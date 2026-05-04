Editorial Paulo Vilouta: "El argentino no tolera corrupción" (4/05/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días, no tendría que ser una noticia auspiciosa, porque en un país con democracia desde 1983 y con libertad de prensa, no tendríamos que estar hablando de la reapertura de la sala de periodistas en la Casa Rosada, pero es un hecho importante, bueno, donde el gobierno tendrá que entender que este tipo de situaciones no lo llevan a nada, sino a una incomprensible situación en contra de la prensa libre y los que trabajan en el lugar también entender que hay reglamentos, que hay seguridad de por medio y que no hay que exceder ningún tipo de límite. No es noticia que se abra una sala de periodistas, salvo en la Argentina, que desde 1944 a la fecha es la primera vez que sucede un atropello semejante. El otro tema importante tiene que ver con, lo escuchaba a Jaime Durán Barba en las últimas horas, que dijo que desde el punto de vista de la política, siempre un ministro que es un fusible de un presidente o de una figura mucho más importante.Y no puede ser al revés, no puede ser que por mantener un fusible, que en determinado momento hay que cambiar, se incendie la casa. Esto a propósito de un Manuel Adorni que nos va a sorprender en la conferencia, que no sé si será hoy, mañana, el jueves, el lunes o dentro de no sé cuándo, insistiendo permanentemente que todo lo que investiga la justicia, investigan también muchos periodistas, no forma parte de la realidad y que hay una campaña en su contra y no sé cuántas cosas más. Creo que el gobierno no interpreta el interés que ha despertado la sociedad argentina, la situación de Manuel Adorni, porque un informe pormenorizado sobre la réplica de la sesión que dio del informe en Diputados, estuvo en manos de muchos políticos argentinos y me llegó y las críticas al jefe de gabinete fueron súper masivas, más de 102 mil tuits y sostenida la tendencia durante 13 horas.En la era de las redes sociales y en la era donde la libertad avanza pone mucho énfasis en este tipo de situación. Pero me parece que ni mi ley ni el gobierno están entendiendo que si bien estos hechos comparados con otros del pasado son montos minúsculos, son hechos de presunta corrupción y hoy el argentino no solamente pareciera que no tolera hechos de corrupción, altos o bajos, sino conductas que no coinciden con la verdad.

El viaje a Bariloche, el viaje a Río de Janeiro, la Casa de Exaltación de La Cruz, los departamentos de Caballito, las mujeres policías, las señoras jubiladas ricas, la escribana cachivachesca que hemos visto en las últimas horas, tuvo un cóctel realmente muy llamativo para una persona que hasta hace poco cobraba 3 millones de pesos en la Argentina y que por ahora no dio ningún tipo de justificación, solamente decir que hay que justificar las cosas en la justicia.Pero me parece que no terminan de sobredimensionar este tipo de daños porque lo mismo ha pasado con los gastos investigados por colegas nuestros en A24 de la empresa estatal Núcleo Eléctrica que hasta febrero estuvo en manos a cargo de Demian Reidel y donde encontraron en tarjetas de crédito corporativas gastos insólitos en el exterior, 45 compras en un free shop. ¿Quién puede justificar una compra en un free shop con una tarjeta corporativa del estado? Hoteles de lujo, peluquerías, negocios de ropa, discotecas. ¿Ustedes pueden pensar que un funcionario o alguien de la función pública presente como gasto un ticket de una discoteca? Restaurantes, extracciones en otros países, equivalente a 50 millones de pesos.Vuelvo a repetir, el oficialismo interpreta mal lo que todo esto lo está dañando y lo que esto significa en mucha gente que siente que las cosas no están bien y se mira en un espejo del pasado horroroso en materia de corrupción por parte del killerismo, tratando de borrar ese espejo y encontrar un espejo que no demuestre ni siquiera el 1% de lo que pasó en el pasado a través de estos casos que estamos viendo que son tan sensibles y que son tan dolorosos para la mayoría de la gente.

Y para terminar el minuto, en este país que anda a los tirones y que todo es grieta y que todo es comparación, me parece de muy mal gusto estar tratando este tema del plan Mesa en la provincia de Buenos Aires, donde 2 millones de bonaerenses dejan de recibir una ayuda alimentaria, el nivel de irresponsabilidad que hay para asumir responsabilidades. La Cámpora culpa a Kicillof porque no se aguanta que Axel Kicillof sea un candidato potable, que mida y que tenga aspiraciones de reemplazar a Javier Milei.En la Cámpora lo único que les interesa son los mantras Cristina Proscripta, Cristina Presen justamente y todos esos libretitos que ya a la mayoría de la gente no la conmueven. Entonces creen que si Kicillof no está condicionado, dirigido o manejado por ellos, Kicillof no existe. Kicillof le echa la culpa a Milei.Y Milei, desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, si no tenemos nada que ver con ese plan, es un invento de la provincia de Buenos Aires que lo inventó en la época de la pandemia con 15 alimentos, ahora lo siguen con 9, pero no tenemos nada que ver. Los programas nacionales son la tarjeta alimentar sin intermediarios y la AUH directamente a las mamás o a los papás por los hijos que tienen en condiciones vulnerables, pero me parece una falta de respeto que dos millones de personas que reciben este beneficio no entiendan por qué se corta. ¿Saben por qué se corta? Porque también llegó la motosierra a la provincia de Buenos Aires, porque no hay dos países que uno es la nación y uno es la provincia de Buenos Aires.Hay un país único donde la recaudación está en baja, donde la economía está en baja. Si no recauda nación, no recauda provincia. Si no recauda provincia, no recauda los municipios.¿Pero a la gente qué le explicamos? ¿Qué es la culpa de la Cámpora? ¿Qué es la culpa de Kicillof? ¿Qué es la culpa de Milei? ¿O le explicamos que le sacamos un beneficio porque la política vuelve a jugar y a meterse en el medio de todos los conflictos habidos y por haber? Llegó la motosierra en la provincia de Buenos Aires, con la caída de dos millones de beneficios por tres meses, con el aumento de los boletos, como decíamos hace un ratito, con Candelaria, más de 11%, y con multas que superan el 16. Bienvenidos a una realidad que me parece que no solamente es del Poder Ejecutivo, sino que es de toda la Argentina, incluidas las provincias kirchneristas donde creen que esto por ahora no pasaba. No hay plata.El lema y el mantra que en todas las administraciones desde hace tiempo se está pronunciando, no hay plata y en las que no había ajuste, parece que el ajuste también llegó.