a aprender nos muestran hoy que casi la mitad de los alumnos de Primaria en la Argentina desde el dos mil dieciseis al dos mil veintitrés, no logra niveles mínimos de aprendizaje. Relevamiento de especialistas a partir de datos en las pruebas a aprender dos mil dieciseis a dos mil veintitrés, con una alarmante y triste radiografía de la educación argentina.

El nivel secundario, ocho de cada diez alumnos no llegan a los conocimientos mínimos de matemática. No saben hacer cuentas y en el trabajo publicado hoy los expertos que realizan un diagnóstico preciso a partir de los datos relevados hechos por los propios chicos nos marcan que en Primaria es alarmante el nivel de aprendizaje y de desconocimiento que tienen los futuros argentinos que van a manejar los destinos de este país.

Realmente vergonzoso, porque el tema es que esto también, como lo de las barras bravas, como lo de los establecimientos tomados, como el descontrol de lo público, creyendo que es privado.

Todo esto lo vimos mil veces y estamos cansados de estar indignados, pero no vemos un camino de solución porque así como había un tipo viviendo del Ministerio de Justicia que salió con un Toa Yon de bañarse cuando llegó el ministro cuño y este que vive en los techos de no sé dónde, y aquel que no sé qué historia y las abuelitas que la Madre de Plaza de Mayo y no sé qué historia con los Bori todos los días una cuestión decadente, vemos que se sigue repitiendo, como vemos que se siguen repitiendo datos de educación alarmantes y políticos argentinos que dicen la salida de Argentina, la educación bueno, Cámbiense.

Hagan algo para que los chicos vayan a clases, como hizo el gobernador que nos contaba hace poco el de Chubut. Ciento setenta y ocho días de clase con dos chicos que estuvieron años yendo un mes o un mes y medio. Hagan algo cámbielo, porque si no, lo que van a lograr es tener una sociedad de pobres y además de gente analfabeta y nada peor que la gente que no tiene la posibilidad o los recursos para poder educarse, para después ser manejada o ser engañada con supuestos derechos que son nada más y nada menos que un manejo de cuarta de gente pobre que no tiene nada y se conforma con casi nada.

También hagan algo por la educación argentina. Respeté monos un poquito más y tratemos de cambiar para que no sea Argentina. Sorpresa, porque todos los días vamos a tener un mal ejemplo. Países plagados de corrupción, de desidia, de curros, de diputados que hoy no quieren dar la cara en su totalidad para decir Che, no queremos a futuro tener corruptos sentados en las bancas. Queremos tener gente honesta porque manejamos los destinos, eh? A través del voto de la gente.

Ojalá que algún día cambie por aéreos. Argentina sorpresa y atención con este dato que les di porque estamos hablando de un período largo que le pega de lleno a muchos gobiernos. Dos mil dieciseis a dos mil veintitrés con las pruebas a aprender Argentina, lamentablemente, o quienes nos manejan aprenden poco y nos tienen sumidos en esta indefinición y en esta falta de respeto a una gran sociedad y un montón de chicos que no tienen hoy presente. Pero con estos resultados tampoco.