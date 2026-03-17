Editorial Paulo Vilouta: "Día importante" (17/03/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días, hoy es un momento de inflexión el que vivimos los argentinos, ¿no? Un día no voy a decir histórico porque hay cosas fuertes y lindas para hablar de historia y hay cosas que que duelen o que molestan y que forman partes de días mucho más oscuros. Hoy vemos una Argentina donde tenemos un cuestionamiento muy serio a una expresidenta y una duda sobre el actual presidente de la nación en el caso Libra.Y en el caso Libra nosotros vemos a una oposición que está acusando a Milley y a un ministro, Maikes, que pone en duda la validez de las pruebas, alertando sobre una manipulación, entre otras cosas, de los archivos y una filtración de elementos que le corresponderían al fiscal y que pareciera que llegaron antes de tiempo no tenían que llegar. Pero más allá de todo esto, el gobierno argentino, tanto en el caso de Adorni, que no es un delito, que es una cuestión de conducta que tiene que ver con la ética, y en el caso puntual de Libra, que es un presunto delito todavía no confirmado, tiene que actuar. Por supuesto que las filtraciones, que la cadena de custodia, que la tranquilidad del fiscal, todo sirve, pero hay que actuar.Y hoy me encantaría ver a Javier Milley sentado explicando y permitiéndonos sacar todas las dudas que tenemos sobre el caso Libra y creer que es inocente. Porque yo no quiero más un país donde nos miramos en espejos y en los espejos vemos nada más que imágenes de gente que cometió actos de corrupción. Hoy el presidente de la nación tiene la posibilidad, no solamente a su electorado que le es fiel, sino a todos los argentinos, de decirle que no tiene que ver con esa causa.No puede ir a un espejo mirarse y ver en ese espejo a Cristina Fernández.

Que hoy tiene un día pero dramático la expresidenta de la nación, porque al show que veremos en un rato en San José 1111, la espera una silla de indagatoria otra vez por hechos de corrupción. Por eso me parece que el gobierno argentino tiene que, por supuesto, estar atento a lo que diga la justicia, a los plazos que tiene el fiscal, que es el único que puede acusar en la Argentina.No, no somos acusadores los periodistas, los medios, los opositores. Cada uno puede llevar a cabo su investigación, pero determina la justicia. Pero me encantaría que aparezca un Javier Milley, que no a los gritos, sino hablando de persecuciones mediáticas, o campañas, o filtraciones, nos dé una explicación para estar tranquilos.Porque si no vamos camino a ver cosas, como ya hemos visto, que son un papelón y una vergüenza. Cristina Fernández está presa por corrupta y hoy vuelve a los tribunales. Y vuelve a los tribunales en lo que es la causa más grande de corrupción en la Argentina, por presunto cohecho, por presuntas dádivas, por una presunta asociación.Y dice otra vez, con 30 arrepentidos, otra vez, hablando de un fangote de guita. Gobierno que se fue con mil por ciento de inflación y 63 por ciento de pobres, y dan cátedra. La señora Cristina Kirchner ayer, en un ataque, escribió un mail que es vergonzoso.Cuando el poder ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el partido judicial y los medios hegemónicos dan circo. Señora, está presa por corrupta. No hubo un solo juez o un hombre de la justicia, pasó por más de 15, que haya dicho que hay una presunción de inocencia en algo suyo, la causa vialidad.Dejemos de vivir la irrealidad. Dejemos de vivir, como gran parte de colegas míos que son militantes, estos lapsus mentales. O esos que están ahí en la puerta.El señor Parrilli, el señor Gravoy, la señora Di Tullio, que viven la irrealidad suya de hacer creer que usted es honesta. Y que su gobierno y su marido fueron fantásticos. Los probó la justicia.No tiene un argumento de defensa, doctora.

Hoy tendría que sentarse, cuando llegue el momento que tiene la indagatoria, que es un procedimiento judicial, no un show político, y no argumentar cosas políticas. Argumentar situaciones que le permitan decir que los 30 arrepentidos están mintiendo y que usted dice la verdad y que usted no es la jefa de una asociación ilícita.Pero no, estamos con el pan y circo. Hay problemas económicos, hay problemas económicos. Está el presidente en un problema con el caso Libra, está el presidente en un caso complejísimo con el caso Libra.Pero que crean que la lleva 9 de los tribunales a usted para distraer la atención o porque la inflación. Por favor, son libretos de 1820. Le escucho a usted y es como ver, dije temprano, El Zorro en Canal 13.Creo que son 47 capítulos que lo repiten de punta a punta. La gente ya sabe lo que va a ver. Bueno, la gente ya sabe lo que usted va a escribir.Ya sabe lo que va a decir. Hoy, El Estrado, un show, una masterclass de política en los tribunales. No, hay que explicar por qué no son corruptos y por qué la justicia los acusa de corruptos.Por eso es un día de inflexión. Por un lado, el presidente de la nación, que tiene la oportunidad de mirarse a un espejo y que la gente le crea en el caso Libra. Porque el gobierno, cada vez que tiene un problema, empieza las filtraciones, empieza la cadena de custodia, empieza la casa interna.Este debe ser Caputo, el que nos puso la foto. A la gente no le interesa el problemita de ustedes.

El problemita es que las fotos existen, que las filtraciones existen.Sí, pero ¿por qué existen? Porque los hechos sucedieron. Y en el caso puntual de Cristina Fernández, que ya tiene un caso de corrupción encima y que está presa por corruptas, sería estupendo hoy que nos dé algún argumento jurídico y no político para entender por qué todo el país y toda la justicia, salvo un grupo de personas afectadas por lapsus mentales que no le permite ver la realidad de lo que pasó en determinado tiempo, la acusan de haber hecho cosas que no tendría que haber hecho. Jefa de una asociación ilícita y cargos brutales que tienen que ver con la dádiva, con las coimas y con el cohecho.Día trascendente, no digo histórico, pero día trascendente. Porque en mi ley se tiene que mirar a un espejo donde se vea él transparente y cumpliendo lo que prometió. La otra señora, la expresidenta, si se mira a un espejo, no sé si va a poder auto percibirse tan honesta y tan transparente como ella cree.