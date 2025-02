Editorial Paulo Vilouta: "El triángulo de papel"

no puedo salir de dos temas porque me llegó un trabajo de Rodrigo Zaragoza y Daniel Hernández en entrevista de profundidad a jóvenes entre dieciseis y veintidós años en barrios populares de la Argentina.

0:14Y realmente estoy con ganas de contárselos y preocupadísimo porque este es el futuro de Argentina y realmente es grave, pero lo vamos a dejar.

0:23Lo vengo postergando desde ayer porque hay dos temas centrales que para mí recobran una enorme importancia y tenemos que ser reiterativos.

0:34y recurrentes.

0:35Con esto ya voy al tema de Mihai, la entrevista, que es lo más importante, pero por favor, a esta hora hay que pedirle a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Yo sé que hay que defender al presidente de la nación y que están con otro tipo de temas y que ha hecho una muy buena tarea en materia de piquetes.

0:52Que hay que resolver con urgencia el tema de las comisarías de la ciudad de Buenos Aires.

0:58Estamos ante un núcleo de chorros que son ingenieros y licenciados en saber cómo cagar a los policías y los policías no están en condiciones de darnos seguridad en las comisarías y en las alcaldías porteñas, porque no hay consigna, porque no sé qué cosa, porque los techos, porque el primer piso se les escapó a un tipo tirándose de una ventana riéndose en la cara y hoy se fugan otra vez seis tipos en la base y no sé cuánto, y tenemos siete fugas en tres días.

1:29No solamente no logran pararlo, sino que no logran recapturar el ciento por ciento no alcanza que re capturen dos o tres y con eso crean que está solucionado.

1:38Ministra, hay que solucionar este tema.

1:40No sé si sin capacidad.

1:42No sé si es con nivel, no sé resuelva este problema, resuelva.

1:46Y si no se puede resolver porque no tenemos infraestructura, tengamos policías capaces de parar a seis tipos que en la puerta de una comisaría se escapan.

1:56No tienen taza, no tienen.

1:57No sé qué cosa no sabe la policía.

1:59Tomar a seis tipos que se les escapan a las cuatro de la mañana, que están distraídos, que están durmiendo, que están no sé la verdad, que no es problema nuestro.

2:07Es problema de ustedes.

2:08Resuelvan lo de una vez por todas.

2:10Es un papelón.

2:12Y además es un hecho de inseguridad sublime tener que estar conviviendo con estos tipos porque se les escapan a los torpes, por no decir otra cosa de los policías que los tienen que cuidar.

2:22Dios mío.

2:23Imagínese si uno justifica en su casa.

2:26No se me escapó.

2:26Él no se me escapó el perro.

2:28Por favor.

2:29Están armados.

2:30Son las fuerzas de seguridad.

2:32Tienen teer.

2:33Tienen buenos sueldos en la ciudad de Buenos Aires que no están capacitados para agarrar a un tipo que se tira por una ventana y recapturar a las dos cuadras.

2:41Déjense de joder, por favor!

2:43Inútiles, ineficientes!

Voy al otro tema. Al de Javier Milei. Está en juego el principal activo de un presidente que no es político y que llegó por no ser político a ser presidente de la nación, que es la credibilidad. Lo que pasó el viernes para mi gusto es grave. Porque más allá que estemos discutiendo la palabrita no pro no promocione difundía.

Acá está en juego la honestidad del presidente de la nación. Yo les soy sincero. Hasta que no me demuestren lo contrario, porque lo conozco de antes, siento que estamos ante una persona honesta. Pero no puedo creer. Que caigamos en estas vulgaridades brutales tales de la Argentina, de no comprender cómo es la institucionalidad y cuáles son los límites que tiene un presidente de la nación.

Yo sé que siempre hemos sorteado límites y que estamos acostumbrados. Los argentinos no respetamos nada, no respetamos la ley, no respetamos la norma. No respetamos los reglamentos del fútbol, donde cualquier payaso determina que una jugada clarísima no es lo que tiene que ser. Nos acostumbramos a vivir siempre con eso tan grotesco, tan bajo, de de tan bajo voltaje. Pero estamos hablando de la figura máxima de un país quien tiene el destino de cuarenta y siete millones de argentinos. Y yo comienzo a preguntarme cuando hemos visto casos tremendos de salud de Carlos Ménem. Se acuerdan? Bernardo Neustadt internado y el presidente conduciendo un programa Néstor Kilcher con un problema en la carótida que terminó muriendo muy joven, no cumpliendo con las cuestiones médicas. Mauricio Macri se descompone en un off.

