Editorial Paulo Vilouta: "El gobierno sostiene lo insostenible" (01/04/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días, no se dan siempre buenas noticias, por lo general en la Argentina son malas, de malas para peores, muy controvertidas, muchas veces con dos o tres interpretaciones distintas y me parece que el gobierno argentino empecinado en sostener un funcionario que no puede defenderse porque no tiene pruebas contundentes a favor de su honestidad, está hoy metiéndose un mes de agonía encima no pudiendo utilizar dos factores que para mí han sido determinantes en las últimas horas. Adorni está sobreviviendo con respirador artificial en su gestión y el gobierno no puede festejar dos temas que son realmente trascendentes.

De las últimas horas, YPF solamente el 15% de este tipo de conflictos tienen solución positiva, nos sacamos de encima un cheque que no lo podíamos conseguir ni por casualidad de 18 mil millones de dólares, la pobreza es alta sí pero es el número más bajo 28,2 en los últimos siete años en la Argentina, pero todo está hoy opacado porque el gobierno está empacado en sostener a un funcionario que no tiene posibilidad de defenderse porque es porque no tiene los elementos, sería muy sencillo decir la conferencia de prensa de hoy se hace porque tenemos la factura del vuelo a Punta del Este, porque tenemos a las señoras jubiladas prestamistas dando su testimonio y diciendo esto es verdad porque ese departamento que previamente se había vendido en 400 mil dólares ahora se vende misteriosamente en 230 mil porque aparece la escritura y la declaración jurada de la casa hermosa en exaltación de la cruz pero no aparece absolutamente nada, no aparece absolutamente nada y el gobierno intenta sostener una situación insostenible porque yo no soy de los que dicen alguien es culpable antes que la justicia lo determine salvo que sea funcionario público, en ese caso lo que hay que hacer es dar un paso al costado aunque sea transitoriamente yo decía el caso de Gómez Centurión con Macri por la aduana en algún momento se fue y volvió si no puede volver no vuelve se lo lleva la justicia si puede volver le pedirá disculpas que se lo tiene que pedir aumentará sus encuestas es aparecerá dando cátedra de soberbia en cualquier conferencia de prensa pero hoy no puede y hoy empantana al gobierno argentino ante dos noticias de altísimo impacto que no puede disfrutar la sociedad argentina el tema de YPF y que tenemos menos pobres en el país dicho por el mismo INDEC que sostiene desde hace muchísimos años a la república argentina el dato es alto hay un número todavía de más de 13 millones de compatriotas en situación severa pero vuelvo a repetir es el menor en los últimos siete años inflación más baja asignaciones universales más altas tarjetas alimentar en poder de la gente no en poder de delincuentes atorrantes intermediarios que le sacaban una porción para mantener espacio político y no sé cuántas cosas más para terminar el minuto notó también que en un momento de dos o tres noticias.

Que pueden ser importantes un poco relajante ya les marcaba dos que son políticas económicas y una que tiene que ver con lo cotidiano nuestro que es la selección argentina hay un clima en la argentina de querer todo llevarlo al fondo del mar che lo de YPF no a ver si todavía los fondos buitres van a llamar y van a ir a la corte super no fueron todavía y hoy salimos airosos del tema la pobreza y está mucho más baja pero sabés que el trimestre que viene va a estar más alta si va a estar más alta seguramente porque hay inflación pero hoy está más baja la selección argentina no sólo está todo roto no se habla que los querían obligar a ponerse una camiseta de tapia mentira a crear un clima de desorden deportivo en la previa de un mundial yo la verdad que no entiendo hay una necesidad constante de caer en la mala noticia de caer en la situación de pesimismo de la situación de alarma de la situación de alerta y me parece que con lo que tenemos basta y sobra el día que hay alguna para apretar el puño no importa si gobierna mi ley si gobierna macri si gobierna alberto fernández y gobierna cristina killer es argentina y veo que en dos o tres temas que son pilares o fundamentales en la gente cuando hay una buena la tiramos para abajo podrán venir peores y podremos tener alguna contrarreplica de ipf si podremos tener un índice de inflación más alto y un número de pobres ojalá que no más alto en el futuro si nos podrá ir deportivamente no también el mundial sí pero por ahora no disfrutemos un poquito las pequeñas cosas disfrutemos un poquito los pequeños momentos que haya un pobre menos en un trimestre con relación a otro es una buena noticia en un país golpeado en un país asediado de malas situaciones de una pobreza que no solamente es pobreza de bolsillo es pobreza moral es pobreza en educación es pobreza en un montón de símbolos que nos han sumido a ser una sociedad pobre en muchos sentidos de la vida