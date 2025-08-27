Editorial Paulo Vilouta: "Callejón sin salida" (27/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como como todos los días,Hay días que siento que nosotros, los argentinos o la Argentina, estamos en un callejón sin salida, no?porque repetimos las mismas conductas porque no nos dan nunca explicaciones claras y porque escuchando ayer el testimonio de un señor llamado Mariano, que vivió el caos con su familia en aeroparque porque un grupo gremial con un problema de paritaria decidieron transformar la vida de 15000 personas en un calvario y dejarlos tirados en Buenos Aires y hoy hablando con Norma, una señora con una discapacidad, con un problema psicológico psiquiátrico important,que mañana cumple 60 años,Digo, estamos en un callejón sin salida porque las conductas en la Argentina es como en el ámbito de la delincuencia,Vieron que hablamos tanto de la reiterancia,se van repitiendo, se van repitiendo, se van repitiendo y no salimos nunca y no salimos nunca, porque también nosotros como sociedad somos responsables,de otorgar tal vez cheques en blanco a los distintos gobiernos que circunstancialmente llegan a la Argentina porque nosotros a través del voto, lo decidimos o lo cambiamos y yo veía en las últimas horas este trabajo del agente de management and Fit y digo en qué encerrona estamos los argentinos, no en un callejón sin salida, porque cuando se habla de la velocidad de los hechos de las supuestas coimas el 945 de los argentinos entrevistados por management saben del hecho,O sea, hoy la sociedad argentina está muy informada de lo que está pasando con esta denuncia,cuando le preguntan quién es el principal o los principales reposables.

El 50% dice que es responsabilidad del Gobierno argentino que encabeza a Javier Miley y de su entorno,cuando le preguntan a la gente qué va a hacer con su voto,La gente dice no modifico mi voto en 183%,Es decir, que hay 183% de argentinos que dicen yo ni loco, quiero volver al pasado,porque el pasado lo conozco y esto que si bien tiene un aroma a corrupción realmente importante, todavía no comprobado por la justicia,podría poner en un plano de igualdad,pero mucha gente dice No, no, no.

Atención, mantengo el 83% el voto,enfrente de Milei, No tengo nada y miro para atrás y ya probé con todos y ninguno me funcionó, algunos puntualmente a la hora de hablar de corrupción, el sector kirchnerista es imposible porque no hay forma de poder modificar, por más que algunos estén en los medios de comunicación ahora casi casi intentando santificarse, pero no pueden, tal vez no por conductas propias, pero sí por ser cómplices de los altos mandos de la corrupción y de no reconocer ni siquiera ni siquiera lo que pasó en la causa de vialidad con Cristina Fernández o las próximas causas que tiene con los cuadernos de las Coimas, con Otesur, con los sauces y con todos los despelotes habidos y Qué encerrona?No, porque cuando yo leía la encuesta digo, el Gobierno dirá C qué lío tuvimos seis días en un rotundo silencio,Rajamos a Diego Españolo,La ola nos pegó muy fuerte.

Está metiéndose en esta cuestión simbiótica de los hermanos Miley en el poder,Pero el 83% dice No, yo no cambio el voto, eh?No modifico mi voto a partir de lo sucedido,aumentando esto entre los varones menores de 40 y el nivel educativo bajo, entre los que mencionan que podrían modificarlo, aumenta en el sector de las mujeres,realmente es llamativo porque vuelvo a repetir,Siento que estamos en la medida que no exijamos nosotros en un callejón sin salida y yo sé que cuesta muchas veces exigir porque estamos más pendientes de la otra vereda que de la vereda propia,Entonces mucha gente dirá Che guarda a ver si no apoyo a esto y vuelven los otro y esa es la gran encerrona que tenemos porque tenemos como ciudadanos hayamos elegido a quien hayamos elegido pedir permanentemente calidad de vida,yo no puedo entender que ayer nadie intervenga en un paro dividido en franjas horarias de tres horas de mañana y de tarde con un montón de familias clavadas en el aeroparque de la ciudad.

Un señor me dijo Tomé dos cafés con leche, dos medias luna y pagué 19000 MXN y Mariano, con una familia numerosa que venía de Bolivia, tenía que estar en Neuquén y dije Señor, vuelve el jueves,una noche se la pagará aerolíneas,La otra vaya a saber quién aerolíneas,Ahora que logramos estabilizar los números de una empresa que era un desquicio,tiene que estar pagando el paro del gremio de no sé cuánto con sueldos promedios de sus dirigentes sindicales que están entre los tres y los 3400000 .

Estos tipos toman el destino de 15000 personas como hoy los que están allí en esta agencia Anis,que gracias a Dios la empezamos a conocer y que no se dignan ni siquiera a poner un sistema más cómodo para las personas con discapacidad como norma que tienen que ir a renovar el carnet de no sé qué cosa año 2025 andis,la semana pasada, quienes manejan prensa cuando nosotros pedimos información, salieron duro a decirle a la producción que no querían hablar con nosotros porque yo estaba enroscado en un tema sin datos y sin información,Bueno, lamento decirles, queridos amigos de Andy, que es un desastre, no solamente porque los investigan por una cuestión de corrupción, sino por la falta de respeto a los discapacitados en la Argentina,la señora salió a las 3:00 de la mañana para ir a buscar un roñoso carnet de no sé qué cosa y la tienen parada como puede con una discapacidad en la puerta porque ustedes empiezan a laburar a las ocho o arranquen antes o armen un sistema mejor o no hagan ir a la gente que gasta tiempo, gasta dinero y gasta seguridad porque hay que salir a las tres y pico del conurbano para venir a hacer un trámite a la ciudad de Buenos Aires,tengan mayor cercanía, tengan mayor empatía.

Estoy de acuerdo con que no podemos tener 1200000 discapacitados dibujados, pero laburen para bajarlos y tengamos el plantel y tengamos el formato que corresponde el padrón que corresponde porque estamos perjudicando a las normas por un montón de delincuentes,estamos en un callejón sin salida,Por momento, lo siento,estamos en una encerrona de nosotros depende no solamente votando, sino también levantando la voz, exigiendo y pidiendo,Y creo que cuando baje un poquito el agua, el presidente de la nación, que no es un hombre de la política, que es un outsider o por lo menos lo fue hasta que asumió, tendrá que entender que gran parte de la Argentina lo eligió para ser una Argentina distinta de otros modos, de otros tonos, de otra transparencia,que el discapacitado pueda vivir mejor dentro de los problemas de un país fundido, que el jubilado pueda vivir mejor dentro de las características de un país pinchado,pero con un poquito de cercanía.

No, porque si no voy a repetirlo de acá hasta el hartago,Creo que cuando nos sentamos un ratito tranquilos en el día decimos qué linda que es Argentina,Pero qué difícil vivir en la Argentina, eh?Porque estamos estamos en un callejón sin salida