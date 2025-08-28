Editorial Paulo Vilouta: "Conductas Antiguas" (28/08/25) #Vilouta910

Embed

Bueno, me tomo un minuto, como todos los días y ayer pensaba cuando veía toda esa locura en Lomas de Zamora,Qué mal que estamos, no?

Qué grado de violencia,Cuando veía que un representante de hijos se tiraba arriba de la camioneta del presidente,Hay gente que tiene conceptos democráticos porque todos los afirmamos, pero tienen conductas tan antidemocráticas en la Argentina de otros tiempos, no de querer imponer desde la violencia,el silencio, la desmotivación, lo que no me gusta y lo de hacer de lomas de Zamora y lo del Congreso de la Nación son dos muestras cabales de lo que es la imposición de la violencia y de lo que es imponer una idea contraria a la que uno puede tene,vamos a la primera parte,algunos dicen hoy continuo C no se puede hacer un acto político,con un presidente expuesto en materia de seguridad, como sucedió en el día de ayer,Correcto,es complicado y es difícil,también fue muy difícil el día que asumió Javier Miley, que en plena avenida de mayo un energúmeno le tiró un botellazo y que no le pegó de casualidad,el día que asumía el día de un festejo democrático donde asumía el presidente que había votado a la gente en su mayoría,allá no le cayó un cascotazo aéreo a su comitiva de casualidad.

Está mal organizar este tipo de actos y en esta Argentina demente sí, pero tendría que ser moneda corriente,donde cualquier candidato pueda transitar libremente por donde se le dé la gana, que vaya a verlo él que quiera y que se encierre o esté a 15 cuadras el que lo detesta o el que no adhiere a una idea de un presidente o de un referente político,porque si no a la Argentina vamos cerrando cada vez más puertas,Che, no podemos jugar con público visitante porque estamos plagados de barras bravas,No podemos sacar a un presidente a una caravana, un acto político porque le tiran piedras o el señor Pareja ayer acá con Facundo Pastor habló de un intento de magnicidio.,De qué estamos hablando en la Argentina?un país intolerante donde si no toca la canción que yo quiera, tengo que tener las conductas que se vieron el día de ayer,Puede haber 1000 de errores de la casa militar,Puede haber 1000 de errores de los organizadores,Puede haber 1000 de errores de la custodia,los presidentes también tienen que entender muchas veces,que tienen que cumplir un organigrama,uno protocolo muy particular, que es el que impone la gente que les brinda seguridad,piensen que a Cristina que ella no la mataron de milagro.

Qué quería Cristina que la custodie o la proteja a la gente de la Cámpora porque no confiaba tal vez en los que la tenían que cuidar,ayer milei,Tal vez milei cree que sigue siendo el ciudadano que tomaba café acá a la esquina cuando trabajaba la empresa Aeropuerto 2000 y hoy es el presidente de la nación y hoy en la Argentina hay una matriz violenta que circula por las calles de Argentina, que quiere imponer cosas a través de ideas que pasan por actos absolutamente vandálicos y por supuesto que todo eso también ante falta de justicia y ante falta de control, porque tenemos que sacar a los violentos de la sociedad y ponerlos en algún instituto para recuperarlos, tal vez psiquiátricamente o en la cárcel cuando cometen delitos en los países normales lo hacen y no pasa absolutamente nada,es el reflejo de lo que vemos en el Congreso de la Nación,ayer fue el jefe de gabinete y se produjo un escándalo tras otro,con gente que no busca tratar de entender o de profundizar este escándalo que tenemos con los audios de Espagnolos, sino que lo que buscan es sacar un botito más en la bendita elección de septiembre o en la bendita elección de octubre,el comportamiento de la señora Lemoine y pagano tiene que ser observado por todos nosotros y si no hay reglas dentro del Congreso que habría que respetarlo, porque por ahí pasó gente prestigiosa, gente capaz, intelectuales, gente mínimamente educada,No podemos estar con este nivel de gente que ha hecho del Congreso un dislate,la señora Lemoine y la señora Pagano si tienen un problema de peluquería soluciónenlo en otro lugar, no adentro del Congreso de la Nación, que es un lugar absolutamente respetable y donde hay que tener institucionalidad,Si fueron elegidas de milagro porque la gente no tenía la más mínima idea de quiénes eran,No tenemos la culpa de vivir este tipo de situaciones en cada una de las sesiones que tenemos en Cámara de Diputados de la Nación.

