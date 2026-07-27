Editorial Paulo Vilouta : " Cosas que no hacen falta " 27 7 26 #Vilouta910

Como todos los días,

¿Qué poco nos duró el formato de calma que había impuesto Lionel Scaloni como un formato para trasladarlo a otros acontecimientos importantes de nuestra vida? Más allá que estamos hablando de fútbol y estamos hablando de deporte, ¿No? Pero ¿Cuántos argentinos, veía una encuesta de opinión, casi el noventa y cuatro por ciento, adherían a un estilo moderado, como les vengo diciendo casi todos los días, educado, sin rispideces, sin faltar el respeto, y uno, una vez que termina todo eso, dice, che, y mirá si lo aplicamos a cosas importantes también, ¿No? Que que rompan un poquito la frontera del deporte, lo llevamos a la vida cotidiana en un país donde nos estamos mostrando los dientes permanentemente y donde tuvimos una tregua y donde vimos que también desde ese lugar se puede tener éxito. Ese lugar que en algún momento en la Argentina dijeron, y ese es el modo Fernando de la Rúa, por el expresidente fallecido, es un modo que no pega en la población argentina. Después entramos en los desgastes, ¿No? De la señora Kirchner dando cátedra cada vez que le hablaba a los argentinos, de la intrascendencia de Alberto Fernández, de los gritos de Javier Milay, y dijimos en algún momento, bueno, por acá tampoco es el el camino, ¿No? Busquemos un punto intermedio.Y este fin de semana, otra vez, nos empezamos a preguntar, ¿Hace falta? ¿Hace falta tener que empantanar un vínculo con nuestro vecino que tiene doscientos cincuenta millones de habitantes, con nuestro vecino que es Brasil, con el cual intercambiamos ellos con nosotros y nosotros con ellos, primeros en la lista en nuestro comercio exterior, Argentina recaudó este año cincuenta mil millones de dólares en exportaciones, vendimos como hacía décadas no vendíamos, y Brasil está en primer lugar, después está China, después están los Estados Unidos, y uno se pregunta,

¿Hace falta? Este desafío permanente de tonos, de formas, ¿Hace falta romper una histórica tradición de dar prioridad al buen vínculo entre países que formamos, entre otras cosas, el Mercosur, entre otras cosas, el hecho que cruzamos una frontera, disfrutamos sus plazas, disfrutamos sus ciudades, vienen aquí a disfrutar de nuestra nieve, convivimos permanentemente, nos distancia nada más y nada menos que el idioma, pero tenemos una relación permanente, podemos estar divididos en temas de rivalidad futbolística y podemos estar divididos en algunas costumbres, pero un tema interminable donde el presidente de la nación, demasiado cebado con lo que es la elección que se viene en octubre en Brasil, cruza un umbral no solamente riesgoso porque se puede empantanar la relación y hoy tenemos que estar esperando qué dicen los embajadores y atentos al canciller, por ahora no se ha dañado lo esencial que es el comercio, porque venimos a los cachetazos con Brasil desde hace tiempo, Alberto Fernández no toleraba a Jair Bolsonaro que es el que está preso, mediaba a Daniel Scioli, después Brasil tuvo algunas actitudes que a mi ley lo pueden tener molesto, pero no para llevar a un discurso en San Pablo que es un territorio bolsonarista, decir ladrón, decir todo lo que dijo basura, como se le va a decir basura a un presidente de otro país elegido legítimamente por la gente, nos puede gustar o no puede estar en un sector del pensamiento político que hasta el propio Lula alguna vez le evacuó revoluciones cuando quedó un micrófono abierto y dice se creen que soy de centro izquierda y no lo soy, vamos a territorio ajeno con un discurso desbordado, leyendo, gritando basura, gritando ladrón, quejándose contra un juez que no le admitió la posibilidad de ver a Bolsonaro en la cárcel, yo sé que de Brasil hubo algunas cosas que han molestado, por supuesto que no coincido con esto que Brasil financió el 25% de la campaña anti argentina después del mundial porque nadie lo pudo probar y cuando algo no se puede probar es una posibilidad, no es una certeza, pero sí sé que en algún momento molestó que Alberto Fernández pueda visitarlo a Lula preso y que no pueda en este caso Millet visitarlo a Bolsonaro, la visita de Lula a la Argentina para visitar a la presa Cristina Fernández, los asesores de Lula que llegaron en la última campaña presidencial para tratar de hacerlo ganar a Sergio Massa en contra de Javier Millet pusieron una cuestión de crispación porque ellos también intervinieron en nuestra campaña electoral, pero no llegó Lula aquí para plantarse en un búnker y decir disparates en este caso de Javier Millet, han coincidido en lo que fue la apertura del Mercosur con la Unión Europea pero siempre dentro de una frialdad absoluta, pero me parece que se cruzó un límite y uno vuelve a preguntarse ¿hace falta? ¿hace falta meternos en la vida institucional de Brasil? ¿hace falta meternos en una campaña donde probablemente Bolsonaro pierda y no lo beneficie en absoluto a Millet? ¿hace falta en un momento donde el continente solito sin la necesidad que intervenga Millet fue cambiando de postura? Chile se volcó a la derecha, Ecuador se volcó a la derecha, Colombia se volcó a la derecha, Perú se volcó a la derecha. No hay demasiada necesidad de protagonizar este tipo de escándalos ¿no? Con funcionarios argentinos que ni siquiera pueden abrir la boca o alguien que asesore y diga esto no nos suma, no nos suma como nación y no le suma al presidente en la individualidad de la preparación de una elección que sabe que tiene que hacer una gran primera vuelta para no ir al tan temido balotage donde muchas veces se te unen distintas fuerzas y terminás perdiendo. Pasó el mundial, abrimos y corrimos la cortina de la economía, la macro funciona, los bolsillos están flacos, no encuentran el camino para bajar la morosidad que tiene mucha gente con deudas, hay mucha informalidad en el trabajo, ha bajado la inflación y hay muchas cosas para resolver puertas adentro para tener que abrir las puertas del continente y hacer este papelón el último día sábado.No me molesta que un presidente opine de política internacional, tienen todo derecho, pero lo de ladrón, lo de basura, los gritos enloquecidos y toda esa situación que realmente nos expone y nos pone en un mal lugar me hizo preguntarme otra vez ¿hace falta todo esto? ¿sirve todo esto? ¿suma todo esto? Yo creo que no. Mi ley insiste, la Argentina está de por medio, nos representa el presidente de la nación, pero creo que la mayoría de los argentinos adhiriendo o no a este presidente nos preguntamos una vez más después de lo que pasó el sábado en Brasil si realmente este tipo de cosas a esta altura, a estos tiempos, hacen falta. Yo creo que no.