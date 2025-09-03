📣 Editorial Paulo Vilouta: "Desorientados" (03/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Hoy es miércoles,el domingo hay algo que por primera vez vamos a ver que es un desdoblamiento de elección en la provincia de Buenos Aires y hoy tendríamos que estar hablando de la inseguridad brutal que hay en la provincia de Buenos Aires,las imágenes que vemos permanentemente, no solamente de Villa Celina,Hoy hay que organizar un acto y más allá de la inseguridad, hay calles cortadas, barro por todos lados, inundación, basura, un desorden generalizado,Tendríamos que estar hablando porque la gente el 20 de cada mes no llega a fin de mes y el 20 es el 30 porque económicamente está muy delicado,Tendríamos que estar hablando de la inestabilidad cambiaria,tendríamos que estar hablando de la falta de líderes y la cinnas feroces, eh?Porque Milei enfrentado con casi todo su equipo, Cristina Fernández, peleada con Axel Kicilov, Axel Kichilov, peleado con Máximo Kirchner y Juan Grabois como el niño mimado dentro de ese espacio.

Pero Argentina es tan dinámica y hay tantos inconvenientes que pasamos de Anis discapacidad,a la locura del PM, a la censura y a la falta de libertad de expresión, todo sin escala y hoy con un gobierno a cielo abierto de la intemperie, porque la verdad que tienen ideas absolutamente ilógicas para llevar a cabo este momento con cuestiones de espionaje,a tres días de una elección,el único gobierno que permite ante sus errores, que un congreso se abra para que periodistas tengan que estar siendo respaldados,por la necesidad de querer censurarlos por unos malditos audios donde el Gobierno, en vez de decirnoshe, los audios existen, pero los audios son todos bondadosos y no hay ningún problema y no hay ningún curro y no hay ningún tres por ciento y español es un delirante y no sé qué cosa que los oftalmólogos no, no, que no se escuchen, que no, que allanemos, que busquemos que quién los trajo, que quién los dejó de traer?están metidos en un libreto,de locos, eh?

Pronto nos van a querer decir que lo duende los enanos del cielo del cometa,No sé cuánto que los marcianos aflojen un poquito, eh,están viendo mucho cine,Tal vez los domingos en en olivos y están un poquito desorientados,yo decía un gobierno a cielo abierto y a la intemperie con un errático 2025 porque siendo pocos hicieron el primer año mucho,después rompieron el diálogo y no se puede romper el diálogo en ninguna parte del mundo, en ninguna sociedad, en ninguna familia, en ningún lado,125 echados, todos son inútiles,rajaron a Marra Arrieta que ahora la culpan de todo este lío a pagano a Sago, a poltroni.

No quiero decir que son extraordinarios, que son intelectuales de la palabra,No, pero a veces son mal elegidos,Milei se cruzaba en un estudio de televisión,Veía una periodista,No, vení, querés formar parte?Te ofrezco Qué sé yo,Querés ser jefa de gobierno,Querés ser esto?Querés ser el otro Ruptura con la vicepresidenta Ruptura con los líderes de de quienes forman parte de la ayuda permanente a su coalición, que fueron Mauricio Macri y Jorge Macri, el jefe de Gobierno de extrato a diputados y senadores tratándolos de ratas y no sé qué otra cosa,La misma debilidad numérica, pero con resultados diametralmente opuestos, les contaba el otro día,porque el Gobierno enfrentó 34 votaciones legislativas 17 hasta el marzo de 2025 y ganó 1517 hasta abril de 2025,Y qué pasó?Perdió 16, pero se peleó con todo el mundo y esos gobernadores que en algún momento apoyaron más allá del modo electoral del año, ya dejaron de apoyar,hoy el Gobierno,tenía un adversario fácil enfrente,Un peronismo en caída libre,Peronismo, barraquillermo como quieran llamarlo,salvo Formosa, perdió en todas las provincias el peronismo en la Argentina,en Corrientes,el domingo tuvo la peor derrota desde 1983,ganó Valdés con contundencia y perdió 10 intendencias,hoy tenía a un contendiente en frente que tiene a su líder política presa por corrupción,inhabilitada de por vida.

Saben lo que es eso?Se imaginan esta elección con Cristina Fernández en la tercera sección,haciéndole creer a todo su majestuoso, brillante y transparente gobierno,Hoy tiene a Cristina Fernández presa e inhabilitada de por vida,Te sacaron un rival fuerte,la interna brutal que les planteaba de Máximo Ker con el gobernador,Una provincia es tallada en un montón de cosas con una inseguridad brutal, con inundaciones,Yo comprendo,Cambió el clima, pero acá en Dogota se inunda absolutamente todo,político que los escucho prometiendo.

Les digo siempre cloacas, agua potable regalando bolsas de comida,El otro día vi una torrante a cambio de un voto, una bolsa de comida aprovechándose del hambre de la gente en el año 2025 este energúmeno que escuchamos hoy ahí en Moreno,Si el presidente viene, no va a ser una piedra,No va a ser una botella,Qué va a ser una bala,de qué estamos hablando?Candidaturas testimoniales,se metieron un montón de tiros en los pies.

Hoy, si hubiesen sido inteligentes, tendrían que estar diciéndole a la gobernadora gobernadora,Déjese de joborrobar vicegobernadora, Usted es testimonial,Es una truchada lo que está haciendo engañando a la gente en la tercera sección la van a votar y no va a asumir,una violencia naturalizada,porque no se puede hacer campaña en el conurbano y que está preguntando a ver quién va, quién no va, si se entra, si no se entra, si le van a pegar,No sé qué cosa al presidente de la nación realmente increíble,Todo desacertado culpa del propio Gobierno,Hoy tendría que enfrentar a este peronismo tan debilitado y lo levanta desde su propio error de su presunta coima,de la falta de diálogo, de estar permanentemente apretando los dientes y creyendo que esos son los modos y los tonos, desaprovechando una oportunidad para realmente hacer un giro,porque la gente los eligió para eso y hoy estamos con los audios, con las presuntas coas, con el enfrentamiento con los periodistas hablando de censura con los periodistas en el Congreso de la Nación, con los oftalmólogos diciendo que en Pamia y joda y cobran de cinco a 10 veces más los lentes.

6:44haciendo que los quichleristas hoy hablen de corrupción cuando no hablaron nunca porque se creen que Cristina Fernández es transparente, haciendo que los quleristas hoy sientan que son republicanos cuando en su gobierno atropelaron a periodistas, maltrataron a periodistas, censuraron a un montón de gente, rajaron a un montón de colegas de medios de comunicación por presiones permanentes,Qué Dores, por favor,Qué ingenuidad,Qué rático,Qué amateur,El gobierno en este momento de esta historia, no un gobierno a cielo abierto, un gobierno a la intemperie,uno cierre de una campaña sin hablar de las estructuras de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande, más importante de la República Argentina,Ah,además de todo esto, una inestabilidad económica, rogando que el lunes las cosas no estén mal y padeciendo del lunes al de octubre que volvemos a votar demasiadas improvisaciones en un país atadito con alambres y con mucha gente que todos los días se levanta para poner el pecho, para poner ganas, para poner esperanza, para poner ilusión, pero que del otro lado, con casta o sin casta,no tienen la más mínima respuesta