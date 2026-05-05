Editorial Paulo Vilouta: "Viva La Libertad" (5/05/26) #Vilouta910

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Un minuto como todos los días, ayer cuando vi un tuit de el presidente Javier Milei, fui corriendo a ver la fecha, porque digo, tal vez no tiene que ver con estos tiempos, ¿No? Porque Milei decía, anoche, se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, todos somos iguales ante la ley y todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones. Y cuando veo la situación insostenible del jefe de gabinete, el hombre que no aclara absolutamente nada y que se escuda en la justicia, realmente vivimos de sorpresa en sorpresa, porque vuelvo a reiterar, cuando esta historia comenzó, supuestamente el viaje a Punta del Este con su amigo Marcelo Grandío, era el principio y el final. Y después nos encontramos con las jubiladas de dinero, con las policías, con una buena situación patrimonial, con el hijo de no sé quién, con la casa en exaltación de la cruz, con el departamento en Caballito, con el viaje Aruba pagado en efectivo, con el viaje al Saojao en Bariloche pagado también en efectivo, y un montón de cosas que no las podemos terminar de entender.Y creo que ayer hay algo que también colma la paciencia y tiene que ver con estos doscientos cuarenta y cinco mil dólares cash abonados denunciado o expuesto por el contratista Matías Tabar en el día de ayer frente al fiscal Gerardo Policita. No hay ningún invento, no hay ninguna trama, no hay ninguna curva para comerse, sino que es información que sale de la fiscalía a cargo del doctor Policita. Doscientos cuarenta y cinco mil dólares por remodelar una casa en un country en la exaltación de la cruz, sin factura y en efectivo.La verdad que hubiese sido fantástico ayer cuando los periodistas en la Casa Rosada que regresaron a trabajar, le preguntaban a Dorni por estos temas, que presentara alguna vez algún documento, porque si hoy te están acusando de una remodelación de una casa, nada más y nada menos que por doscientos cuarenta y cinco mil dólares, con fuente, cascada, pileta aclimatizada, y no sé cuantas cosas más, lo mínimo que tenés que presentar es la factura, porque sos un funcionario público, y porque me imagino que no pagás en negro, y porque me imagino que tributarás los impuestos como todos los argentinos tributan en un montón de cosas.

Octavo mes de recaudación en caída, y los funcionarios nuestros pagan en negro y no reciben factura. Realmente es inentendible, ¿no? Realmente es inentendible, pero no, todo lo pateamos, la justicia lo va a comprobar, la justicia lo va a decir, mientras tanto, hoy en la Argentina tenemos un nuevo esquema de poder, donde los ministros son, siempre en el mundo, fusibles que protegen a un gobierno y a un presidente.La Argentina es al revés. El presidente protege a un ministro que no puede presentar un solo documento, un solo papel, y que lo único que hace son advertencias. Se van a comer la curva, se van a comer la curva, se van a comer la carta de documento.Mientras tanto, el gobierno con un poder de autodaño impresionante, de autodestrucción permanente, de pegarse tiros en los pies, como lo contamos a lo largo de mucho tiempo en nuestro programa, encaprichado en sostener una supuesta transparencia que cada día es más borrosa porque los números no dan, y no lo inventamos nosotros, y la verdad que a mí me encantaría que todo esto no fuera cierto, porque luchamos por un país que esté en mejor condiciones, que haya mayor control.

Hoy los títulos son el tema de Adorni, el tema de un organismo oficial que pagó el viaje de Kicillof y su comitiva a una cumbre progresista. Un país que no tiene controles, un descontrol absoluto, una oficina anticorrupción que ni siquiera recibe en tiempo y forma las de los diputados y senadores, un descontrol porque no controlan.El tema es que si nosotros miramos más allá de la curva que nos podemos comer, los pagos realizados por Manuela Adorni, tenemos 245 mil dólares en refacciones, dicho por un contratista, 185 mil dólares en operaciones inmobiliarias, 120 mil por una casa en Indio Ocua, 60 mil entre la seña de Caballito y la cancelación parcial de la primera hipoteca, más 5 mil de ingreso al country. Después tenemos 27 mil 658 viajes al exterior, 6 mil en una escapada Bariloche, dólares. Deuda vigente, 70 mil más intereses de la primera hipoteca, 200 mil sin intereses por la segunda y 65 mil por un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario.Total comprometido, 800 mil dólares. Es un numerito, ¿no? Porque el crecimiento comenzó apenas 3 meses de asumir como vocero de Javier Milei. Cobraba hasta hace poco 3 millones de pesos, ahora cobra 7. ¿Qué sé yo? Los números no dan.Y la explicación es muy fácil, ¿de dónde salió la plata? Ni que la curva, ni que las cartas documento, ¿eh? Manuel, estimado Manuel, ¿de dónde salió la plata? La verdad que es un verdadero escándalo, ¿no? Porque no solamente causa sorpresa, yo sé que ayer muchos estaban muy interesados en hacer chistes, que la fuente, que la cascada, que la pira, no son temas de chistes, son temas de gravedad, porque estamos hablando de dinero del Estado, si se comprueba esto y si se llega a un camino serio por parte de la justicia. Por eso, anoche, cuando veía el tuit, fui a buscar corriendo la fecha, porque cuando leo el presidente que dice se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día más abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras. Seguí buscando a ver con qué seguía, cierra y dice viva la libertad, carajo, porque a esta última parte, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras, también le pondría los funcionarios, incluidos los jefes de gabinete, tendrían que hacerse cargo de sus declaraciones juradas, de sus gastos y de presentar todos los días lo que la gente, lo que la sociedad argentina, no lo que los periodistas estamos pidiendo como sinónimo de transparencia en la Argentina.Faltó esta parte, estimado presidente, porque si se acabó la Argentina de ciudadanos de primera y de segunda, pareciera que todavía en la práctica esto, lamentablemente, sigue sucediendo, tal vez no tanto en el sector mío, el de los periodistas, pero sí en el sector de ustedes, que son funcionarios públicos y deben permanentemente, les guste o no les guste, estar rindiendo cuentas, si no quieren ante el periodismo, fantástico, no hay ninguna obligación, pero sí ante la sociedad y fundamentalmente ante la justicia. Viva la libertad