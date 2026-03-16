Editorial Paulo Vilouta: "El caso Adorni" (16/03/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días, creí que el viernes le ponía punto final al tema de Manuela Dorni, pero lamentablemente en estos tiempos vemos que los errores, y algunos muy groseros, se tienen que explicar en cuotas. ¿Por qué? Porque o no se entienden las explicaciones, o no alcanzan, y hay que hacerlo en dos o tres tiempos.

Recuerdo lo que fue el caso de José Luis Spert, donde tuvo distintas situaciones para plantear lo que terminó siendo el punto final, y una acción que terminó en la justicia.Y en las últimas horas vi a un grupo de diputadas y de gente afín al mileísmo, demasiado desatados de lengua, sin ningún tipo de argumento, planteando que son todas acciones para desestabilizar, para crear conflictos, para generar malestar en la gente, y me parece que están cometiendo un grueso error, porque son acciones, no son operaciones. Una operación daría lugar a algo que no existió, y aquí han existido hechos, tanto en el viaje de la mujer de Adorni a Nueva York, como en su viaje a Punta del Este, desconocido, hasta hace muy pocas horas. Son acciones, no son operaciones.También quiero aclarar que no lo pongo a la altura del quillerismo puro, esto no es un delito, estos son conductas, y conductas malas, de mal gusto, cuestiones éticas, cuestiones que tienen que ver con la moral y con el comportamiento que uno tiene que tener cuando tiene una función pública, y quien no entienda que cuando es funcionario público pierde su vida privada y se dedica a otra cosa, se dedica a otra cosa, porque lamentablemente guste o no guste cuando uno asume ese rol y ese compromiso, termina lo privado. Pero no es un delito, siempre que no haya dinero del estado de pormedio, que no se malgaste algo que no corresponde, pero veo que no terminan de entender que son acciones y no operaciones.

La preocupación que tienen puertas adentro para ver quién difundió la foto, quién comentó, problema de ustedes, a nosotros, a la sociedad y a los argentinos, nos importa muy poco si hay desleales dentro del propio gobierno, o si se lo hace la izquierda, o si se lo hacen los quilleristas, no nos importa.Si lo de Uruguay es un intento de desestabilizar al gobierno, el viaje a Punta del Este, hay que pensar mil veces, nos vamos a Punta del Este al carnaval, nos vamos con un hombre que tiene un programa en la televisión pública, que pueden llegar a TAR, que está por mí ahí, que podemos hacer algún tipo de negocio. Si fue un intento de desestabilizar al gobierno, hay que pensarlo, no hay que viajar para después decir, nos están tratando de desestabilizar, hay que resolverlo antes. Son ustedes los que exponen al gobierno con este tipo de conductas, y me parece que el gobierno argentino, no me gustó demasiado, que Adorni tenga que explicar en tres capítulos, una a Nueva York, a través de Forbes, otra aquí en la Argentina, anoche, pero sí destaco algo que la Argentina no es común, pido disculpas, y no se empacan en el hecho de decir, no, esto no existió, esto forma parte de una campaña en contra, no, pido disculpas, porque admite que pasó una cosa grave, y que no tiene que volver a pasar, porque el gobierno hoy tiene un blindaje que comienza a desgastarse, y ese blindaje tiene que ver con que la situación de bolsillo está difícil en la Argentina.Entonces anda a explicarle a una persona que sufre, que pone el hombro, que le puso una bisagra al pasado porque está harto de los corruptos en la Argentina, que le afanan en todos lados, por todo y para todo, y todo para ellos, pone el hombro, sale a laburar todos los días, hace un esfuerzo notable, tiene dos o tres trabajos, blinda al gobierno creyendo en una cuestión de esperanza, no en la cuestión de los que están totalmente fanatizados, y dice, pero estos qué hacen, lo mismo que hacían los otros, la misma conducta, los mismos errores, por supuesto que al gobierno le duele, porque no es lo mismo robar que meter a la mujer en un vuelo donde no hay que meterla, pero erosiona sin duda el capital que tiene Javier Milei y su gente cuando llegaron al gobierno diciendo nosotros somos distintos y nosotros estamos a la altura de ustedes, que son los que sufren, los que acompañan y los que ponen el hombro sistemáticamente, por eso repito, no son acciones las que estamos discutiendo en estos casos puntuales, porque está absolutamente claro lo que sucedió y no le podemos dar vuelta, el gobierno se va a plantar hoy en la imagen de Milei Conadorni y esto formará parte de un sinfín de situaciones que venimos contando hace mucho tiempo que erosionan el andar del gobierno, puertas adentro y puertas afuera, pero por favor a los diputados, a las diputadas, a los senadores, a la senadora, yo sé que quieren quedar bien con Milei, con Karina Milei y que quieren sacarse de encima el problema y ver cuál es más efectivo de todos ustedes tratando de desmentir lo que no es mentira, son acciones, no son operaciones, nadie inventó absolutamente nada, el viaje de la mujer de Adorni existió, el viaje a Punta del Este existió, son acciones, no son operaciones, no traten de hacernos creer cosas que no son ciertas y si todo esto le hace tanto daño al gobierno, piénsenlo ustedes antes de hacerlo y antes que tomen trascendencia pública. Ocho y cuarto de la mañana.