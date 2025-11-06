Editorial Paulo Vilouta: "Causa Cuadernos" (6/11/25) #Vilouta910

Embed

Un minuto como todos los días tengo un tema central porque por supuesto que hoy no nos podemos apartar de el arranque de la causa más escandalosa que mejor retrata la corrupción en la Argentina pero quiero poner previamente un asterisco porque en la Argentina tocamos temas en forma circunstancial y después nos olvidamos hace unos días cuando mataban a tres chicas en Florencio Varela decíamos ojo con el tema del narcotráfico en la Argentina cuando vimos lo que pasó en Río de Janeiro decíamos ojo con las ramificaciones en Ciudad del Este y en la República Argentina Ayer supimos que cayó una avioneta matrícula boliviana incendiada y con 364 kilos de cocaína abandonados en la provincia de Salta hagamos algo con las fronteras hagamos algo con las fronteras estamos en una situación crítica no solamente desaparecen niños que presumimos se van del país no solamente senadores delincuentes se van con 200 mil dólares sino que también vemos un episodio tras otro en fronteras argentinas que están al rojo vivo y que marcan peligros considerables para nuestro país

Por supuesto que el tema central hoy en la Argentina y dentro de algunas horas es la causa de los cuadernos la causa que mejor retrata la corrupción del quillerismo en la República Argentina lo que vamos a ver va a ser realmente escandaloso cuando ustedes vayan viendo este juicio que demuestre la cantidad de dinero de la cual estamos hablando en esta causa de Coimas y que tuvo a Néstor Kirchner en un principio y a Cristina Kirchner en segunda instancia como los jefes de esta asociación ilícita después a Julio De Vido, a Roberto Baratta el chofer y a un montón más y a un autor clave que fue un chofer un hombre de poca intelectualidad pero que le ha servido de mucho a la Argentina llamado Oscar Centeno para poner un límite ojalá definitivo a todos aquellos que quieran robarle a la Argentina cuenta la leyenda que cuando este señor Centeno empezó a percibir que las recorridas que hacían con el delincuente de Baratta tenían que ver con dinero, le dijo en algún momento Baratta acuérdese acuérdese de los pobres un poquito y entonces Baratta se dio vuelta lo miró fijo y le dijo nosotros puchereamos y le regaló una valija vacía hoy es un día donde hay que reivindicar el trabajo de Diego Cabot con a quien hablamos ayer largo y tendido por la valentía de un periodista que estuvo en situación de amenaza casi permanente, hoy es un día donde hay que ponderar el trabajo del fiscal Carnos Stornelli, las fotos de las hijas menores, de su esposa fueron exhibidas en algún diario en la Argentina crearon un sin fin de operaciones con falsedades, con mentiras hablaron el tan mentado operativo PUF lo llenaron de versiones y lo volvieron loco Stornelli dijo, por la causa de cuadernos recibí la mayor cantidad de amenazas y presiones que tuve en mi carrera y el doctor Bonadio que hoy no está pero que fue responsable de una célebre investigación, ayer cuando hablé con Diego Cabot en este sistema brutal de recaudación que tiene a 126 imputados y que tiene más de 540 hechos pero donde se han probado mínimamente 204 bolsos que llegaron entre otros lugares al departamento familiar de los Kirchner en Recoleta y aviones presidenciales que se iban repletos de dinero hacia el sur de la República Argentina pregunté por la cifra aproximada porque, que se yo hoy estamos hablando de algunos números de de poca valía, mucho para la Argentina pero de poca comparado con lo que les voy a contar ahora en la causa vialidad la señora Kirchner y el señor Báez fueron condenados por corruptos y le deben al Estado Argentino 537 millones de dólares mucha gente dijo yo qué de plata, cuánta plata más tarde lo vamos a hablar la señora va a tener que devolver mil millones de pesos por haber cobrado una doble jubilación que no le pertenecía pero ayer cuando empezamos a mover un poquito esta causa que solamente en dos secretarios marca números escandalosos porque este delincuente de Daniel Muñoz que es el ex secretario privado que murió porque con la plata no se logra todo y tenía 14 departamentos solamente en los Estados Unidos.

murió con 70 millones de dólares en su poder el otro tuvo menos suerte Fabián Gutiérrez se acuerdan que después apareció muerto y no sé qué historia porque la verdad que tanta gente murió en tan poco tiempo tenía una fortuna de más de 15 millones de dólares, un secretario de poco cartel 1,70 y 1,15 bueno, ayer preguntamos de qué cifra vamos a hablar en este sistema donde estaba el poder y el Estado de un lado y los empresarios del otro en esta trama brutal de corrupción Diego Cabot nos dijo que el número estimado y lo que hoy maneja la doctora León, que es la fiscal que está a cargo de esta causa, una de las mejores fiscales de la Argentina Irana, 300 presupuestos del Garrahan yo veía la cara de un montón de caraduras, hombres y mujeres, diputados que hablan de inocencia de Cristina Fernández llorando en el Congreso por el Garrahan que atrevido, no? porque la verdad que llorar por los chicos, por los médicos cuando se la robaron toda hay que ser muy caradura o hay que ser muy cómplice ¿cuál es el monto? preguntamos ayer 300 presupuestos del Garrahan empezamos a averiguar como son los números el presupuesto del Garrahan para este año es de 226 mil millones de pesos el 80% lo pone la Nación, el 20% lo pone la Ciudad de Buenos Aires hicimos la cuenta la verdad que no nos alcanzaban los ceros porque se nos caían los ceros de las calculadoras 77 trillones de pesos trillones, ¿alguna vez escucharon hablar? porque hablamos de billones con Velarga si lo traducimos a dólares son 45 mil millones de dólares la causa cuadernos un escándalo son las reservas de la República Argentina en retornos en dinero que tenía que estar en obra pública en dinero que tenía que estar en los trenes y que volvía a manos de los jefes Néstor Kirchner en principio y Cristina Kirchner de acuerdo a esta investigación 45 mil millones de dólares ¿ustedes se sorprendieron por los 537 de Vialidad?

un vuelto ¿ustedes se sorprendieron por los mil millones de pesos que tienen que devolver por jubilaciones mal cobradas? un vuelto 45 mil millones de dólares la causa cuadernos la causa más espantosa y que retrata lo que fue la corrupción del kirchnerismo y que tiene como protagonista a un pobre chofer con un sueldo de 2 pesos 20 que lo que hacía era tomar nota de todos los movimientos bolsos valijas dólares pesos, euros departamento en recoleta un transporte no escolar un transporte casi de caudales paralelo 45 mil millones de dólares repito, comienza hoy la causa que mejor retrata lo que vivimos en la argentina cuando hoy vemos que se caen a pedazos mil cosas, decimos che donde está la plata que no están en las reservas que no están en la obra, que no están en la educación que no están en el futuro que no están con tus hijos que se tuvieron que ir del país porque no hay un trabajo decente en la argentina desde el 2011 bueno, acá lo tenés, 45 mil millones de dólares el promedio, porque estamos hablando de 300 presupuestos del garrahan no eran fotocopias, eran cuadernos mínimamente se comprobaron 204 coimas otra vez el show de los bolsos sin lópez, porque fue el único en ese caso no hubo convento, hubo departamentos, hubo vuelos presidenciales al sur de la república argentina y argentina está donde está porque pasaron muchos que hicieron de la corrupción y utilizando al estado y a los argentinos un modo de vida ojalá esto sea el principio del fin para que todos a futuro entiendan que tocar el estado significa terminar con desprestigio significa terminar preso y significa formar parte de los libros de la historia pero con el peor de los recuerdos