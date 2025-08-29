Editorial Paulo Vilouta: "Semana Caótica " (29/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días y cerramos una semana caótica desastrosa desde el.de vista institucional y respeto por la democracia en la Argentina, porque a todo lo que venimos viendo con la filtración de estos audios del señor Eagnuolo y la poca capacidad de la dirigencia política y fundamentalmente para mi gusto hoy del Gobierno en cuanto al tema transparencia,derivamos en en escándalos sublimes que tienen que ver con una violencia generalizada en un montón de focos en la Argentina,que no tiene ningún tipo de explicación porque vivimos desde el 83 en un sistema democrático y porque sabemos que se gana y se pierde.

Acá ganaron y perdieron todos los espacios políticos y Javier Milei es la consecuencia,del fracaso de todos los que han perdido en muchas oportunidades y han tenido que dejar el poder,Por eso realmente,en un momento donde repito,tendríamos que estar trabajando con mucha fuerza, con el tema transparencia, con el tema decencia, porque no alcanza con proclamarlahay que militarla y hay que practicarla en un país con tanto problema, no,con jubilados a 300 Lucas con médicos a 1000000 en el Garraham con policías a 800000, con una falta de educación y de conceptos morales alarmantes en la Argentina, con un sistema político que está muy cercano a los estrados de la justicia con una expresidenta presa.

Realmente la situación no es auspiciosa para la Argentina,Pero si a esto le sumamos los escándalos de las últimas horas en Lomas de Zamora,ayer en Corrientes, en una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Derecho,actitudes en el Congreso de la Nación cuando va a rendir cuentas, el jefe de gabinete, dos señoritas diputadas se transforman en dos payasescos personajes maltratándose y generando un.de atención que no merece el más mínimo concepto de atención por parte de ningún argentino,Hinchas de fútbol barras bravas en el 2025 todavía libre con facas, tratando de acuchillar gente en un estadio de fútbol porque tiraron piedras durante todo el día,marca que estamos ante una situación de altísima crispación en la Argentina en medio de una campaña electoral y de situaciones incomprensibles,si el Gobierno cree,que por consecuencia de los tirapiedras, levanta en las encuestas y la gente se olvida de las presuntas coimas en Andy y en Español,me parece que comete un error y si la oposición cree que tirando piedras o con estos espectáculos dantescos va a generar que la gente ponga atención en el tema de las coimas o en los problemas generales que viven con el gobierno de mi ley y con la democracia en general,me parece que también tienen el diagnóstico equivocado,es increíble ver en 2025 que energúmenos estén tirando piedrazos a una caravana,el lomas de Zamora.

Es increíble que ayer, después de 100 metros,un montón de personas que querían ver ahí el cierre de campaña en esta provincia no pudieron hacerlo y que un montón de periodistas tengan que vivir consecuencias insólitas en el marco de la democracia,Como también es insólito que la universidad prestigiosísima de derecho que tenemos en la Argentina y que la mantenemos todos nosotros con nuestros impuestos, porque nada es gratis,Nada es gratis,Todo es vía impuestos que pagamos los argentinos, los que pagamos porque hay gente que no paga,tengamos que ver un espectáculo lamentable de un grupo de estudiantes afina al gobierno con un grupo que pertenece al kchnerismo y que por distintas razones se terminan enfrentando y agarrándose a trompadas,el grupo afina al Gobierno vandalizó una ficha con imágenes de Eva y Juan Perón,mientras que desde este sector también acusan que la facultad está repleta de pancartas con paredes que tienen escritos con aerosol que dicen gorilas.

La frase Aguante Cristina acá Cristina libre o se arma quilombo,Bueno, éste es el ambiente,con el cual muchas personas que pretenden sumarse a este día, que es el día del abogado y tener un prestigio y tener un futuro y tener una carrera,están dispersos con temas políticos dentro de la universidad y ni siquiera lo pueden disipar teniendo cada uno una idea distinta, sino que hay que terminar con violencia, con una pelea que cientificó en el hall de la entrada de la facultad con gente en un espectáculo realmente bochornoso,hay que auspiciar el tema de las universidades, porque en la Argentina tres de cada 10 sólo terminaron un secundario,Imagínense el esfuerzo que hay que hacer para llevar gente a la universidad que van a ser el futuro porque necesitamos gente con cabezas nutridas, gente que que logre cosas trascendentes como los médicos del Garraham trasplante de intestino separáronse a mesas, docentes capacitados, docentes que dicen C ahora viene la era de la inteligencia artificial, movimiento intelectuales en la Argentina, terminar con la cultura del subsidio, la birrita, el fascito y merrasco las que las que te todo el día,un país que tiene que crecer, que salir de ese populismo intelectual en el cual fuimos sometidos durante muchos años, que algunos lo aprovecharon y otros, lamentablemente ahora miran y dicen Che, pasó un tren y yo me quedé.

No me subí y hoy dependo de una miserable jubilación o subsidio o que me paguen la cuota de no sé qué historia, pero no pude crecer,en un país que está oprimido y en un país que ahora tiene una crispación insólita en medio de una campaña electoral, como si no votáramos nunca,votamos cada dos años ganaron todos perdieron todo,Pasaron por las urnas,Encontramos un presidente outsider,Probamos todos los formatos y todos los estilos con la violencia,No vamos a ningún lado,Me parece que la semana cierra con estos dos claros mensajes con la violencia no vamos a ningún lado con la violencia no sumamos ni restamos más votos para aquellos que creen que es así y con la violencia, lo único que demostramos que somos antidemocráticos con relación al otro tema central de la semana, los libertarios y los kneristas pretenden darnos clases hoy, clases de moral, clases de buenas costumbres, clase de ética dentro de lo público y vuelvo a repetir la transparencia y la decencia no alcanzan con proclamarla,hay que militarla y hay que practicarla y hay que demostrar que se tienen las manos limpias.

Algunos ya no pueden, otros todavía son un signo de interrogación porque está la justicia de por medio,Pero me parece que la semana cierra con dos interrogantes muy severos y con dos hechos muy repudiables,El tema de Esagnuolo, el tema de los medicamentos, el tema de las coimas no está resuelto y el tema de la violencia de la falta de tolerancia de la discrepancia permanente ahora con piedras y con piñas, Tampoco está resuelto en una Argentina que elige desde el año 1983 y que tiene que respetar la institucionalidad y que tiene que respetar las diferencias de ideas,Cada uno puede pensar distinto y no lo dirimimos a las trompadas ni a los piedrazos,Lo dirimimos aceptando que la democracia es eso ganar y perder gobernar y ser oposición, muchas veces estar en el puesto uno y muchas veces estar en el puesto dos, pero no con todos estos actos de violencia injustificada y de intolerancia magnífica que vemos en estos días que nos llevan a ver que estamos con serios problemas, pero no solamente económicos, no solamente educativos, no solamente morales, sino bien institucionales y de respeto fundamental entre todos nosotros que somos los argentinos para pensarlo, eh? para bajar un poquito la sintonía, para bajar un poquito la crispación y para ver dónde estamos parados 8:00 de la mañana y 19 minutos.