En Olivos no se habla de esto, lo llevamos a la clínica que todas creyendo que los presidentes están en una cabin de cristal, no, los presidentes pasan a ser de una sociedad. No hacen lo que se les da la gana, no vulneran la custodia, no se escapan de noche de la Quinta de Oliva para ir a ver a no sé quién. No, no, no, no son presidentes y para eso decidieron y tuvieron el privilegio de llegar.

Javier Millei hace tres años tomaba café en Palermo, acá con cualquiera de nosotros y cuando preguntábamos por el ya Che es un tipo ultra inteligente, con una inteligencia suprema en materia económica y asesora a uno de los empresarios más potentes de la Argentina. Después los vimos en la tele, después tuvimos encuentros, desencuentros, gritos, polémica y llegó a ser presidente de la Nación. Mira lo que debe ser el sistema político en la Argentina para que alguien llegue con tanta prontitud.

Hoy en la Argentina, cuando hablas del justicialismo de la Unión Cívica Radical, los pibes nuevos te dicen Pero qué olor a naftalina tenés porque todo eso quedó en el pasado. Ante los fracasos brutales de la Argentina, vuelvo a repetir. Está en juego la credibilidad del presidente. Por eso creo que las explicaciones tienen que ser lo más auténticas posibles y sin interferencias por parte de este famoso triángulo de hierro, que hoy parece un triángulo de papel. Porque al presidente hay que cuidarlo. El que primero se tiene que cuidar es él y poner sus propios límites. Pero, por supuesto, aquellos que creen que tienen la fórmula del éxito también tienen que cuidarlo. A quién visita, quién viene, quién va, cuáles son las propuestas?

A mí el mundo tecnológico, el mundo de la inteligencia artificial, El mundo cripto no me da miedo porque sé que hay cosas que van a venir, me gusten o no me gusten. Hay gente que hoy discute todavía internet o discute el celular. Bueno, quedan en el tiempo, pero con la prudencia. Y con los elementos necesarios para cuidar al presidente de la nación.

Yo les soy sincero. La entrevista no me deja demasiado. Vuelvo a repetir. Está en juego el principal activo, que es la credibilidad. Los argentinos estamos ya cansados de haber formado parte de un sinfín de mentiras y en muchos casos, de un sinfín de casos de corrupción bestial que nos llevaron a este informe que les estoy prometiendo desde el lunes que les voy a contar que es un drama. Cómo quedó la Argentina desde el punto de vista social y mental después de tanto afán o después de tanta corrupción después de tanta falta de criterio en un montón de cosas.

Pero me parece que ese triángulo de hierro que hoy para mí es un triángulo de papel también tiene que dar explicaciones porque ninguno fue votado y ninguno fue elegido.

No están en la ponderación de Javier Milei y que la gente lo eligió. Entonces tienen que dar explicaciones permanentemente y si saben tanto y si tienen tanto éxito y si son tan rotundos, no pueden cometer este tipo. Usemos la palabra error esperando que la justicia determine exactamente qué fue lo que pasó con relación a lo que escuchamos en la parte final. Esta intervención de la nota para evitar quilombos judiciales.

Eso también forma parte de la responsabilidad de ese famoso triángulo de hierro. Que aprovechando que estamos en febrero y que hay que rendir materias para poder seguir los ciclos lectivos, me parece que se tienen que poner a repasar que se tienen que poner a estudiar porque desde el viernes ayer se llevaron muchas materias a marzo.

No se las saben todas, dependerá del éxito de un Gobierno. Problema de ellos. No es el problema nuestro, pero cuando está en juego la Argentina, cuando está en juego la institucionalidad, cuando está en juego un presidente y cuando está en juego el principal activo que tiene en un país donde no creemos en nadie, que es la credibilidad, me parece que van a tener que rendir muchas materias ahora, en el mes de marzo o lo antes posible para reparar lo que yo creo que por ahora es un daño fuerte. Desde el viernes hasta noche, aún con la entrevista del presidente de la Nación.