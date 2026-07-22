Editorial Paulo Vilouta: "Nunca tenemos paz" (22/7/26) #Vilouta910

creíamos haber visto todo ¿no? En en un país donde las fábulas, las conspiraciones, las mentiras que quieren transformarlas en en verdad son moneda corriente, la utilización política del fútbol, creíamos haber visto todo ¿no?

Alberto Fernández y Cristina Kirchner quedaron pagando el 2022 cuando intentaron un acercamiento con la selección y la señora creía ser más importante que Messi, pese a las promesas osadas de mi ley voy a vaciar la casa rosada, no hubo respuesta de la selección argentina porque acá hay un grupo que está muy blindado y que no quiere mezclarse en lo que son las grietas, en lo que son las divisiones y lo que son las miserias de una sociedad argentina que ahora extraña a gritos ese estado mundial donde nos sentimos más unidos y donde vemos que hay 4, 5 o 6 que están fuera de un sistema de sentimiento positivo y realmente nos molesta, pero ayer cruzamos todos los umbrales porque en tiempos de marginales mediáticos con poder de daño, capaces de generar tensión y hacer de la mentira y de la irrealidad un método de comunicación ayer se puso en juicio nada más y nada menos que un valor sustancial de un grupo de hombres muy ponderados en la argentina que es su veracidad, porque pasamos del supuesto beneficio, nos robaron la copa del mundo, nos complicaron en la final, nos obligaron a tener que perderla, nos obligaron a entregarse a la España, pasamos de este supuesto beneficio de lo que nos hicieron al perjuicio de creer que estamos ante un grupo de hombres absolutamente poco creíbles que entregaron nada más y nada menos que un resultado que es la ilusión tuya, la ilusión mía y la de 46 millones 990 mil porque tenemos 5 o 6 descarrilados que querían otra cosa, los pusieron en el peor lugar como que son cómplices de una situación manejada, no, no se pueden repetir bicampeonatos porque la FIFA, no, lo que pasa que la UEFA acordó, no, que el FBI lo quiso detener a Tapia y estaban caídos, no, que las palabras de Messi fueron porque sabían que tenían que perder, no, porque Messi salió al campo de juego a patear lejos del arco para ver cómo hacía para pifear y yo ayer cuando escuchaba tanto dislate y tanto disparate lo primero que se me ocurrió si era todo tan así y ponemos un poquito de sentido común en el gol que le anula a la España con una falta de Otamendi quien ni aún fanatizado al 100% ninguno de nosotros vio que hubiese hecho el árbitro hubiese concedido el gol y terminamos con el asunto ahí mismo y consumamos la trampa final, esto ayer terminó en medio de una locura, boicota en redes, hechos de violencia, nos tildan de ser violentos en todos los sentidos, se habló en Estados Unidos en el congreso del racismo argentino, por supuesto que acá también algunos cruzaron la línea porque la vicegobernadora de Mendoza no estuvo muy feliz y Victoria Villarruel la vicepresidenta habló de piratas y cosas que hay que bajar un poquito los tonos y no creer que porque nos ponen like like like estamos diciendo cosas fenomenales, figuras internacionales disfrutando de nuestra caída deportiva, un argentino agredido en Madrid en el subte en una situación donde estuvo en peligro su vida, términos como criminales, malos perdedores, soberbios, golpeadores futbolísticos, árbitros amigables puestos por la FIFA, pasamos de la amistad de los árbitros para beneficiarnos a tener que entregar la final con árbitros que nos perjudican, penalcitos a favor de la Argentina, un clima absolutamente hostil, muy pero muy pero muy dura, con críticas desmedidas que superaron las fronteras del fútbol porque el fútbol tiene su folclore y ahora vamos a tener que ir a Chile y bancar todo lo que dijimos cuando quedaron eliminados en el mundial y los italianos que nos reímos de ellos también ahora nos pasarán factura y pasará con los uruguayos y pasará con los brasileños porque el fútbol tiene esa competitividad y esa rivalidad, pero una cosa es eso, che, son segundo, no son primero y una cosa racista, golpeadores, criminales, nos están pasando todas las facturas a vida así por haber y acá estamos después de este dislate del día de ayer ante un plantel blindado que tiene un blindaje perfecto a cualquier pretensión de utilizarlo en cualquier sentido, la pretensión política que les contaba en el principio y la pretensión de querer ponerlos y exponerlos a decir que entregaron alegremente una final, un día de disparates y tiempos donde mucha gente de la mentira pretende hacer una realidad y la verdad todo de muy mal gusto porque nos montamos y nos subimos a una emoción que nos dio este equipo, que nos dio este grupo, que nos dio este liderazgo de Scaloni, que nos dio un grupo de gente que es intelectualmente sana y en poco tiempo lo destruimos creciendo un montón de cosas que no son ciertas o que no tienen la más mínima prueba para transformar una mentira en una verdad comprendo que los tiempos han cambiado y que vivimos en tiempos donde el periodismo en gran parte es el periodismo de los likes y es el periodismo de los tweets, no importa lo que escribimos o lo que decimos, lo importante es que trascienda, lo importante es que la gente lo divulgue, lo importante poner la carita, lo importante es estar.

Periodismo en tiempo de likes y en tiempo de tweets, no importa si es verdad o mentira, si es cierto o es un delirio, lo importante es estar aún diciendo un disparate tras otro. Así estamos en la Argentina, aún en tiempos donde presumimos que tenemos concordia y estamos en paz, así estamos, nunca tenemos paz, siempre tenemos que buscar un camino para generar un estado de caos, aún en medio de mentiras sublimes que nadie puede probar, así estamos en la época de los likes, en la época de los tweets y en la época donde muchos creen que la mentira es igual que la verdad.