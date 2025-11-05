Editorial Paulo Vilouta: "El sistema electoral" (5/11/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, en algún momento los principales políticos argentinos, algunos por cuestión de prestigio, otros porque fueron y estuvieron a cargo de la Argentina, plantearon si es viable o si es posible votar cada dos años. No porque tengamos algo contra la democracia, nada más lindo que votar, más allá que tenemos una porción de la población en la Argentina que ha dispuesto en forma unilateral creer que se vota cuando uno tiene ganas o cuando quiere.

En Argentina el voto es obligatorio, esto lo plantearon muchos, en algún momento escuché gente del oficialismo hablar de periodos presidenciales de seis como tuvimos en los viejos tiempos antes del pacto de olivos entre Alfonsín y Menem y escuché hasta la expresidenta diciendo en alguna oportunidad que no era conveniente o viable, porque se pone en jaque un país y yo hoy veía el efecto post electoral en la Argentina y digo ¿éramos un país de locos hasta el 26 de octubre y nos transformamos en un país más equilibrado y más sensato después de ese domingo? ¿O éramos un país igual el 26 que el 27 y algo comenzó a iluminar algunas mentes para que tengamos un cuadro de mayor estabilidad? Yo creo que es imposible cada dos años romper en pedazos lo poco que tiene la Argentina, un país que necesita crecer, un país que necesita progresar, un país que necesita salir de un estancamiento de décadas y décadas de estar con la caja de cambio en marcha atrás.Hoy podremos estar en punto muerto con algunas cosas en la Argentina o por lo menos decir que bueno logramos bajar la inflación o tener la esperanza como uno de los motivos fundamentales de todos los trabajos de campo que se hacen en encuestas cuando a la gente le dicen ¿usted cómo está? Mal. ¿Usted cómo está? Regular.

¿Pero cómo cree que va a estar y en algún momento mejor? Esa es la cuota de la esperanza de la cual no nos tenemos que bajar y creo que este efecto post electoral lo tenemos que ver y lo tenemos que analizar en virtud si es viable o no votar cada dos años y estar en modo electoral.Porque nosotros ayer vimos que el gobierno logró dar vuelta el escenario político en el congreso en muy pocos días. ¿Cuál es la diferencia si son los mismos diputados y los mismos senadores? El efecto post electoral. ¿Por qué? Porque se trató por todos los medios por impericia del gobierno que cometió miles de errores pero por oportunismo de un sector de la oposición de hacerle perder todas las batallas del congreso del dos mil veinticinco cuando con la misma cantidad de diputados y senadores había ganado en su debilidad todas las batallas del dos mil veinticuatro.Modo electoral. Ayer de forma inesperada el mileísmo consiguió el despacho de mayoría del proyecto de ley del presupuesto dos mil veintiséis. Lo hacíamos antes del 26 de octubre era una goleada pero 7 a 0 en diez minutos.Efecto post electoral. Récord en la Argentina de compra de dólares antes de las elecciones.

Todo peso que caminaba terminaba en una cueva o en un home banking.Los argentinos compramos por el miedo a la elección y muchos al miedo al pasado veinticinco mil millones de dólares. ¿Es viable votar cada dos años en la Argentina? Veinticinco mil millones de dólares para protegernos, para tener una moneda dura, porque no sabíamos cómo amanecíamos el 27, si explotaba el dólar, nos decían va a estar en dos mil cuatrocientos, la inflación se va a no va a terminar su mandato. Efecto post electoral.Uno, presupuesto. Dos, las variables económicas en la compra de dólares. Tres, YPF suma a un gigante de Medio Oriente para el gas de vaca muerta.Horacio Marín, que Macri se le ocurrió una idea loca, ¿no? El jefe de gabinete cuando Marín dijo yo estoy para otras cosas, dijo que vamos a poder exportar diez mil millones de dólares anuales. Efecto post electoral, porque esto estaba frenado y porque esto no se firmaba. Garrahan, un año metidos en un conflicto brutal, donde el gobierno no entendió que había una porción altísima de la sociedad argentina que se iba a sensibilizar bien con los médicos del Garrahan.Los médicos del Garrahan siguieron adelante, lucharon, los que lo hicieron, el 98% de buena fe y aquellos que aprovecharon el modo electoral para tratar de beneficiar a alguno o para sacar algún tipo de ventajita. Y por supuesto un sinfín de políticos opositores en la Argentina que jamás le dieron importancia a la salud de los chicos y que tuvieron un dos mil veinticinco repleto de emocionalidad. Preocupadísimos por el Garrahan, preocupadísimos por los médicos, preocupadísimos por los chicos y preocupadísimos para tratar de sacar una ventajita a la elección.Efecto post electoral, el gobierno le subió 60% los sueldos.

Ayer hubo algarabía porque esto es justo y porque esta es la pelea y porque esto es lo que se debe hacer, pero no desde la improvisación o rompiendo dinero o emitiendo dinero. Que los números funcionen, pero que funcione también un hospital emblemático en la Argentina que tiene científicos, que tiene gente de calidad y que fue sometida durante larguísimo tiempo a innumerable cantidad de injusticias.Otra cosa del efecto post electoral. Se lo resumo brevemente, todo lo que pasó en muy pocos días. Uno, tenemos la posibilidad de la recomposición de un escenario político en el Congreso por parte del gobierno, tema presupuesto.Dos, solucionamos el tema del Garrahan que parecía inviable e imposible y que le quitó muchos puntos al gobierno a la hora de tener que elegir mucha gente porque dijo estos tipos son absolutamente insensibles. Tres, YPF suma un gigante de Medio Oriente para el gas de vaca muerta. Cuatro, se estabilizaron los mercados y estos 25 mil millones de dólares lentamente van a volver otra vez a formar parte del Estado argentino porque la gente alguna ahorrará, pero otra lo tendrá que utilizar y lo tendrá que cambiar.Miren todo lo que pasó en el efecto post electoral. ¿Es viable votar cada dos años?

Me parece que lo vamos a tener que pensar, que lo vamos a tener que analizar en un país que pretende crecer y que no puede tener en los años pares un poco de coherencia, un poco de diálogo, un poco de acuerdo y en los años donde tenemos elección de por medio, los impares entrar en modo electoral y romper lo poco que construimos. Me parece que es para pensarlo porque les di tres o cuatro ejemplos de lo que pasó en pocas horas después del tan mentado 26 de octubre.Seguimos en el mismo país, cambiamos de mes, estamos en el mismo año y en la Argentina de un día para el otro y a través de un resultado electoral tenemos un efecto post electoral que parecía impensado el viernes previo a la elección. Pensemoslo, analicemoslo, ¿es viable votar cada dos años en la Argentina? Y pareciera que mínimamente lo tenemos que revisar.