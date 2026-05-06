Editorial Paulo Vilouta: "Lo de Adorni es irremontable" (6/05/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días y me cuesta porque digo che no puedo aferrarme a un monotema que tenemos en la argentina pero no podemos descuidar el monotema porque es muy habitual que algún tema supere al otro y me parece que hay una gravedad institucional alrededor de la situación del jefe de gabinete manuel adorni que hoy los títulos de los medios sean mi ley tuvo que hacer otra demostración de apoyo adorni que los títulos sean antes de viajar a estados unidos e hizo sacar una foto con el jefe de gabinete realmente a esta altura es increíble que el presidente argentino crea que por sacarse fotos o porque aparezca algún funcionario como apareció ahora el canciller kirno apoyando al jefe de gabinete el tema pueda revertirse a esta altura estamos hablando de alguien que políticamente en la argentina ya no tiene ninguna posibilidad ni presente ni futuro salvo que la justicia y con los tiempos de la justicia demuestre que estamos ante una persona que no cometió ningún delito y realmente es imposible porque más allá de la gran preocupación que todos tenemos los argentinos de dónde sacó la plata cómo es esta historia que si no es la escribana es el pago en efectivo si no es el pago en efectivo es bariloche si no es bariloche son las jubiladas y no es la jubilada rica es el hijo de no sé quién el contratista aruba punta del este la mujer viajando al exterior con las amigas del colegio no sé ya es un tema saturante hartante.

Y una falta de respeto para la sociedad argentina una sociedad argentina que todavía no puede curarse del espanto de corrupción del kirchnerismo que nos dejó patas para arriba y que tiene que estar tolerando en medio de un sinfín de inconvenientes diarios la ambigüedad que tiene el gobierno argentino por un funcionario político ayer les decía en el mundo y en la argentina hasta hace poco los ministros son los fusibles son la capa protectora de todo presidente acá es al revés el presidente trata de blindar a un fusible y trata de hacernos creer lo que es increíble ayer se debatió y se discutió la argentina no son 245 mil dólares del arreglo son 93 mil pero al margen de los 245 o los 93 hay un crecimiento exponencial de gastos que no se puede justificar y además hay una falta de documentación alarmante como un funcionario en la argentina con recaudación a la baja hace ocho meses puede justificar que hace una reparación en su casa y no pide factura donde se entiende eso solamente la argentina y estamos perdiendo un tiempo bendito en un país donde no sobra nada y tampoco sobra tiempo la sociedad argentina que eligió a javier miley.

Hoy dice chela pucha miro mi bolsillo y tengo gastos fijos que se llevan el 25 por ciento más de mis ingresos perdí dos por ciento solamente en el último mes me cuesta la reactivación tengo miedo de mantener mi empleo si no soy yo es mi hijo si no es mi hijo es mi hija o mi señora no sé qué historia tenemos que hacer alguna changa tenemos que sumar guita de algún lado nos cuesta mucho las expensas no cuesta mucho el alquiler apostamos a un outsider porque estamos harto del listado de un pasado nefasto que tiene la argentina miramos para adelante y hoy lo más potable nos dice claudio montiel de una encuestadora es miriam bregman con 47 por ciento de imagen positiva una troquista que no cree en la propiedad privada una troquista que no creen las empresas una troquista que cree que argentina tendría que ser como cuba o venezuela imagínense cómo estamos para que miriam bregman sea hoy un referente a mirar a un futuro realmente es gravísimo y nosotros perdiendo el tiempo con que adorne que la fotito que no que es honesto no que la señora no que la vida pública que la vida privada presidente terminemos con este zainete por favor hay mil funcionarios y funcionarias que están en condiciones de suplirlo de reemplazarlo y si no quieren reemplazarlo al ciento por ciento una licencia y el día que la justicia diga lo que ustedes dicen que va a decir y que estamos frente a una persona casi angelical volverá el 73 por ciento de imagen negativa caerá y será el candidato a jefe de gobierno el candidato a vicepresidente todo lo que ustedes imaginaron previo a este escándalo incalculable que no solamente le está haciendo un daño al gobierno argentino sino un daño a un país que está en parálisis sin poder moverse no se dieron cuenta que hace un tiempo muy largo no hablamos con ministros o con funcionarios porque nadie quiere hablar de adorni y porque puertas adentro todos saben que lo de adorni es remontable ojalá que el presidente lo tenga en cuenta porque ya con la fotito ya con los respaldos ya con los tweets no hace mella 74 por ciento de los argentinos consideran que manuel adorni es responsable de lo que pasó y responsable de un momento de inercia en un país donde no sobra absolutamente nada y tampoco nos sobra tiempo para estar sosteniendo la vela de adorni a casi dos meses largo del inconveniente cuando empezó todo esto allá en los estados unidos en nueva york