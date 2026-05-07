Editorial Paulo Vilouta: "Gran gesto de Bullrich" (7/05/26) #Vilouta910

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Un minuto como todos los días, ayer Patricia Bullrich despabiló al gobierno argentino con relación al tema de Manuela Dorni. Por supuesto que hay muchas especulaciones, Patricia es una mujer con mucha autonomía, cambió muchísimas veces de espacio político, se enfrentó con Mauricio Macri que en algún momento creía que era empleada suya y creo que habrá entrado a este gobierno al cual le dio mucho aire en muchas cosas y es la mejor imagen del gobierno de Javier Milley poniendo algún tipo de condiciones porque no es una principiante donde tiene que pedir permiso para opinar, para hablar, para ser entrevistada o para generar una opinión de peso como la tuvo acá en el mes de octubre. Nuestro programa cuando dijo abiertamente lo de ESPERT era imposible.Recuerden ese escenario, el presidente lo recibía cada dos minutos, mi candidato es el profesor y no se toca. El candidato no pudo ser el profesor porque si bien no resolvió la política y la justicia, lo resolvió el sentido común. Había muchos hechos que lo ponían a ESPERT en una situación imposible de poder avanzar, poder sostener, poder defender y el presidente tuvo que poner a Diego Santilli.

Ayer el presidente dijo no voy a ejecutar a un inocente y ayer Patricia Bullrich dijo la sensación de que somos todos iguales, a los que vinimos a correr no va. ¿Qué dijo el presidente? Adorni es honesto y nadie se queda en mi gobierno si tiene los dedos sucios. Me parece que Patricia Bullrich, tal cual lo hizo con SPERT, lo hace ahora con Adorni, revitaliza una discusión que no tiene salida porque no podemos esperar hasta el 30 de julio para conocer la declaración jurada de Manuel Adorni porque tampoco es creíble que este gobierno sea tan respetuoso de los tiempos de la justicia y no pueda exclamar una palabra para que Manuel Adorni se defienda antes que la propia justicia.¿Ustedes creen que el presidente de la república ayer dijo ni en pedo lo voy a echar?

Que fue un fanático tuitero que está todo el día online, que muchas veces está lejísimo de la institucionalidad, que no se respetan las normas de un congreso, que se meten en temas de la justicia. ¿Ustedes creen que el presidente de tener elementos que adelanten la declaración jurada de Adorni no hubiese estallado ya en Twitter mostrándonos un sinfín de cosas? A mí como ciudadano me importa muy poco si el contratista es quillerista, libertario o no sé qué cosa. A mí lo único que me importa es saber si hubo un compromiso de 245 mil dólares de 90 mil o de lo que fue y una factura.A mí muy poco me importa si se gastaron 14 millones de pesos de muebles y tienen forma de mostrar cómo se justifica. ¿Ustedes creen que el presidente Milley con su carácter, con sus formas y con su estilo no saldría a capa y espada a mostrar hoy documentos que defiendan a Adorni y no llegar a la agonía del 30 de julio de la bendita declaración jurada de no sé qué cosa? Me encanta lo que hizo Patricia Bullrich, porque Argentina necesita de gestos, de momentos y de valentía. Estamos repletos de dirigentes políticos y dirigentes políticas que están siempre sumidos en el terror.No, que si lo dice el presidente. No, ¿cómo le vamos a decir? Y no es sólo con Milley. A Cristina Kirche se sentaban ahí a escuchar esas masterclass cuando nos comíamos, esas cadenas insoportables, esas cadenas nacionales, todos poniendo cara de caniche.Lo mismo pasa ahora. Tienen terror.

A ver si no, si Javier se enoja, no.A ver si Karina se ofende. Pongan un poquito de testosterona los caballeros ahí. Las señoras un poquito de ovario también.La mujer ganó mucho espacio. Sí, estamos entorpeciendo el camino de Argentina. No se habla de otra cosa.El mundo habla de este papelón. No podemos dar una buena noticia. Ayer tuvimos una mejora leve de una calificadora de deuda, subieron los bonos, volaron las acciones, aumentó la exportación de autos.Sale una señora que dice estoy tomando empleados porque a mi frigorífico le va bien. No todo es malo, pero el gobierno está con el freno de mano puesto porque hay que defender la transparencia y la inocencia de Adorni. Y si ustedes que no respetan la institucionalidad comienzan a publicar todo lo que tienen y nos muestran la facturita del departamento, de los arreglos, de la cascada que no es cascada, del chorrito que es chorrito y no sé cuántas cosas más, ¿por qué no lo solucionan de esa forma? ¿Cómo vamos a esperar hasta el 30 de julio? Me encanta lo que hizo Patricia Bullrich.

Por más dirigentes que jueguen y por más dirigentes que opinen, ¿que la van a echar del gobierno? Es la más taquillera, es la que más mide, es la que más resultados le dio, es la que sacó los piquetes de la calle, es la que con valentía sale a defender un tema que la sociedad argentina en un 75% hoy comprende, sin adelantar una condena, que el señor Adorni está flojo de papeles y que no puede permanecer un segundo más en esta situación. No digamos que lo echen, lo metan preso juzgándolo nosotros, apartarlo y si está todo bien, el 30 de julio vuelve Adorni con la declaración jurada, con la escribana, con los departamentos, con la esposa, con la cascada, con los hijos de la policía, con las policías que prestan plata, con todo este show infinito hoy de signos de interrogación. Bien por Bullrich, el presidente está empecinado en mantenerlo, pero recuerde lo que pasó con Spert, una Bullrich que pedía que no se presente, un presidente que lo defendía, lo respaldaba y lo invitaba cada dos minutos a olivos, terminó Santilli.No será la misma película unos meses después, lo sabremos en breve