Editorial Paulo Vilouta: "Debates civilizados"

Ayer andaba dando vuelta un papelito ahí dando vueltas del Instituto patria de uso interno y con un subrayado no difundir el manual de la resistencia al actual gobierno. Y la verdad que no, no puede creer no, porque cuando uno lee esto, que hay alguien que lo escribe, alguien que lo redacta y a alguien que lo distribuye en un país donde pasan cosas tan graves y donde hay que dar pelea de fondo, nos damos cuenta el poco criterio político que tenemos a la hora de resolver problema.

Estamos siempre dando vueltas sobre las mismas cosas. Este supuesto manual que anda dando vueltas y que dice uso interno no difundir, dice, entre otras cosas, que son conscientes que la situación argentina no no es la ideal, pero es un momento de dólar estable, de inflación bajando y bueno, con, con algunos elementos dando vuelta por Hay, pero sugieren a los seguidores y se animó a contar anécdotas pesimistas.

Incentivar protesta, su acciones callejeras El motivo no importa, pero la presencia constante de manifestantes en las calles debilita cualquier gobierno. La pelea también se da en las redes. La presencia en Facebook, esta gran TikTok y Twiter es esencial publicar textos y vídeos negativos. O mira lo que es esto, no quejarte de los precios. A pesar que la inflación esté en baja, los precios siguen subiendo. Hay que instalar esa idea. Hay que recordarle a la gente que el país está muy caro, que no es necesario atacar a Milá y en este caso porque resultará poco creíble. Pero debe haber una queja generalizada por, por ejemplo, decir que caro esta este país.

Bueno, este tipo de muestras andan dando vuelta de una porción de militancia que lucha, dice y que nos va a liberar de de de este gobierno, etcétera, etcétera. Uno. Viendo este tipo de manual se da cuenta que hay gente importante en cosas intrascendentes, i- y que están pensando en hacer lo que no hicieron o en prometer lo que no sabemos qué puede pasar en un país de incertidumbre y en un país donde hay que resolver temas de mucha gravedad y en un país donde tenemos mucha pobreza y tenemos mucha indigencia.

La pelea por los jubilados es un claro ejemplo de este dislate, de estos manuales que andan dando vuelta, supuestamente adoctrinando gente diciéndole lo que hay que decir o lo que hay que polemizar, o la discusión es que hay que general o los climas que hay que generar. Pues por supuesto que el momento es sumamente difícil, sumamente complicado. Hubo muchísimos despidos.

Hay mucho trabajo super precario. Hay mucha gente que no tiene portes, hay jubilaciones, las nuestras a futuro, que son un signo de interrogación. Pero en vez de dar estas va tasas també retas El País tendría que subirse en ideas distintas diferentes y encontrar alguna vez que mi este político o esta política, la verdad, supera lo medio supera la discusión de todos los días.

Supera la discusión de A ver quién es peor. Supera el chisme RIO que si Miley con suscitó González o Fátima Flores o no se que historia supera el escándalo berretísimo de Alberto Fernández con las mujeres más el tema de la violencia de género que gravísimo, que no tiene a quedar con sus gustos de, de, de, de las conocidas y todo ese tipo de historias que algunos armas listas, como si fuera algún tipo de mérito las peleas o por cosas trascendentes o estamos discutiendo una pelea.

Trece mil cincuenta y cuatro pesos por jubilado en la Argentina y no estamos discutiendo desde los distintos gobiernos que han pasado desde el ochenta y dos por ciento que vetó Cristina Fernández desde la fórmula que implementó Macri desde la fórmula que Alberto Fernández le sacó a Macri Desde la fórmula que Miley es sacó Alberto Fernández las pérdidas y temática del bolsillo de los jubilados, hoy de un montón de diputados, senadores por los canales de televisión con cara de circunstancia que son unos reverendos caraduras.

Porque ninguno tuvo una idea superadora porque ninguno pudo generar algo diferente. Porque ninguno puede ser la verdad que este sistema fundido no va a permitir, por lo menos dentro de diez años salir y llevamos a prometer a los futuros jubilados y pensionados una vida más digna. Hoy hay líquido, repetimos hasta el hartazgo. Uno coma cuatro aporte por jubilado de activo de gente que trabaja Si No movemos la ley laboral, va a haber cada vez menos aportantes.

Significa que vamos a estar discutiendo cada vez menos caja para los jubilados en otros países del mundo La edad la decide uno cuando se jubila. Por supuesto, a partir de un determinado límite, acá en la Argentina, hoy tendríamos que estar discutiendo si es lógico, con el estiramiento de expectativa de vida, que una mujer se jubila a los sesenta y uno de los sesenta y cinco, pero no planteando un dilema un graba un escándalo recordando a Perona digo Senna Balbín, no con los pies en el dos mil veinticuatro y ver que cambió en el mundo y ver dónde estamos parados porque no nos vamos a jubilar.

Nosotros, que estamos hoy y que norte no nos falta tanto. El día que nos jubilemos va a ser peor de lo que estamos viendo ahora. No hay de ha superado horas y son todos debate sin ningún tipo de sentido. El próximo debate que se viene es este el que plantea el señor Miguel Ángel Pichetto. Y tiene que dar más allá de este escándalo, de esta visita, de este Tour de algunas señoritas diputadas a la cárcel para ver represores.

Escuchen esto que plantea Pichetto porque abre y corre el próximo telón de lo que creo que ese es un tema que en algún momento habrá que analizar especialmente con queda. Sabes que son muy avanzadas, pero bueno, esto es un debate. Hemos estaríamos a favor? Pues no es no hay en la Argentina hoy un espacio político de de acuerdos y consenso para una ley, esa naturalidad.

Estoy hablando de gente que tiene prisiones preventivas. A mí me parece que cuando se supera una determinada edad el cumplimiento podría ser domiciliario, con control de los elementos de seguridad. No habla de los presos comunes y corrientes. Habla de los represores. Esto que plantea Pichetto va a ser el próximo debate.

En algún momento lo plantea hasta la propia Carrió? Me parece que tenemos que tener debate civilizado más allá de haber tenido alguna diputado impresentable que no tiene ni idea que fue la represión quienes son estos genocidas, quienes as this atención, porque se vienen algunos debates fuertes. Y Miguel Ángel Pichetto ahí hablando, hacer con Fabián toman, corre una cortina, corre una cortina que va a ser otro de los temas de debate dedicado, difícil y complejo, como todo el a Argentina.

A tal punto que un ministro de de Economía de hace muy poco tiempo, el señor Guzmán dijo ayer que administrar la pandemia hacía fuerte al Gobierno de Alberto Fernández y que se utilizó la dramática cuarenta Ina de encierro, de dolor, de incertidumbre y de falta de vacunas simplemente por un motivo político que supuestamente a ese gobierno, al de Alberto Fernández le iba bien muchas miserias, pocas ideas lúcidas y un país cada día más complicado y repleto de incertidumbres.