Editorial Paulo Vilouta: "Los resultados no se consiguen con prepotencia" (21/7/26) #Vilouta910

Tomo un minuto como todos los días, hoy les decía muy temprano que estamos saliendo del modo mundial para entrar en el modo habitual, todavía con muchos coletazos, con muchas situaciones a flor de piel, con muchas situaciones en carne viva, con mucha pasión, pero de a poquito vamos guardando la camiseta, vamos guardando el buzo, el gorrito, descolgamos la bandera del balcón que la tenemos desde el 20 de junio y la dejamos el 9 de julio, pero la dejamos por toda la copa del mundo y por todas las cosas lindas que nos pasaron, y vamos entrando en el modo habitual de un país donde en corto tiempo pasan muchas muchas cosas ¿no? y con relación al modo mundial me pareció muy inteligente lo que pasó en el día de ayer, después habrá algún detalle que cada uno pueda aportar o no, para mí cuando una delegación parte y se van todos, regresan todos, me hubiese encantado que estén todos ayer para que vean el cariño, el amor que la gente tiene con toda esta selección argentina, con todo este formato de resultados exitosos en un cambio estratégico de conductas y de conducción ¿no? hoy lo hablábamos muy temprano aquí con Robertino y con Raúl Timerman también.

porque uno ve y lo que son nuestros momentos y nuestro minuto aquí, que se puede obtener éxito de otra forma, que en la Argentina nos han hecho creer con este tema de las batallas culturales y no sé cuántas cosas que forman parte de algunas mentes muy afiberadas, que los resultados no se consiguen a los gritos, a los empujones, desde la prepotencia, la selección y su director técnico representan una versión muy muy mejorada de lo que somos todos nosotros como sociedad y lo que son los políticos argentinos a la hora de conducir, casi algo pero de otra de otra galaxia, algo utópico, ideal para una sociedad que está acostumbrada al destrato, que está acostumbrada al divisionismo y donde hay mucha pedantería, porque ayer yo cuando veía que bajaba la delegación solita y que le daba hasta un poco de vergüenza a pisar una alfombra roja, no había un funcionario, cuando vimos en otras oportunidades a la política queriendo apoderarse de los deportistas, le pasó a Del Potro en algún momento que por haberse negado le tiraron la FIP, le tiraron no sé cuántas cosas y la orquesta de estos lengua larga que tienen algunos gobiernos oportunistas para inventar cosas, para decir cosas, para descalificar, para destratar, lo mismo que hicieron algunos y algunas hace poquito, el mundial no le importa a la gente, 99% de argentinos atrás de la pelota, el papá de Messi tienen tal inconveniente, Messi te vamos a ir a buscar, unos disparates pero sublimes de alcahuetes y alcahuetas del poder, ayer vimos una delegación que bajó con los granaderos, con lo simbólico que significa cuando llega un jefe de estado y no vimos la prepotencia del 2014 cuando llevaron a la selección a la casa rosada y la señora Kirchner era más protagonista que Messi, que Sabela, dando clase, masterclass, haciéndose la graciosa, un papelón, como fue un papelón lo que sucedió en el 2022 cuando fueron de prepo a buscar los Ezeiza queriendo llevarlos a la casa rosada para ver Alberto Fernández, que no era pero ni institucionalmente respetado por estos jugadores porque fue papelonesco ese gobierno en la argentina y estamos acostumbrados a eso, a la pedantería, al atropecho, a los gritos, a que los políticos son los dueños nuestros y son circunstanciales administradores de un país porque nosotros muchas veces bien o mal ponemos un voto para que circunstancialmente y temporariamente nos conduzcan, así que estamos terminando ese modo, aprovechemos lo que elegimos, los formatos de éxito, los formatos donde el poder se puede administrar y manejar de otros tonos, de otras formas, con otro tipo de resultado, para tratar de llevarlo a la vida diaria nuestra, así como argentinos no aceptamos que la política se nos meta en el fútbol, también como argentinos estamos muy atentos a que no nos pasen cosas cuando estamos distraídos por el mundial, estuvimos pendientes del caso Adorni y gracias a Dios Adorni ya está fuera del gobierno y tendrá que responder donde corresponde, ante la justicia, y ahora que entramos en el modo habitual hay noticias y cosas importantes para tener en cuenta, exportaciones argentinas 25% aumentaron y llegan a 50 mil millones de dólares y aquí hay otro punto donde prevalece la coherencia y donde no prevalece la situación personal de un presidente, porque qué sucede con este número que les doy, saben quién es el principal beneficiado argentina en el tema comercial, con quién, con Brasil, Imilay y Lula no se pueden ver, pero los negocios entre Argentina y Brasil son los más propios de la historia, Imilay va a ir a hacer campaña por el oponente, que es Bolsonaro, hijo a Lula pero los negocios no se tocan y aquí me parece que hay un punto de coherencia, podemos tener ideas políticas pero no ir contra los intereses de la Argentina, que otras cosas andan sucediendo por ahí, importantes para tener en cuenta, el escándalo de los senadores, creían que no nos íbamos a dar cuenta porque estamos con la melancolía de haber perdido muchos la final de España y se meten un dietazo y van a cobrar 12 millones de pesos, por favor, no se dan cuenta que así como se engancharon en una paritaria que es para los empleados que cobran poco, se pueden desenganchar de esta vergüenza y de este papelón, en la Argentina el promedio hoy está en un millón y medio con mucha suerte, 43% de gente negro a la deriva todos los santos días, 12 palos, más los asesores que no sabemos en qué los asesoran, más no sé qué cosa, un gasto infinito y no solamente el senado de la nación, el senado de la provincia de Buenos Aires es una vergüenza, sesionaron dos veces en lo que va del año, la primera vez que sesionaron la señora Magario le apagó el micrófono a Bernie, le apagó el micrófono a Ishi, 428 millones de pesos por día nos cuesta ese senado, después no quiero ver a ningún caradura de los senadores de la provincia, los chicos del Garrahan, por favor, los chicos de no sé qué, por favor, corten con este tipo de inoperancia que nos tiene hartos y nos tiene cansados, estamos con las antenas encendidas aún en modo mundial, tal vez con otra sensibilidad, tal vez con otras defensas un poquito más bajas, pero no hagan este tipo de cosas en contra de la gente, porque cada vez se aíslan más y cada vez el formato de la gente está más cercano de gente que hace las cosas de otra forma, de otro modo y con mejores resultados, salimos del modo mundial, lo vamos a extrañar, vendrá en cuatro años, entramos al modo habitual y aunque lo nieguen los políticos y la política, ya no podrán ocultar que empezamos la campaña para elegir al próximo presidente y a los próximos gobernadores en el año 2027, se va el modo mundial, empezamos a vivir en el modo habitual y ojalá que sea con buenas noticias para la parte final del año