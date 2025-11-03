Editorial Paulo Vilouta: "La Renuncia de Francos" (01/11/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, sin duda ha sido un fin de semana de mucho movimiento, después de lo que fue la resurrección del gobierno argentino, un gobierno que resucita el domingo pasado con un resultado contundente, inesperado porque no había una sola encuesta que lo vaticinara y el gobierno tampoco manejaba los números que festejó el domingo a última hora cuando entre otras cosas remontó 14 puntos en la provincia de Buenos Aires.

Con estos resultados yo presumía, conociendo un poco la forma en que se maneja Javier Milae, que iba a haber una tregua, una semana de calma, una semana de decir, che, la verdad que la gente me reconoció un montón de cosas que pensamos que no nos iban a reconocer, nos pegamos todos los tiros sabios y por haber y la gente a pesar de todo eso y por el pánico al pasado y porque quiere un cambio y porque se dio cuenta que la Argentina en algunas cosas ya no funciona más, nos volvió a respaldar. Pero vimos un fin de semana con política pura, con política al rojo vivo, en acción, en movimiento, sin prestar tanto atención a lo del domingo, casi casi como una emergencia para resolver y cubrir los casilleros Información, no opinión.El ministro Franco se sintió destratado.

Yo creo que fue un ministro que tuvo una actuación altamente positiva. Yo en algún momento entrevistándolo acá le dije, ministro, usted es el cardenal Zamoré porque resuelve todo, porque tiene otros tonos, con mucho músculo político, sirvió para romper internas propias, sirvió para cancelar situaciones muy complejas con los gobernadores y por supuesto que tuvo un año muy complejo como todos, en un año donde el gobierno perdía todo en el congreso y estábamos en modo electoral, porque los quilleristas este año asumieron un rol de sensibilizarse con los temas que no se sensibilizaban cuando eran gobierno, entonces les dio un ataque por los médicos del Garrahan, por los discapacitados, por todas las causas justas que ellos en su gobierno también las hicieron muy injustas.

Pero eso ya es otro tiempo, forma parte de una decisión que la gente tomó el domingo y no vamos a perder tiempo acá. Franco se va del gobierno, pierden una pieza clave e importante, el viernes se produce una cena, que para muchos era una cena de un co-gobierno, entre Javier Milei y Mauricio Macri, pero me parece que confundieron un poquito porque el origen de esta cena fue una cena de cortesía, porque significó el pro y Macri a lo largo de estos dos años donde incondicionalmente respaldaron y acompañaron al gobierno, salvo algunas excepciones, algunas disputadas o algunos diputados que mantuvieron mayor autonomía, fueron claves en el sostén de Javier Milei, en un gobierno que muchas cosas ha sido muy muy desprolijo y trataron de acercar la experiencia, pero Milei desde que asumió entendió que esto no es un co-gobierno y Milei asumió, desde que asumió, entendió que Macri puede contribuir pero que tampoco es la imagen para los argentinos del hombre que puede solucionar todo porque su gobierno no fue un gobierno bueno.

Puede aportar experiencia, puede decir yo iría por este lado, yo le pondría equipos más potentes, resolvería, pero de ahí a discutir nombres y apellidos en un gabinete que son nada más y nada menos que el equipo de trabajo del presidente de la nación, me parece que es un límite que no se puede pasar porque no estamos en un co-gobierno, hay una apertura limitada y Milei le hace sentir esto a Macri permanentemente, te llamo, te convoco, te respeto, cenamos, nos contamos, pero el presidente hoy soy yo, vos tuviste tu tiempo y tuviste tu oportunidad y pareciera para muchos que tiene que haber o un co-gobierno o una fiscalización permanente que Milei no le quiere dar a Mauricio Macri.Interna al rojo vivo, la vemos con mucha fuerza, yo ser consultaba, digo qué difícil para Milei, porque uno dice bueno doy un golpe a la mesa se termina la interna, pero qué ven Karina Milei, primero la gran ganadora del último día domingo con el sello de la libertad de avanza en todas las provincias, con el orden que le dio, con la creación de candidatos sin nombre fuerte que terminaron siendo cabales ganadores en muchas provincias argentinas, le genera primero la confianza plena que uno tiene nada más y nada menos que en un hermano, alcanza con ser hermano para estar en el poder, no, pero también le genera contención y es sin duda un elemento de altísima consulta para Javier Milei y Santiago Caputo, cómo hacemos, si está uno no puede estar el otro y Santiago Caputo es el reconocimiento intelectual que Milei tiene hacia él y lo siente un hacedor de lo que fue su campaña rápida repentina para transformarse en presidente de la nación, yo personalmente quiero destacar que cuando la campaña en la provincia de Buenos Aires era un desastre y se perdió por 14 puntos y organizaban esos actos como en Moreno lamentables, cuando se pierde por esa diferencia el que toma las riendas de la situación fue Santiago Caputo, así que me parece que la Argentina tendremos que acostumbrarnos, yo sé que esto es poder, yo sé que esto es complejo, pero muchas veces sacar algo potable de una persona, algo potable de otra persona, en definitiva para robustecer un gobierno.

