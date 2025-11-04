Editorial Paulo Vilouta: "La cuota de confianza de la sociedad" (04/11/25) #Vilouta910

Embed

Como todos los días, vamos a arrancar planteando qué puede pasar con con el gobierno argentino en los próximos meses, porque uno lo ve muy ejecutivo, los ve muy triunfantes. Ayer me pareció cálido, yo sé que fue tema de discusión en redes, los abrazos de mi ley con su gente. Yo prefiero un vínculo así de respeto y de confianza que esos vínculos de temor o de sumisión que vivimos en la Argentina con con algunos personajes que creyeron ser más importantes que la historia misma de la Argentina y resultaron ser un fracaso total.

Pero más allá de esto que es aleatorio y que tiene muy poca importancia, creo que lo importante es cómo administrar un triunfo, cómo administrar un resultado impensado que es el que sacó el gobierno argentino, que es una cuota de confianza enorme que le da una sociedad, una sociedad que sabe que está mal, pero que interpretó que el gobierno tiene la obligación y las herramientas para sacarlo de esa situación en la cual no entraron por este gobierno, en la cual entraron por malas gestiones y por altísima corrupción.

¿Cómo administrará el triunfo el gobierno de Javier Milei? La gente eligió al gobierno de Milei por méritos propios o por el descrédito brutal que tiene la oposición en la Argentina. Veía distintos trabajos de campo, esos que todavía no están publicados pero que marcan un poco la tendencia y hay una decisión muy fuerte en enorme parte de este votante del domingo de Javier Milei en no regresar al pasado, pero no por cuestiones solamente de ideología sino del punto de vista práctico.Gente que la pasó mal desde lo económico y que la sigue pasando mal pero que entendió que tal vez ese camino ya es un camino que no da soluciones.

O sea, el descrédito le sirvió mucho al triunfo de Javier Milei que tal vez no lo votaron por méritos, más allá que la baja de la inflación está considerado uno de los pilares claves dentro de este tipo de trabajo de campo, pero el descrédito de lo anterior potenció un triunfo de Javier Milei. Por eso creo que tendrán que entender claramente que comienza una etapa donde hay que administrar el triunfo, donde hay que bajar el grado de internas que a la gente no le sirven para nada, pero que sí la pueden presionar y condicionar en decisiones mal tomadas y entender que lo malo de lo pasado no los confunda y crean que solamente los votaron por lo bueno del presente o tal vez la esperanza, que siempre es algo que la Argentina comenzó a correr con fuerza, por lo menos desde el cambio radical que hizo gran parte de la sociedad argentina, que en el 2023 eligió a un presidente que no tenía historia, que no tenía pergaminos, que no tenía trayectoria porque nunca había actuado en la vida política.Un cambio radical que hizo la sociedad en el año 2023.

Así como estamos plagados de malas noticias los argentinos, hay una que es muy auspiciosa porque los dólares que generó Vaca Muerta en el 2025 equivalen casi el 90% del superávit comercial que tiene la Argentina. El saldo de la balanza energética fue positivo en 5.368 millones de dólares en lo que va del año, cuando todavía nos queda un mes y medio aproximadamente, con proyectos de exportar petróleo y con proyectos de poder exportar gas.Esto es muy importante porque al campo le tenemos que sumar otro tipo de ingresos y repito, los dólares que generó Vaca Muerta en lo que va del año equivalen al 90% del superávit comercial de la Argentina.

Una buena noticia que hay que remarcar, que hay que destacar porque se hizo hincapié y pudimos revertir lo que nos sucedía en la Argentina. Comprábamos porque estábamos en un déficit absoluto y total y hoy no solamente nos abastecemos sino que también podemos vender y esa es otra muy buena noticia.Para terminar el minuto, como van a ser días muy intensos, a partir del 6 de noviembre cambia sustancialmente el calendario temático porque más allá de lo político, más allá de lo que pueda ser mi ley en los Estados Unidos con promesas de inversiones y otra vez con Trump y el acomodamiento del gabinete y llenar lo que falta y ordenar lo que será el nuevo congreso a partir del 10 de diciembre. A partir del 6 dentro de dos días nos vamos a encontrar en la justicia argentina que ha tenido un año para mí muy muy muy fuerte con la mayor estructura de corrupción de los últimos 30 años en el país. Del bailecito de la señora Cristina Fernández inentendible el día que perdí a Kicillof en la provincia de Buenos Aires al banquillo de acusados otra vez.Para tratar de explicar a los jueces, porque aquí se hizo un trabajo muy potente y tenemos una de las mejores fiscales de la Argentina que es la doctora Fabiana León que es garantía y que va a llevar adelante el debate, para que pueda explicar la señora Kirchner, el señor De Vido, el señor Barata, el señor López qué hicieron con las 204 coimas que recibieron durante los últimos gobiernos de Cristina Fernández. La señora Kirchner hoy en la previa va a ser juzgada por ser jefa de una asociación ilícita de lo que la justicia argentina considera la mayor estructura de corrupción de los últimos 20 años.

De un lado empresarios, capitanes de la industria y establishment y del otro lado la política argentina bañada en corrupción.Si seguimos un poquito lo investigado por la doctora León nos vamos a encontrar con 204 coimas y bolsos, el común denominador del kirchnerismo otra vez, los bolsos de López y ahora los bolsos del departamento de la Recoleta. 160 millones entre el 2004 y el 2005, 200 más que estima la justicia, 344 que es la recaudación estimada que surge del cálculo de un 5% que se pagaba de los subsidios a los trenes, esto lo declaró el señor Aldo Rogio, es decir, nosotros pagábamos impuestos, el Estado pagaba subsidios por los trenes, pero tenían que devolverle dinero a esta gente y después los trenes chocaban y pasó lo que pasó con la tragedia del Sarmiento, ¿no? Tres millones y medio declaró la empresa Emepa de haber tenido que entregar para poder subsistir, por supuesto que la justicia dice señores ustedes entregaron algo que no tendrían que haber entregado, 600 mil dólares comprobados por la renovación de la hidrovía a cargo de Gabriel Romero, 7 millones en corredores viales que declaró el señor Claudio Uberti y un promedio entre el 10 y el 20% de cada obra pública, o sea, cada obra pública que había en la Argentina entre el 10 y el 20 regresaba en bolsos para los funcionarios K, esto lo declaró el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción.

Empieza el seis del bailecito de San José uno, uno, uno, uno, otra vez al banquillo de los acusados, habrá que tratar de defender algo que para la justicia ya es indefendible y que puede levantar penas de hasta 12 años de prisión.Para Cristina Fernández, hoy en medio del debate, porque dentro de su espacio aparecieron unos cuantos, tal vez en forma tardía, diciendo che, con la estrategia de esta mujer perdimos seis de las últimas siete elecciones y seguimos bajo su manto sagrado, que cada vez tiene menos peso. Ayer Juan Cabandié, ahora vamos a hacer un repaso, dijo si seguimos así vamos a pelear el cuarto lugar con Miriam Bregman, en breve, porque cada vez tenemos menos aceptación y más cuestionamientos. Repito, el seis, la mayor estructura de corrupción de los últimos 20 años, levanta el telón y comienza lamentablemente a tratarse la Argentina.Lamentablemente no por los personajes, lamentablemente porque es dinero de todos los argentinos. Otra vez más, en este caso a través de las coimas, otra vez más, otra vez más con bolsos, otra vez más con despilfarro y otra vez más descaradamente utilizando la plata de los argentinos.