Editorial Paulo Vilouta: "Argentina de vértigo " (08/10/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días y en esta argentina de vértigo donde hablamos intermitentemente de algunos temas que tienen una vigencia notable y se van como diluyendo ¿no? porque hoy no hablamos del caso españolo los audios que ponían en jaque al gobierno argentino que no iban a ser difundidos en argentina que había un periodista uruguayo hoy no hablamos de español no hablamos de los audios pasó al olvido en algún momento estuvimos seriamente conmovidos por lo que pasó en Florencio Varela con un sello de narcos en la provincia de Buenos Aires y testimonios mínimos de vecinos aterradores de cómo vive un montón de gente con transas con dealers con la droga ahí a flor de piel hoy no hablamos del tema o muy poco pasó a ser un tema secundario.

Como en algún momento fue el caso Loan hoy alguien se preocupa por el destino de este chiquito argentino que no supimos nunca nada no nos lo dejamos ahí el caso Esper es un caso de amplísima trascendencia logra el objetivo que es que Espert no se presente como candidato a diputados pero me parece que hay mucho más porque ayer escuchando a este señor Fred Machado acusado de ser narcotraficante con Facundo Pastor en una estupenda nota que hicieron aquí en nuestra radio uno cuando escucha todo este esquema alrededor de la política de la campaña y de los aportes empieza a darse cuenta que cada dos años este año sí con un sello narco pero otros años con la fuerza de la efedrina con la fuerza de los laboratorios siempre estamos hablando de lo mismo porque cada dos años está la posibilidad para que un grupo de deshonestos y deshonestas hagan un negocio brutal con el tema electoral en la Argentina.

Los aportes de campaña si hacemos siempre lo mismo el resultado no cambia por eso creo que sería absolutamente interesante aprovechar este caso puntual de José Luis Esper para ver si algo cambia porque hasta el día de hoy a esta altura hoy es dos mil veinticinco no sabemos cómo la mayoría de los espacios financió su campaña presidencial del año dos mil veintitrés ustedes saben que todavía a esta altura los gastos de José Luis Esper como candidato a presidente en el diecinueve no están claros en la justicia él estaba con un partido llamado UNITE sacó uno cuarenta y pico un desastre los auditores de la cámara electoral identificaron gastos significativos que no fueron incluidos en las rendiciones presentadas por el partido entre ellos están los vuelos de espert a diferentes provincias con este avión de este supuesto narco gastos que se han detectado publicidad en vía pública que todavía no tienen justificación en rosario en el gran buenos aires y en la capital eventos de campaña y el acto final que lo hicieron acá en palermo en un boliche nominado expert fest esto fue en palermo.

No tienen la documentación para poder justificar todos estos gastos la publicidad digital tampoco es justificada en la campaña del dos mil diecinueve gastos en redes como en facebook y en twitter de aquellos tiempos por más de 900 mil pesos plata previa a la superinflación del kirchnerismo por 512 mil 702 que no fueron declarados año dos mil diecinueve les sorprende que nos encontremos con el aporte de un supuesto narco de 200 mil dólares o un millón de dólares y todavía no sabemos ni siquiera cómo hicieron la campaña del dos mil diecinueve no me parece que no es sorpresa me parece que tenemos que profundizar los casos y no quedarnos acá en el espert solamente porque cada dos años hay un fenomenal negocio alrededor de las elecciones en la argentina ustedes creen que este sistema lo han hecho porque somos los más democráticos del mundo ahora tenemos boleta única cada dos años se llenaban de guita imprimiendo boletas a lo loco le pagamos desde el estado un sinfín de dinero a sellos que tenían tres gatos locos votándolos pero había tipos y minas que hacían un negocio descomunal con ese sistema de boleta trucha que todavía instrumentó la provincia de buenos aires que es absolutamente fácil para hacer fraude para hacer trampa si hacemos siempre lo mismo el resultado no cambia y si todavía tenemos que explicar la campaña del 2019 de un candidato de 1 con 43 imagínense lo que tendrán que explicar los grandes espacios que han competido con campañas donde hubo un sinfín de dinero que hoy nadie sabe cómo viene y de dónde viene si hacemos siempre lo mismo el resultado no cambia y cada dos años tenemos el mismo problema el negocio de pocos.

El drama de casi todos porque los argentinos cada dos años estamos expuestos a un gasto descomunal para organizar una elección este año si las paso que era otro negocio formidable paso que no eran paso porque era más una encuesta que una encuesta interna en los espacios importantes hoy frentes electorales y con una inestabilidad total porque tenemos que estar rogando contando día a ver si Trump se reúne con miles porque la economía argentina es caótica y no la vamos a arreglar en 1 en 2 en 3 años la podremos estabilizar pero arreglar seriamente no porque debemos 500 mil millones de dólares y cada dos años rompemos todo con sindicalistas oportunistas que nos generan despelotes todos los santos días para entregar una ofrenda a los candidatos y tener el futuro algún tipo de ventaja o el problema de los maestros hoy que plantea el señor Varadero lo tenemos de hace siglos o solamente están cuando gobernaba Scioli la provincia o cuando gobernaba María Eugenia Vidal o los señores de Aerolíneas Argentina que hoy nos quieren parar los vuelos en la previa de un fin de semana donde la empresa estatal puede hacer un número importante pero vuelvo a repetir si hacemos siempre lo mismo el resultado no cambia y tendremos más de lo mismo pero aún en estas circunstancias y con tanto desorden y con tanto sindicalista oportunista y con tanto diputado y senador que hoy creen que son inmaculados y tienen ficha limpia y que el único problemita lo tenemos con Espert.

Me parece que se olvidan un poquito que muchos están a la misma altura peor o en breve en situación alarmante hay una buena noticia y sería bueno que la sepan los sindicalistas que hoy nos quieren parar Aerolíneas Argentinas porque se conoció en el día de hoy el superávit para las empresas públicas 10% menos de empleados algunos tenían pero una pila de empresas solamente los trenes en la argentina tienen 21.000 empleados hoy trenes argentinos que es la empresa pública con mayor dotación pero bajando el 10% de empleados donde la mayoría fueron jubilados jubilaciones anticipadas o personas que ya habían cumplido con un rol o 1.900 gerencias por empresa bajando gerentes directores y toda esta truchada de la militancia hoy hay superávit para las empresas públicas argentinas es un informe oficial es el primer semestre son 32 compañías estatales que pudieron revertir el déficit financiero entre ellas Aerolíneas Argentinas entre ellas Correo Argentino entre ellas AISA así que son noticias interesantes para tratar de cambiar un poquito esta lógica infame que tiene la argentina que cada dos años rompe absolutamente todo para en dos años más estar pensando que vamos a tener ya otro presidente otros gobernadores otro vicepresidente y ahí empezaremos a luchar otra vez con la legislativa y en los curros y en los aportes y en los aviones y en un montón de cosas que nadie justifica salvo margarita estolví cercó su espacio y con el suyo nadie hasta ahora tiene los papeles claros y seguimos acumulando campañas en un país que si hacemos siempre lo mismo el resultado ustedes lo están viendo no cambia