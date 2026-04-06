Editorial Paulo Vilouta: "El discurso anti casta" (06/04/26) #Vilouta910

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Tomo un minuto como todos los días a esta hora y les agradezco siempre que nos acompañen. Empieza una semana completa para el gobierno argentino porque las dos anteriores tuvieron feriados, interrupciones y la cabeza de los argentinos también más dividida entre el descanso y la obligación y el gobierno arranca a un mes del escándalo de Manuel Adorni sin ese escudo de protección, ese escudo de protección fundamentado en dos pilares, la baja de la inflación, marzo va a tocar los tres, hay que decir que por supuesto hay una guerra de por medio y el petróleo sube, pero la inflación no es la pensada para el mes de marzo y el discurso anticasta, este discurso al cual yo adhiero que es el discurso de la estampita, el discurso de decir che la verdad tenemos que santificar a una argentina después de tanto ladrón, después de tanto ladronzuelo, después de tanta corrupción, después de tanta indigencia, después de tanta pobreza, después de tanta carencia moral y educativa en la argentina, tenemos que evangelizar un país desde un punto de vista donde hay que cambiar la matriz para decir che como 3 de cada 10 argentinos sostienen un poco de corrupción no me molesta si me va bien, la corrupción termina hundiendo a los países y los países que controlan y que no tienen corrupción son los países más próperos del mundo, bueno aquí tenemos un segundo paso que es el discurso anticasta donde los funcionarios algunos del gobierno no entienden que cuando sos funcionario público la vida cambia, no te podés subir a un avión privado, no podés llevar a tu mujer arriba de un avión presidencial, no podés sacar un crédito, no podés pasarte en una fila, no podés no pagar un peaje, no podés no pagar una multa porque hay una cuestión ética que te envuelve y que la tenés que controlar mucho más que siendo privado porque le está pagando el estado y porque lo están mirando los 46 millones de argentinos permanentemente en todas sus conductas, por eso realmente es muy desprolijo más allá que no hay ningún tipo de delito hasta el momento porque cuando hablamos de lo del banco nación no hay nada ilegal hasta el momento si hay una cuestión ética porque tantos funcionarios pidiendo créditos el ministro dice que es el 0,2 de la cartera crediticia y demás en un momento tan delicado donde muchos argentinos le ponen el hombro al gobierno de mi ley porque vino supuestamente a cambiar cosas y pagan unas tasas brutales en los bancos y pagan unas tasas brutales los que no tienen un trabajo en blanco en financieras o al usurero del barrio que le da plata para tratar de salvarlo y termina hundiéndolo, ese es el tema, cuestiones éticas donde el gobierno levantó la vara muy alta y donde hoy la oposición fundamentalmente los kirchneristas que la verdad dan risa muchos de ellos porque todavía no pueden explicar por qué.

Cristina Fernández está presa levantan demasiado la vara porque a partir de ahora y ante este tipo de situaciones la de Adorni que todavía está en la justicia y que tendrá que determinarlo y los casos puntuales de los créditos la justicia tendrá que determinar pero levantamos a tal punto la vara que en algún momento seremos Finlandia o seremos Suiza o tendremos un sinfín de gente haciendo fila en Comodoro Pi para explicar por qué hay tantas irregularidades en la Argentina y no quiero terminar el comentario a propósito de esto de un país tan irregular de un país donde los controles que no controlan y nos pasan las cosas que nos pasan los controles no controlan porque de haber controlado a alguien las declaraciones juradas de Adorni se hubiesen dado cuenta que había propiedades que no estaban registradas de haber controlado en el hospital italiano en el hospital Rivadavia uno privado y uno público el andar de sustancias tan peligrosas como el Propofol y el Fentanilo no estaríamos hoy preocupados por la muerte de dos personas de la salud en la Argentina hace poco tiempo murieron más de 100 personas por Fentanilo contaminado en el año 2025 vos vas a un quirófano no entendés nada no preguntás nada estás en la mano de Dios en las manos de los profesionales murieron más de 100 personas y hoy sustancias clínicas que supuestamente están bajo un tremendo control bajo siete llaves que nadie puede tocar que nadie puede robar que nadie puede mirar está en manos de cualquiera murió un enfermero que hacía un mes trabajaba en Buenos Aires en su casa tenía 40 ampollas de sustancias no permitidas para el uso personal un país donde los controles no existen hoy hablamos de este delirio de las Propofest fiestas para sedarse tres mil dólares y uno empieza a maquinar porque dice che yo voy al quirófano o yo voy a hacer una práctica común como puede ser una colonoscopía tengo que recibir una sedación en manos de quien estoy por supuesto que hay siempre lunares en todas las profesiones no estoy hablando del 100% pero qué descontrol que hay con sustancias que tienen que ser solamente de quirófano para hoy estar hablando de fiestas para estar hablando de sumas de dinero impresionante de profesionales que no sabemos dónde están cómo se manejan este profesional lo estaban esperando en un quirófano no llegaba nunca porque porque estaba muerto en su departamento un delirio y una situación donde repito la justicia y todos los que manejan la salud argentina van a tener que dar algún tipo de explicación en un país donde los controles no controlan y estamos como estamos en áreas muy sensibles como la credibilidad de un gobierno y la credibilidad de la salud a la hora de cualquier argentino tenga que someterse a cualquier tipo de cirugía con propanol con fentanilo o con sustancias que con el personal adecuado con los controles pertinentes no pasa absolutamente nada pero con este descontrol y con esta imagen de personal de la salud muerto como consecuencia de fiestas y no sé qué cosa realmente es un verdadero delirio ocho y cuarto de la mañana.