Editorial Paulo Vilouta: "Estamos todos en el mismo barco"

Todos los días sin poder salir de la tristeza que tengo desde hacer. Cuando vi lo que vi porque le soy sincero, te soy sincero porque nos escuchas todos los santos días después del dos mil diecisiete. Yo dije tono no, no se puede repetir. No, no se me pasó por la cabeza. No, porque vivimos en un sistema democrático, porque hace seis meses pasa algo inédito el Argentina.

Y es que el Senado y Diputados está funcionando algo inédito. Se está dando que las fuerzas son tan parejas. Quizá no es la escribanía de los tiempos del kirchnerismo, ni en la paridad absoluta del cristianismo y el macrismo. Entonces no habríamos las puertas del Congreso porque iban siempre empatar.

Hoy tenemos fuerzas de todos lados hacer. Tuvimos un empate, En la y bases y tuvimos dos votos más a favor del paquete fiscal, lo que marca una paridad con un Gobierno muy débil a nivel parlamentario, que solamente tiene treinta y ocho diputados y siete senadores. Es importante para el Gobierno. Si por qué? Porque hoy se arma un paquete de tres o cuatro elementos que económicamente le pueden dar sustento el índice de inflación de la tarde que va a ser positivo cuatro nueve, cuatro ocho cinco La renovación del Suat con China porque si no teníamos que sacar cinco mil millones de dólares y darselo a los chinos en breve los ocho cientos millones de dólares que no tiene que dar el fondo y una estabilidad con un mercado que esta semana se movió. Por qué? Porque ven una Argentina que no arranca nunca, que no tiene ni un punto de partida donde todos discusión y lo de hacer fue una profunda tristeza donde tenemos que entender que el juego de la democracia y el juego del Parlamento es este.

La oposición le hizo entender al Gobierno que aquella ley ómnibus de enero de seiscientos artículos era inaplicable, imposible de llevar a cabo. Termina en dos cientos y algo es es el fin. No es el fin. Interrumpir sesiones no es el fin. Decir que una persona es enferma mental no es el fin. Tratar de tener un protagonismo de redes en algunos senadores, buen algunos diputados con algunas conductas llamativas. Ese no es el fin, como tampoco es el fin en la casa de romper y destruir todo.

Yo se lo contaba cuando me convocaron. Uno minuto del programa de Facundo Pastor. La tristeza que tengo porque el tiempo nos va pasando y yo me acuerdo que cuando era chico ya tenía alguna inquietud por lo que podrían ser, por mi tarea o mi profesión. Mi abuelo hablaba de un proyecto argentino cuando Argentina no era esto y cuatro por ciento de su ocupación, muy pocos pobres. Por supuesto que en un problema tremendo que a la falta democracia, pero con otros índices sociales y morales diferentes, con un respeto entre la gente distinto. Me abuelo creyó que que se iba a ir viendo una Argentina mejor. No la vio Mi padre creyó que iba a haber una Argentina mejor. Tampoco labio Mi madre era muy optimista y Argentina hasta la muerte se fue creciendo que iba a ver algo mejor. No la vio.

Y yo hoy estoy ya con una edad madura. También Siento esto que no puedo ver. Lo que quiero ver de mi país Un país civilizado, un país ordenado. Un país donde nos respetemos un país donde una idea no sea un enemigo. Y donde tengamos gente que trascienda la mediocridad A Serbia Eduardo Valdés, un diputado que realmente me dio lástima en la casa y poniendo la cara, haciéndose que defiende la libertad de la gente Eduardo.

Hay que defender los derechos de la gente, no la violencia de la gente. Y cuando uno defiende derechos estimado Eduardo tiene que te una conducta intachable. Y usted está en la lista de los vacunados. Vive el Argentina con un ex ministro que está procesado. Hay que estar muy limpio para tratar de dar algún tipo de ejemplo y usted no lo está.

Así escuchaba estas consignas La patria está en peligro y si está en peligro, cuando hay actitudes de dirigentes políticos que no miran su pasado y quieren romper el presente, hacer Fundia gravísimo en la Argentina porque la gestión de Cristina Fernández por inventar los números del Indec hacernos dieron un palazo la justicia inglesa y vamos a perder mil seiscientos millones de euros ahí si la patria está en peligro. como la patria está en peligro también porque perdimos un juicio por expropiar YPF dieciséis mil millones de dólares Ahí está en peligro y está en peligro. Cada vez que vemos que hay una situación de corrupción, de inestabilidad, la patria está en peligro. Cuando vemos que a la gente pobre hacer declaraba una señora piquetera, le sacaban entre tres mil y cuatro mil pesos a cada uno para organizar. No sé qué cosa está en peligro.

Cuando este gobierno y usted en los movimientos sociales le sacan la comida a la gente le sacan los médica. Ahí está la patria en peligro. El resto son todos juegos artificiales verbales que no sirven para nada, simplemente para enfrentar a la gente. Y me parece que segó el momento de serenarnos el Gobierno, de gobernar con fuerza y de entender qué tiene que hacer algo distinto a quienes antecedieron.

Este experimento, que es con alguien ajeno a la política, ha llamado Miley porque sus antecesores fracasaron rotundamente y los que fueron oposición y no tuvieron buenas ideas o malos resultados y no dejaron tapados de pobres. Y en algunos casos de corrupción, entender cuál es el momento y el momento es si quiero trascender o si quiero modificar al voto casar desde algo superador y diferente.

Yo pensé que hacer algún dirigente político opositor iba a repudiar los hechos de violencia Diego graves termina de decirnos. Hace minutos que la mayoría de los detenidos se identifican con la izquierda. La izquierda Argentina también se tiene que serenar. Van a las urnas sacando por ciento. Casi que no existen. No son los dueños ni de la calle ni de las decisiones del Argentina. Vive el Parlamento de no tienen ni siquiera un senador respeten a los demás, respeten las ideas y ojalá que lo de hacer sea el último.

En dos mil uno fue gravísimo, pero con un país que se caía a pedazos con un presidente que fue desastroso como Fernando de la Rúa y caímos en toda la inestabilidad. Tuvo en juego todo dos mil diecisiete jubilados, El Show de las Piedras No hace muchos años atrás el despacho de la ex presidenta, que lo repudió enérgicamente y hacer, no dijo ni una sola palabra. Y lo de hacer vergonzoso con gente que si uno pone esas imágenes en cualquier momento de nuestra bien, su coche, esto no es Argentina porque no nos acostumbramos ni nos queríamos.

En la violencia, el, el desencanto en las caras tapadas en los palos. En esta locura frenética. Detener, imponer ideas desde el lugar que no corresponde, que es el diálogo, el consenso y la negociación, terminó un día penoso.

Hoy estamos con veintidós personas detenidas con treinta policías heridos, con un gasto económico bestial, más de setenta millones La ciudad tiene que recomponer un montón de cosas que pagamos con los impuestos y con una mueca Creo que todos los argentinos no voy a decir de bien, porque nadie puede ponerse dentro de eso. Pero todos los argentino que de corazón Queremos que Argentina salga, no pudo salir con Macri. No puedo salir con Cristina, no pudo salir con esto. No puedo salir con Duhalde, los gozar y con nadie.

Ojala salga con éste o con el que sea, no importa con quién estamos todos arriba del mismo barco y tenemos que entender Y ustedes que tienen hijos, hijas hace un rato, la con mi compañero que muchas veces miran de reojo Ezeiza me parece que tienen que hacer un esfuerzo extra porque tal vez nosotros no lo veamos Pero ojalá que eso que son más chicos y más jóvenes, ojalá ellos sí.