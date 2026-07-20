Editorial Paulo Vilouta: "Simplemente Gracias" (20/7/26) #Vilouta910

Porque creo que todos tenemos una mezcla de sensaciones y hoy tal vez está más encendido el cerebro y ayer estaba más activo el corazón, no? Y lo que siento lo divido porque siento cosas como argentino y siento cosas como futbolero. Como argentino estoy repleto y estoy agradecido y estoy en la misma situación de todos ustedes que hoy tienen un lunes diferente y muy particular en una mezcla de gracias infinito y el dolor por lo cerquita que pudo estar ese gol del empate que nos llevaba a los penales y este desafío argentino que somos capaces de lograr cosas realmente imposibles y que tenemos un aguante infernal.

Y como futbolero siento la desazón de no haber podido ganar porque siempre estuve en el resultado y porque me gusta ser primero y porque no me gusta ser segundo.Pero también entiendo ahora que estoy más grande que hay cosas que también son atenuantes o agravantes en la vida futbolística como el desgaste físico, la lesión de todos los defensores. Ayer se nos lesionaron todos, la expulsión de Enzo y todos los imponderables que tiene el fútbol que lo hacen así tan exquisito y tan espectacular de llevarnos al cielo y derrumbarnos y creer que estamos cerca del infierno porque la gente que vive fútbol lo vive todos los fines de semana siguiendo un equipo, una pasión y sabe que no siempre se gana, que muchas veces se pierde, que los títulos no son el común denominador y que nos acostumbramos a cosas que son excepcionales en el fútbol argentino.

Pero creo que la palabra, si tenemos que hacer un conteo de lo que escuchamos, de lo que leemos y lo que vemos, creo que la palabra más potente y más reiterada en las últimas horas es gracias.La palabra gracias para dos personajes fundamentales cuyo nombre es Lionel, a pesar que le decimos Leo a Messi y Scaloni es Scaloni, porque no le decimos Lionel, los dos son Lionel y los dos empiezan con lío y como alguna vez dijo otro grande, el Papa Francisco, haga lío, y mira el lío que armaron estos dos, que nos volvieron locos a lo largo de todo este tiempo y que nos subieron a una cúspide de emociones inigualables. La verdad que han cumplido con ese mandato de Francisco, otro futbolero de ley. Y en el día de hoy vamos a escuchar, y en las próximas horas, mucho gracias.Y me parece que es la palabra del momento y es la palabra que también yo siento muy en mi corazón, que la mayoría de los mundiales los viví trabajando, los viví en cabina, los viví en mi profesión y no los viví como ahora, como un espectador, como una persona que sintió lo mismo que sentiste vos, que me estás escuchando desde hace tanto tiempo. Es el día para decir gracias, gracias por un mes y medio impactante, realmente ha sido un mes y medio de impacto para todos nosotros los argentinos. Gracias por hacernos vibrar en partido de 10 minutos, porque la emotividad que tuvimos ganando y dando vuelta el partido con Egipto, el gol de Suiza sobre la hora, los minutos finales de Inglaterra, nos dieron una pasión realmente increíble.Gracias por los rituales, gracias por las locas cábalas que tenemos los argentinos, gracias por las promesas, yo a ser en medio del partido decía ojalá ganemos este y después que aunque tengamos dos desdibujados, pero ganemos este y después viste y todos tuvimos seguramente mil deseos y mil promesas en las cabezas. Gracias por devolvernos la emoción infinita de cada gol, ese abrazo de gol con gente que queremos o que no conocemos y que se transforma en un hecho inigualable, compartir un grito de gol. Gracias por el vértigo de cada partido y de cada definición, porque lo jugamos a la Argentina, lo jugamos de un modo con el corazón en la mano, con pocas piernas, pero con corazón, con garra, con dientes apretados, con huevos, con cosas que nos distinguen a nosotros a los argentinos que estamos más siempre en la mala que en la buena.

Gracias por llevarnos a nuestros sentimientos más profundos, porque a todos ustedes les habrá pasado que se encontraron imaginariamente con el viejo que no está, con la mamá que se fue, con los abuelos que nos criaron, lo mismo que pasaba con los chicos cuando Lautaro hablaba de su mamá, cuando nos contaban las cosas del principio, Enzo y los primeros pasos como futbolista, las ilusiones, los deseos. Bueno, gracias por llevarnos a esos sentimientos muy profundos que en los mundiales aparecen, porque imaginariamente sentimos que están nuestros viejos, que están nuestros abuelos y toda esa gente que hoy no está y que alienta desde algún lugar del cielo estos momentos tan particulares y tan emocionales de los argentinos. Gracias por tanta locura y tanta pasión, porque realmente fue inigualable lo que vivimos.Gracias por cada encuentro, haya sido sábado, haya sido miércoles, haya sido domingo, con los compañeros de trabajo, con la familia, con los amigos o en la soledad de poder compartir un partido de fútbol. Gracias por la ilusión infinita, gracias por darnos la chance de sentir la pasión. No siempre se puede vivir apasionado y este mes y medio sentimos la pasión a flor de piel.Gracias por las lágrimas de ustedes, de Leonel, de Leonel Scaloni, que nos hicieron sentir que los problemas que tenemos son los problemas de siempre, pero con la emoción de casi nunca en esta bendición argentina, de haberlos visto ayer tan tan tan dolidos y tan tan tan emocionados después de un partido de fútbol. Gracias por todo, gracias por esta, repito, pasión infinita, por estos tiempos mágicos que vivimos y gracias por esta película, que no queremos que aparezca la palabrita fin, que la queremos estirar, porque esto, como dijo Gustavo López, muchas veces no fueron partidos de fútbol, no fueron secuencias, sino fueron capítulos de una película realmente impresionante. Gracias, gracias de corazón, gracias a todos y gracias por todo.Y creo que para terminar tantos días muy particulares en este programa y en esta radio, uno dice, che, la pucha, qué lindo es ser argentino, ¿no? Qué lindo es sentir como sentimos los argentinos, qué lindo es sentir como sentimos los argentinos.