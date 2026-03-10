Editorial Paulo Vilouta: "Argentina y el mundo" (10/03/26) #Vilouta910

Embed

Un minuto como todos los días por momento siento y a partir de la semana anterior cuando se armó tanto revuelo y tanto escándalo por la foto de de Messi con Donald Trump que es un presidente elegido por la gente en dos oportunidades nos guste o no nos guste lo que hace o cómo gobierne que siento que por momentos estamos manejados a control remoto no los argentinos ya sea por las redes sociales o por aquellos que militan algún tipo de ideas que te imponen que tenés que pensar que tenés que decir o si no te insultan o te amenazan o cosas por el estilo pero es necesario que el presidente de la nación Javier Miley diga que Irán es nuestro enemigo y que a partir de ahí haya una Argentina dividida en dos posturas. ¿Hace falta que alguien nos explique lo que es Irán para la Argentina? Me parece que no, que tenemos que tener un poquito de autonomía y de independencia y entender que Irán es el responsable de la voladura de la embajada de Israel. Que entender que Irán es el responsable de la muerte de muchísimos argentinos en la AMIA.

No necesitamos que venga Miley y nos diga de qué lado tenemos que parar el sentimiento y el pensamiento para que venga alguien y diga no lo que vos estás pensando es correcto o incorrecto. La verdad que no lo puedo creer. Quien hoy no entienda lo que pasa con Irán y el vínculo con la Argentina más allá del circunstancial acercamiento que hoy Argentina tiene con EEUU y con Israel es no entender nada.

En algún momento fuimos aliados de Irán, de Venezuela, de China. Hoy tenemos otro tipo de alianzas comerciales o ideológicas que identifican a un país porque hay un presidente que gobierna pero que no sepamos qué es Irán y que tengamos que saber qué piensa Miley o qué piensa la oposición para pararnos de un lado y el otro realmente es grave. Bueno, arranca Argentina Week.

Yo ayer hablaba con Javier Timerman y me dijo Paulo bajá un poquito la expectativa porque no es fácil. Es bueno, sí. Es complejo también porque somos un país que no damos nunca certidumbres, somos los rejeses del default, siempre incumplimos, siempre gastamos más de lo que nos entró, sin reglas claras, sin seguridad jurídica.

Es muy difícil que el mundo vea qué hermosos que son los argentinos, qué simpáticos, qué divinos. A veces se besan entre todos, se dan dos besos las mujeres, los hombres, les encanta el asado, el mundial, los jugadores de fútbol, el tango, pero no nos alcanza con eso. Ya el mundo nos encontró la otra mania y hoy tenemos un gran evento donde los bancos de Wall Street, los ejecutivos de las grandes compañías energéticas, petroleras, tecnológicas, financieras, en paneles sectoriales se reúnen en Nueva York con el presidente de un país que es distinto, porque no viene del molde de la política tradicional, pero lo bueno que hay un montón de gobernadores.

Que hoy no importa si lo quieren, no lo quieren, si se llevan bien, si quieren ser presidentes en el futuro, si van a jugar la reelección. Hoy se pone la camiseta del comercio argentino. Cornejo de Mendoza, Jalil de Catamarca, Figueroa de Neuquén, Yaryora de Córdoba, Zahir de Jujuy, Sáenz de Salta, Torres de Chubut, Valdés de Corrientes, Vidal de Santa Cruz, Vertinec de Río Negro.

Esto es lo importante. Que el mundo nos vea como un país que pretende salir y que pretende brindar seguridad al que viene a invertir. No podemos hoy decir esto es blanco, mañana es negro, hoy es Boca, mañana es River.

Somos incomprensibles para el mundo y somos tan incomprensibles que pasamos de esta Argentina WIC, miramos un poquito para atrás, no tan atrás, en el 2012 y tenemos la misión que hizo el quillerismo angola. ¿Se acuerdan lo que fue ese payasesco relato? Encabezaban Guillermo Moreno y Jorge Castillo el rey de la salada. Fueron 250 feriantes.

Hicimos un papelón notable porque el operativo era vender carne y exportación de 18 máquinas cosechadoras que terminó en un absoluto fracaso porque solamente llevamos una que quedó como una reliquia tirada allá en Angola porque ni siquiera la pudieron usar. Una empresa de origen cordobés pero radicada en concepción del Uruguay que jamás funcionó, nunca se fabricaron las tan mentadas cosechadoras que íbamos a vender y había aparecido en el medio el ex gobernador Uribarri también condenado por corrupción y a partir de ahí todo se cayó y fue un papelón sublime, un avión que parecía un micro de egresados a Bariloche, el señor Guillermo Moreno encabezando una misión comercial con Jorge Castillo el rey de la salada que hoy está con prisión domiciliaria. Yo sé que las comparaciones muchas veces aturan porque tenemos que estar mirando por el espejo y hay que mirar para adelante pero quiero marcar la diferencia sustancial donde se para la Argentina en el día de hoy con Argentina Week no porque vayamos a Nueva York y lo que eran estos tours lamentables y misiones como la que hicimos Angola inventando ventas que no hicimos y promoviendo situaciones que fueron realmente incomprensibles, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, un papelón tras otro y con personajes que hoy están inhabilitados como el señor Moreno para poder ejercer cargos públicos por lo que fue su función cuando estuvo en funciones, gesta exportadora que resultó una vergüenza además de una pérdida de tiempo y un rotundo fracaso.

Arranca esta semana, vuelvo a decir, me dijo Timerman, baja la expectativa ojalá que el mundo comience a comprender que Argentina tiene un sinfín de cosas para ofrecer, dependerá de nosotros si le ponemos la seriedad, si le ponemos la calidad, si le ponemos la certidumbre, si le ponemos la seguridad jurídica y las reglas claras para un país que cada cuatro años borra todas las reglas de su antecesor para creer tener una fórmula mágica que hasta ahora en la Argentina nunca la encontramos y tiene escasísimo resultado.