Vemos un Milei distinto a partir del 26, yo creo que vemos un Milei que no puede cambiar su naturaleza, que su sello y es lo que lo llevó a la victoria, pero vemos una transformación discursiva, vemos una transformación estética, política, que ojalá sirva, porque la reunión del viernes con los gobernadores fue muy auspiciosa, eso es lo que está pidiendo la gente y si Milei y los gobernadores no lo entienden, la gente se los va a hacer saber cómo pasó el último domingo, lo que no puede suceder es que a esa reunión no sean invitados todos, porque obviamente todos piensan distinto, porque debe haber proyectos diferentes, todos pensamos en la misma forma, cómo sacamos a la Argentina, algunos por el camino A, otros por el camino B y otros por el camino C, pero dentro de un marco de honestidad intelectual, me parece que todos tienen que ser convocados y me pareció una discriminación que no esté el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque representa una provincia que tiene una altísima cantidad de habitantes y que es gravitante en la economía argentina, pueden no estar de acuerdo en mil novecientas cosas, pero la obligación es que se sienten y el presidente lo tiene que convocar, el presidente lo tiene que invitar, después podrán estar de acuerdo o no, habrá una segunda reunión, si se da, si no se da, yo pienso de una forma, yo pienso de otra, pero este es un país federal y no nos podemos dar el gusto de ese tipo de divisiones, me parece que hay que reflexionar.

Con las testimoniales ustedes saben cuál es mi pensamiento, testimoniales nunca, es una farsa, es me presento pero no asumo, en un lado y en el otro, y el gobierno muchas veces cruza la línea y entra al club de la casta y en este caso más allá que Adorni va a tener otra función y que Santilli va a tener otra función, fueron candidatos que los votamos para un rol y van a terminar cumpliendo otro, así que están dentro de esa misma situación y yo no estoy de acuerdo.

Mirando para el otro lado, ayer el señor Máximo Kirchner dijo cómo puede ser que responsabilicen a la mujer que no puede salir de su casa por Cristina Kirchner, la señora no puede salir de su casa pero define, decide todo desde su casa porque más que una prisión parece un country, entra gente todo el tiempo, tweets, llamados telefónicos, balcón, baile y no sé cuántas cosas más, no sé por cuánto tiempo, porque me parece que hay un montón de hombres y mujeres que representan al peronismo que es un movimiento histórico en la Argentina y no el kirchnerismo, que dijeron bueno empecemos a actuar, estamos en caída libre y dependemos de la imagen de una señora que está presa por corrupción y que ahora va a estar condenada en breve por otro caso brutal que es el soborno de los cuadernos, las coimas de los cuadernos y 204 bolsos que tendrán que justificar por qué los recibieron ellos cuando era plata que le pertenecía al estado, los tiempos van pasando y la sociedad va marcando cosas a través de la urna y el domingo mucha gente salió a votar en la Argentina no por un voto anti peronista, salió a votar por un voto anti kirchnerista porque no podés tener una representación cuando tu máxima líder está presa por corrupción, salvo que seas cómplice o salvo que no entiendas o salvo que quieras justificar lo que resulta injustificable, nueva etapa esperemos que el gobierno utilice a Diego Santilli que es un hombre de diálogo para consensuar y para poder avanzar ojalá que esto sirva y ojalá que el gobierno y Milei entiendan que es con todos y no con casi todos porque por lo menos es la promesa que se hizo aquel viernes previo a resucitar con los resultados de una elección que parecía muy muy compleja donde todo era importante el diálogo los gobernadores la oposición los pactos intentar que sea una argentina diferente ojalá que el gobierno con los resultados óptimos que tuvo no cambie de opinión y siga por ese camino porque no es para resultados del gobierno sino es para resultados de la argentina