Si no están a la altura, háganse a un costado y si no, que el Congreso aplique,un manual de ética, un manual de conducta y que ponga límites a esta gente que va a ser un conventillo y que marca un perfil de Argentina que no podemos traer,Pues esto no es la Argentina,la Argentina no es lo lo lo de Lomas de Zamora ni Argentina es Line y pagano,Argentina es gente que en su gran mayoría dividen lo que es la honestidad de la corrupción,hay una solidaridad gigante en nuestra sociedadGente que aguanta un montón de cosas, gente que se levanta todos los días y labura o se las rebusca,Entonces no pongamos los malos ejemplos como los ejemplos que hoy marcan una reflexión permanente sobre la Argentina,Una banda de turros tirando piedras a ver si lo lastiman al presidente o si lo calla,No sé qué les pasa por la cabeza,dos señoritas, uno montón de gente en un bullicio permanente.

Yo ayer trataba de escuchar a Franco,No se podía un bullicio permanente, un destrato constante, un comportamiento de cancha de fútbol,Me parece que tenemos que reflexionar y para poner punto final al minuto hace poco tiempo, Cristina Fernández,dijo algo para lo cual está hoy por hoy apta en poder hacerlo,porque ayer hablar de corrupción, Cristina Fernández, la verdad,Disculpe, expresidenta, es poco creíble escucharla a usted hablar de corrupción,Primero reconozca la propia reconózca la de su gobierno, la gran parte de sus funcionarios y después opine sobre otra clase de corrupción o sobre otros partidos políticos, porque no es serio que usted hable de corrupción,pero dijo algo sensato e interesante.

Argentina, con este nuevo módulo de elecciones cada cuatro años tiene que ir a un sistema donde cada cuatro años votemos absolutamente todo,Yo sé que para muchos y bueno, la intermedia es una posibilidad de corregir,Es una posibilidad de ratificar, pero no podemos vivir permanentemente en tono de campaña,Argentina es un país de campaña,Es un país donde no se puede gobernar, donde no se puede progresar, donde no se pueden sacar leyes trascendentes,Acá hay que hacer una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma fiscal.

Cuándo la vamos a hacer?Ahora terminamos la elección y ya empezamos a pensar en el 27 porque es la presidencial,no hay forma,se vive en campaña permanente,Lo del Congreso es campaña,lo de Spagnuolo, que es un escándalo para mi gusto, porque todavía en siete días no tenemos ninguna afirmación ni ninguna contradicción,Es también hoy un tema que lo toman en campaña para ver si te saca un botito,Si no te saca un botito,Realmente estamos muy desprolijos, eh?Y para terminar 10 segundos porque le voy a decir todos los días.

Ayer se confirmó,lo dijo la señora,una vez más la estafa al votante argentino,Lo hizo Verónica Vagario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, que presta su nombre en la tercera sección electoral, supuestamente para hacerle creer a la gente que se va a transformar en un miembro de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, dejando la vicegobernación,esto, dijo Magario recordémoslo.

Bueno, al lado de Axel puede estar ahora en la gobernación, eh, Señora Vagario o o o paseando por las calles de La Plata o en su despacho, pero no estafando a la gente con una candidatura que es mentira,Mucha violencia en la calle y en el Congreso,Mucha violencia adentro y afuera,Mucha violencia de la política argentina,Mucha violencia bajo el modo,Vivimos permanentemente en campaña y mucha estafa.

No solamente las estafas están en cuestiones de billete,Muchas veces también las estafas son éstas prestar un nombre, formar parte de una lista, jugar a creer que con la palabra testimonial le damos una bendición a lo que estamos haciendo y realmente lo que estamos llevando a cabo es una estafa para la gente