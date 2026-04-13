Editorial Paulo Vilouta: "Están pensando en el 2027" (13/04/26) #Vilouta910

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Un minuto como todos los días porque asoma el dos mil veintisiete y políticamente vamos viendo como la mayoría de los políticos y cuando hablábamos mucho en forma privada con ellos nos dicen estamos reunidos estamos pensando en el veintisiete pero no lo decimos públicamente porque la gente nos mata si yo hoy le pregunto a cualquiera che y el dos mil veintisiete el candidato a gobernador la candidata gobernadora jefe de gobierno y públicamente no pueden porque hay muchos inconvenientes muchos problemas y no podemos vivir en campaña pero me parece que ya tenemos que comenzar a prestar atención y hay alguien que no se da cuenta de todo esto pareciera el gobierno nacional que hace 80 días está sumido en una profunda crisis de la cual no puede salir cuando se abrieron las puertas de nueva york para mostrar argentina al mundo y tratar de venderla a partir del escándalo de adorni y una sucesión de hechos que no sabemos a dónde terminan yo creo que la oposición está feliz porque todos los días hablamos de manuel adorni.

Hoy será el turno de conocer a estas empleadas policiales que tenían tanto dinero y prestaban el miércoles será el día de las jubiladas que tanto dinero tenían prestaban a tal punto que ni siquiera cobraban intereses pero me parece que un gobierno en un país con problemas tan severos como el nuestro semi paralizado buscando nada más que fotito tipo viaje degresado con el jefe de gabinete abrazos respaldo y tweet es muy poco a esta altura es muy poco a esta altura por el otro lado comenzamos a ver algunos movimientos que no despejan muchas dudas porque hay mucho candidato que pretende ser y no sabe si va a poder serlo vemos algunos que juegan insólitamente como miguel pichetto y nicolás mazot que tienen bancas del pro y hoy juegan para axel kicillof y para el kircherismo realmente esto es absolutamente increíble mazot dijo lo vi a kicillof con los pies más sobre la tierra o sea que antes no lo veía con los pies en la tierra y ahora se une a alguien que en algún momento se opuso y que lo ve un poco mejor y el pobre kicillof en medio de un dilema que difícil va a ser llevar a cabo una campaña donde lo van a pedir entre otras cosas que confirme que su primer acto de gobierno tiene que ser el indulto y la libertad a cristina fernández qué complicado para cualquier candidato de ese espacio que tenga que lidiar con este deseo permanente lo que muchos no pretenden no solamente que cristina recuperó no la libertad sino que cristina no tenga injerencia e incidencia en el futuro del espacio justiciarismo kirchnerismo o como quieran llamarlo para terminar medio segundo hoy hablamos con lorena la mamá del corazón de ángel esta criatura que murió tan injustamente en chubut con la desatención de tanto yo creí que después del caso de lucio íbamos a tener una reacción por parte de la justicia una reacción por parte de los maestros una reacción por parte del personal de los hospitales una reacción generalizada para poder estar en situación de alerta cuando hay un chico en peligro y acá otra vez hemos vuelto a fallar este nene abandonado en un hospital este nene que presuntamente fue golpeado y hoy tiene a su madre biológica detenida y a la pareja de esta mujer nos hacen ver que tropezamos mil veces con la misma piedra el problema no es que tropecemos con la inflación el problema no es que tropecemos con la corrupción en este caso estamos tropezando con la vida de criaturas que no tienen la fuerza y la posibilidad de defenderse esa imagen tan endeble de un nenito flaquito y tembloroso pidiéndole al papá que no se lo lleven no tuvo la fuerza porque es una criatura para poder dar un golpe sobre la mesa y decir qué están haciendo con mi vida cómo me van a llevar con una mujer por más biológica que sea que no es mi mamá que no me crió que me abandonó que me dejó que me usa que me utiliza increíble que todavía tengamos una justicia con estas fisuras una justicia con esta desatención y tanta gente inhumana en la argentina por lucio por ángel y para que sea el punto final.

De toda esta falta de cercanía de apego al trabajo de estar desatentos de no hacer las cosas como corresponde ojalá que este caso en las próximas horas tenga un poquito más de luz por el bien de la familia por la memoria de la criatura y para que sea el último en que alguien tome una decisión contraria a lo que realmente tiene que ser me parece que la justicia argentina está con muchas muchas deudas por eso la premura anoche para detener a esta mujer la madre biológica y la pareja porque hay una sociedad que reclama grito pelado que por favor estén mínimamente atentos a lo que tienen que hacer trabajar en la justicia trabajar en los hospitales trabajar en las escuelas y advertir cuando hay chicos en peligro ya sé que es tarde ángel ya no está pero todavía estamos a tiempo para evitar otra nueva tragedia y otra nueva muerte absolutamente injusta