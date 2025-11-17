Editorial Paulo Vilouta: "El caso Cecilia" (17/11/25) #Vilouta910

Embed

mi minuto de todos los días porque yo planteé que hoy el minuto venía por un hecho reparador para todos los argentinos, ¿No? Porque como pasó en el fin de semana y estamos en noviembre y hace calor y estamos con una energía como renovada, tal vez no le prestamos atención a un acontecimiento enorme el fin de semana y es que la justicia a través de un jurado popular determinó que Emericiano Sena, César Sena, y Marcela Cunha son tres asesinos que mataron en el marco de un femicidio a la pobre Cecilia en la provincia de Chaco. Y es un hecho tan contundente y tan doloroso que realmente hoy yo quería destacar más allá de hablar con con Gloria que es una mujer argentina con mucho vario, con mucha fe, con mucha fuerza, que fue contra todo y contra todos para que la justicia diga que estos tres que tuvieron el poder en un puño y que se reían de todos los argentinos cuando alguien rozaba eh decir que tenían algún tipo de responsabilidad pasen su vida preso y por siempre.Qué hecho contundente, ¿no? Qué hecho fuerte.

Cecilia, una mujer argentina que murió de la peor forma. Incineraron su cuerpo, trituraron sus huesitos, los dejaron del tamaño de una uña.Restos esqueletizados y calcinados, quemados durante ocho horas. Prendieron fuego a esta mujer y la tuvieron de ese modo durante ocho horas. El Instituto de Medicina Forense de Córdoba que hay que sacarse el sombrero porque hizo un trabajo formidable después del atropello de la dictadura y los desaparecidos en la Argentina dicen que nunca vieron un caso así porque era prácticamente irreconocible lo que hicieron estos tres hijos de puta de esa forma terminó Cecilia y llegamos a esto como consecuencia que siempre en la Argentina hay un desborde y hay un estado paralelo así como tuvimos a esa delirante delincuente en la provincia de Jujuy milagro sala que nos robó de arriba abajo y que sometía gente que la esclavizaba y que construía viviendas y que patoteaba a todo el mundo pasó lo mismo en la provincia de Chaco alguien les dio un poder a estos piqueteros de lujo ricos para que transformen parte de la provincia en un estado paralelo y esto no se hace para beneficiar a la gente porque le hacían construir casas a la pobre gente que después se las quedaban ellos esto se hace para robarle plata sistemáticamente al estado porque ahora van a enfrentar otra causa por la cantidad de dinero que recibieron durante muchísimo tiempo y no le llegó jamás a la gente esta gente adoctrinaba chicos en Chaco no se arriaba ni se izaba la bandera argentina se arriaba y se izaba la bandera del Che Guevara dónde se vio esto en la Argentina en nuestro país la bandera del Che Guevara de Cuba y nosotros anestesiados o mirando para otro lado.

Con esta envergadura de locura en manos de estos delirantes por el amor de Dios banderas del Che Guevara chicos con uniformes de color rojo en las escuelas a cargo de este ignorante sublime de cena que manejaba todo desde la patoteada desde el poder y afanándole la plata a los argentinos el fin de semana tuvimos un hecho de notable justicia yo sé que Cecilia no vuelve más y que la atrocidad del dolor de cómo dejaron ese cuerpo a Gloria Ángela su hermana les va a costar de por vida intentar sacarse un atisbo de esa herida que tienen en el corazón pero llegó la justicia y así como Milagro Sala está presa Jujuy con toda esa banda de delincuentes hoy los cena y la señora Cunha que se hacía mucho la canchera y que sabía todo y que era una operación de inteligencia y que era una operación de los periodistas que eran no sé qué eran ustedes señora tres delincuentes tres asesinos uno atrás del otro para defender a esa basura de su hijo César que la conquistó y que la enamoró a la pobre Cecilia y que la terminó matando y que la terminaron envolviendo en una alfombra que estaba en el living de su casa señora ahora va a tener muchos años porque tiene una perpetua encima para recordar todo lo que pasó si no tuvo tiempo hasta ahora ahora va a tener tiempo suficiente para poder recordarlo para terminar el minuto si hay otro hecho indignante y lamentable es el mutismo y el silencio atroz de los movimientos feministas en la Argentina y de organizaciones de derechos humanos en aquellos tiempos había gente bastante conocida por todos ustedes que cerraron la boca ¿Por qué?

Porque Cecilia podía molestar a alguien del kirchnerismo y en la Argentina cuando hay alguna mujer que no tiene esta idea jamás es defendida la ministra Elizabeth Gómez Alcorta ¿Qué hizo por Cecilia? Nada la señora Victoria Donda en esos tiempos en funciones jamás la escuché hablar de Cecilia el señor Pietragaglia jamás habló de este tema ¿Dónde estaban? Estos personajes y las organizaciones de los derechos humanos que tienen doble estándar que defienden nada más que a las amigas o a los que tienen que pensar parecido y al resto los dejan a la deriva ¿Dónde estaba esa gente? Con un mutismo con un silencio atroz con una complicidad sublime hoy son cómplices de los Sena y de Acuña a ver si hablan ¿No? A ver ex ministra eh exitosísima del ministerio de la mujer Elizabeth Gómez Alcorta a ver señora Donda que todavía nos explicó que quería poner a una mucama suya con un sueldo del estado para usted no pagarle doble estándar espantoso en una Argentina donde los movimientos feministas dan vergüenza y donde hay organizaciones de derechos humanos que también defienden solamente si te pones una camiseta la camiseta de la impunidad nos sacamos el sombrero por todos los ciudadanos argentinos que en un tribunal popular condenaron de punta a punta a estos tres asesinos los Sena padre hijo y Marcela Acuña ojalá sea de por vida y nos imaginamos como dije ya en varias oportunidades a otra valiente mujer argentina apretando el puño desde el cielo que Cecilia que no aceptó la impunidad que no aceptó el lavado de dinero que no aceptó el atropello del poder que como en Jujuy con Milagro Sala de la mano de estos Sena y con la complicidad de mucha gente del poder más alto hicieron de Chaco este desquicio hoy gracias a Dios eso ya no existe más es justicia