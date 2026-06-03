Editorial Paulo Vilouta: "El gobierno insiste en tener problemas" (3/06/26) #Vilouta910

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Me Tomo un minuto como todos los días, por ahora nadie arma las valijas, sería el título en el gobierno argentino, después de una nueva interna, después de otra mala praxis política y después de no poder aprovechar ni un segundo de paz. El gobierno argentino se destaca porque cuando tiene algún momento de viento calmo o cuando hay alguna abonanza, siempre tiene algún problema, siempre tiene algún problema y parece una sucesión interminable.

Ha logrado que cese la caída de mi ley que fue rotunda a partir del escándalo de Adorni, ha logrado que la recaudación tenga números verdes después de nueve meses, ha logrado que algunos números importantes de la macroeconomía den bien.Hoy tendríamos que estar celebrando como un mundial que la justicia de Estados Unidos vuelve a confirmar un fallo a favor en YPF de la Argentina, donde nos salvamos de tener que pagar 16 mil millones de dólares entregando acciones de la compañía. Hay un dólar estable, hay una inflación a la baja, pero el gobierno insiste permanentemente en tener problemas. Algunos decimos, será la inexperiencia, será la poca capacidad que tienen, será la mala praxis o será un común denominador de un estilo de trabajo que realmente llama la atención.Y yo decía, por ahora nadie arma las valijas porque Milley y Bullrich pueden tironearse, pero saben que se necesita uno de otro. Y si bien Patricia Bullrich es una dirigente que está emancipada, que es autónoma, que no es empleada de Javier Milei, pudo sacarse de encima todo lo que le pasó en algún momento en el PRO, porque en el PRO cuando dijeron, che quiero ser candidata a presidente, muchos dijeron, pero Patricia deja de jorobar, es Horacio, era el candidato Rodríguez Larreta, era el presidente puesto años antes y no fue.

Perdió rotundamente la interna con Patricia Bullrich, pero no le alcanzó a Patricia con 23 puntos para ser presidenta de la nación, porque dirimieron Massa y Milley y Patricia quedó tercera, se asoció y se alió.¿Y qué significa ser un aliado? ¿Ser un incondicional? ¿Significa ser un empleado del poder? ¿Significa ser un gatito de estos chinos que mueven la manito permanentemente de acuerdo a lo que dice el control remoto de la Casa Rosada? Y la verdad que acá entramos en un tema de dilema, porque nadie puede hacerle perder autoridad al presidente de la nación. Y pareciera que con muchos gestos de autonomía y de robustez política, muchas veces Patricia Bullrich juega no solamente al límite, sino que erosiona ese poder que tiene que tener, y la palabra final, el presidente de la nación, porque la gente lo eligió a Milley como presidente y después se hizo una alianza con Patricia Bullrich sin autorización de Macri.

Recuerden que ahí ya también tuvimos otro punto de litigio cuando se encontraron en la casa rosa y cuando Patricia fue designada como ministra de seguridad y Macri no estaba tan de acuerdo con esta decisión.Hay una pelea interna por los pliegos para la justicia y es un caso muy grave para el gobierno, porque el gobierno lo subestima, pero vuelve a ponerlo otra vez en una vereda muy muy incómoda, porque el odio que tiene el gobierno al 95% de los periodistas se extiende ahora también a familiares de periodistas detestados. En este caso la cuñada de Hugo Alconadamon. Realmente un tema sumamente desprolijo, otro caso incomprensible de lo que pasa en el poder, pero a esta altura la información sería por ahora nadie arma las valijas.Milley cuando pondera ministros destaca siempre a Patricia Bullrich, que hoy no lo es, pero es una aliada importante, y a Sandra Petovelo. Lograron ambas cosas muy importantes para su gestión. Él lo pondera y lo valora, pero todos miran de reojo este tipo de conductas, porque la objeción de conciencia muchas veces cruza un límite.Y si bien Patricia se debe a un público, a un electorado que es muy republicano, que está muy atento y juega siempre a favor de la lucha contra la corrupción, a favor de las instituciones, el gobierno sabe que esto le hace ruido. Y esta objeción de conciencia no es la primera vez. Nació cuando Patricia criticó durísimamente y con justo tino, porque correspondía a José Luis Spert, acá diciendo que aclare rápidamente una situación que era un desastre.Lo mismo con Manuel Adorni, donde le dijo la declaración jurada tiene que presentarse urgente, no podemos dejar que se esté cayendo el gobierno argentino en su consideración por este error garrafal del jefe de gabinete.

Y ahora también con este caso puntual de la justicia. Repito, por ahora nadie arma las valijas y por ahora nadie ve dónde poner a Patricia en el 2027.Su deseo, muchos dicen, no es presidenciable, salvo que no juegue Milley. Si no juega Milley, para muchos es Patricia y no es Macri. La fórmula Milley-Bulrich.Lo de la jefatura del gobierno es interesante, pero en algún momento dijo, la verdad que a esta altura de mi carrera y sabiendo que juego mis últimas chances por una cuestión de edad no estoy para cambiar baldosas, desestimó un poco esa tarea. Pero sin duda mide, rinde, pero está dentro de una alianza y es aliada y para muchos aliada dentro de este gobierno, es una obsecuencia casi permanente de vida con el presidente de la república y con su hermana que es la secretaria general de la presidencia. Un breve concepto, hoy tenemos una marcha, ni una menos en la argentina, ojalá que sirva para encontrar puntos en común y trabajar para que terminemos con la muerte de tantas tantas mujeres, más de 3.200 desde que comenzamos con este movimiento.Un número altísimo lo que va del año, menor en el último año, un 12,6 pero no alcanza y hoy con el caso de de Agostina, tremendo sobrevolando otra vez a la sociedad argentina. Ojalá que no tengamos hoy miserias, ojalá que hoy juguemos el partido con un poquito más de conciencia y todos aquellos que hacen política, que se miren un poquito para adentro, a ver qué postura tomaron con determinaciones fuertes, porque muchos temas se han tratado y podrían haber evitado muertes de mujeres y muchos diputados y diputadas no estuvieron a la altura de circunstancia. Cuando hablamos de un registro de violadores muchos votaron en contra, cuando hablamos de la ley de reincidencia de delitos votaron en contra, cuando hablamos de ficha limpia votaron en contra, cuando hablamos de una ley antimafia votaron en contra y lo único que votan a favor es de la construcción de un ministerio que más allá de cuestiones físicas, paredes y una ministra tiene que tener un objetivo.En un país donde luchamos por ni una menos y donde la justicia procesó a un presidente como Alberto Fernández por violencia de género que alentó siempre la construcción de un ministerio de la mujer por los derechos de las mujeres. Así que seamos conscientes, estemos a la altura, seamos serios y no utilicemos el nombre de más de 3.200 víctimas para seguir haciendo política barata y sin ningún tipo de resultado y sin ningún tipo de sentido. Ojalá elevemos un poquito nuestra conciencia y nuestro corazón.