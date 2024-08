Editorial Paulo Vilouta: "El pilar de la decadencia argentina: la corrupción"

Ante haba Alejandro Finocchiaro porque se eche cuantas cosas que hay que hacer en la Argentina? Por supuesto que lo económico y lo social es fundamental y es clave, es determinante. Pero uno dice porque estamos tan mal en materia educativa? Los chicos no entienden nada, no saben dividir, están distraídos en la clase, no toleran una hora de una profesora cuando explica un un tema porque se desconocen tan rápidamente. No saben que es un sujeto y un predicado. Desconocen hechos de la historia muy importantes.

Bueno, una diputada que tampoco sabía quién era Atiz. Así que vean el nivel que tenemos en el Argentina, que dependemos prácticamente de los chicos y de la incapacidad de de un montón de grandes que que justifican en sus cosas con este tipo de de versiones o o de contestaciones treinta Paros en un año. Y no son por cuestiones salariales.

Me explicaba Alejandro Finocchiaro, sino que mucho tienen que ver con cuestiones ideológicas. Cerramos la escuela porque apoyamos a Maduro en Venezuela cerramos la escuela, pues tamos encontró del Fondo Monetario. Han utilizado la escuela y han utilizado a los chicos para armar una sociedad de chicos, en muchos casos casi semianalfabetos, que no hacen pie en una escuela secundaria.

Cuando una escuela secundaria en el continente, sin ir más lejos, sacar Uruguay es absolutamente obligatorio y todo el mundo termina. Primaria, secundaria ya no es che Tenes la secundaria, es n mérito. Es una cosa de manual El Argentina. No miren como hemos perforado algunos lugares y como los vulnerado desde el derecho supuestamente de algunos, el derecho de los demás.

Cierro la escuela, no venís estudiar, no venís a comer y de perder la oportunidad, nada más y nada menos que de instruir te cosa que El Argentina Hay que trabajar como hay que trabajar en mil cosas, porque uno, la verdad que sabe que está en lo económico, están los Social, está lo moral, está la pobreza.

Está el informe de la boca de hacer que es fatal, fatal, fatal, fatal y que involucra todos los gobiernos. Porque no empezaron todas las desgracias. El primero de de negro, el tema de los ministerios cerrados, el tema del INADI cerrado, el tema de estos diputados pro represores visitando personas absolutamente detestables, la lentitud de la justicia para resolver casos.

Y un presidente argentino que hemos tenido que hoy está imputado por una de hechos de violencia por ahorcamientos, Por, trompadas por patadas y cachetadas. Y una ex vice presidenta, Cristina Fernández, que trascendió con mucha fuerza que le dijo Alberto Fernández, deja de jugar con las minas que traes en septiembre del dos mil veintiuno, Así nos venimos. Va dejando. Estamos cerrando una semana Tiene veinticinco dando no termina con lo que estamos viendo día a día, a cuenta gotas, porque vamos a seguir viendo papelones, bochornos y falta de respeto. Por supuesto que el responsable total de la situación es el ex presidente Alberto Fernández.

Políticamente hay responsabilidad de no alcanza hoy las declaraciones de los intendentes, alcahuete, chupamedias como Pablo, Sur Roh, El intendente de trabajo no Cristiano tiene a que ver. Cristina eligió a ese candidato y la gente lo votó.

O sea, alguien puso el ojo en un hombre que no estaba capacitado en lo político, pero tampoco estaba capacitado en lo personal y en lo moral para transformarlo en presidente o cambio a partir del momento en que no eligieron. Y estábamos frente a un monstruo que durante mucho tiempo fue un funcionario del quince herimos. Nadie conocía, cumplió funciones, pero de primerísimo nivel.

Junto a Néstor, quizá nadie lo conocía Nadie sabía cómo eran sus movimientos. Parecerá que todo nuevo que la única responsabilidad, por supuesto que de la violencia, le cabe a él. Pero me parece que hay que tener también muchísimo cuidado a la hora de elegir y a la hora de nombrar Argentina Alguien eligió a un vicepresidentes llamado Amado Boudou en Argentina. Alguien eligió a un hombre para transformarse en Presidente como Alberto Fernández Tu.

Si después, cuando vemos los números, estos brutales no de chicos que no entienden nada en educación, un sistema de salud colapsado, un sistema social que te ha atado con con alambres y que depende de planes, planes, planes, planes para que la gente tenga lo mínimo. Porque no es que están en una situación de esplendor cuando vemos jubilaciones dos cientos, treinta mil pesos cuando vemos el cincuenta y cinco por ciento largo de pobres.

Cuando vemos todo este tipo de cosas, también empezamos entender errores políticos y malos gobiernos malo gobierno. Muchos gobiernos con una corrupción, otros y errores sistemáticos a la hora de encabezar quienes tienen que manejar los destinos de Argentina, Alberto, Fernández Con todo este horror que estamos viendo, que no solamente se simplifica por lo que fue su gestión como político, que fue muy mala, sino por su gestión como persona que fue realmente brutal.

Dentro de un rato nos vamos a meter también en la otra parte la cercanía al poder y los beneficios que muchos intentan sacarle al poder. Hoy son aleatoriamente víctimas porque porque pasaron por momentos tal vez incómodos, molestos y dramáticos, pero también ver la responsabilidad de todos los personajes que ahora ustedes van conociendo Tamara peti nato y demás que, por supuesto, no tienen ningún tipo de responsabilidad en el ejercicio del poder y en el ejercicio de la violencia Alberto Fernández para con su mujer o su ex mujer.

Pero si tiene que ver con una conducta también donde muchas veces cruzamos algunos límites de la institucionalidad y creemos que el presidente, la presidenta o el funcionario de turno están al alcance de la mano y para cualquier cosa. Varea tomar cerveza a la quinta presidencial para entrar con un código de seguridad. Que nadie sepa a la quinta presidencial de Olivos para tratar de sacar algún tipo de ventaja que en este caso puntual, con un personaje de estas características, como planteó Cristina Fernández de este hombre, tal vez un enfermo sexual, salieron absolutamente mal.

Una semana desastrosa desde el punto de vista moral. El mundo habla de los papelones argentinos. La ministra de Pedro Sánchez en España se solidariza con Fabio las hazañas. Pero repito, así como muchos están preocupados, se dice ojo, que nos estamos distrayendo con este tema.

Yo creo que nos estamos distrayendo porque hay una agenda de actualidad que le cabe a este Gobierno, pero también hay otros elementos que no tenemos que dejar de prestar atención y son la corrupción. Porque todo esto nació como consecuencia de la corrupción por los seguros y una corrupción que todavía puede tener algún brazo alguna arista más. Porque el dinero supuestamente que dan Alberto Fernández en universidades del mundo ando catearon historia. Hasta ahora nadie lo puede confirmar.

Y la primera fue la Universidad de La Rioja de dijo bajo ningún pub de vista. Acá no pagamos catorce mil euros, ni por casualidad, porque jamás lo contratamos. Alberto Fernández atento que todo esto es gravísimo, pero no descuidemos un tema clave y Pilar. De la decadencia argentina de las últimas décadas. La corrupción.