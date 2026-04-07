Editorial Paulo Vilouta: "Gabinete terapéutico" (07/04/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días y mientras el gobierno argentino está muy nervioso por el fuerte respaldo que tiene que darle día a día al jefe de gabinete Manuel Adorni mientras avanza su situación y su investigación judicial, casi cumpliendo un rol de hombres y mujeres de apoyo ¿no? porque ayer sometieron al gabinete argentino a este rol de tener que estar todos rodeándolo con fotos, con gestos, para mi gusto casi un gabinete terapéutico acompañando a Manuel Adorni que tiene que defenderse en la justicia y que ojalá sea inocente porque la mayoría de los argentinos pretenden un gobierno digno, un gobierno honesto y un gobierno transparente. Pero mientras estamos solamente con el monotema Adorni que realmente cansa porque los argentinos están preocupados por su situación económica, por la esperanza como sigue el país, porque el año que viene hay elecciones y no aparecen candidatos ni candidatas en el horizonte que vengan a transformar la Argentina, por el tema de la seguridad, por el tema hoy de los colectivos. ¿Cómo las empresas van a restringir hoy el servicio de colectivo? porque aumenta el gasoil por la guerra, solucionen lo de otro modo, arreglen lo de otra forma, busquen salvar al pasajero, pero siempre es el pasajero, siempre es el habitante argentino, el que está en la cola del mundo, hasta con los colectivos.Hoy los hacen armar colas de tres cuadras, total la empresa se salva, nosotros seguimos con el subsidio y que la gente se joda permanentemente en la Argentina. Pero mientras estamos con esta situación de monotema de Manuel Adorni y el país está en punto muerto, ayer pasó algo grave. Ustedes saben que yo no soy corporativo porque dentro del ambiente donde trabajo mi profesión hay periodistas dignos, hay periodistas buenos, hay periodistas que son un desastre, hay periodistas militantes y hay periodistas que han hecho una vida que uno dice, ¿Cómo viven estos tipos o estas minas? Si están en la misma profesión que nosotros y no tienen demasiadas calidades intelectuales para llegar tal vez a una vida que a muchos nos sorprende.El gobierno argentino ayer atropelló al periodismo no permitiendo el ingreso de medios a la casa de gobierno y a la Cámara de Diputados de la Nación. Sin duda que hay una situación muy compleja a partir de lo que podría ser una infiltración con capitales rusos, con periodistas de un lado, del otro, interviniendo. Algunos hablan de figuras tipificadas dentro del código como traición a la patria, pa, pa, pa, pa, perjudicando a un gobierno, en este caso justo le toca al de Javier Milei.

Pero el presidente salió con unos mensajes súper agresivos el fin de semana, con insultos, con una estrategia que intenta correr el eje de los escándalos. Que no se hable de adorni, que no se hable de libra, que no se hable de los créditos del Banco Nación y me parece que son argumentos muy viejos y muy copiados de algo que la mayoría de la sociedad no quiere que es el kircherismo. Método viejo, cercano a gobiernos que todo el día maltrataban a periodistas con esos programas de cuartas, seis, siete, ocho, duro de no sé qué y toda esa delincuencia periodística atrás del desprestigio de un montón de cosas y de mentiras y de relatos y pagado por el bolsillo de todos nosotros.Esto ya no da resultados. La gente decide con el control remoto qué canal ve, la gente decide con el dial qué radio escucha, la gente decide en su notebook, en su iPad, qué portal lee. Ustedes son los fiscales de la República a la hora de elegir la forma de informarse, de ir a un kiosco si compran diarios de papel y decir compro Clarín, Página Crónica o Tiempo Argentino o Diario Popular.Por favor, no atrasemos más con este tipo de mensajes. Si hay periodistas involucrados en esta situación serán los responsables de pagar con su prestigio y en la justicia lo que tienen que pagar. Pero no son los medios de comunicación.Cuando ayer vemos que no puede entrar un medio nuestro a 24, los señores Pablo Rossi y Eduardo Feynman explicaron en la señal lo que sucedió, lo que pasó y cómo se está trabajando con el supuesto periodista involucrado en esta situación.

Martín Ménem se sumó desde la Cámara de Diputados, la señora Villarruel no, desde la de Senadores, porque tienen esta cuestión de creer que el periodismo perfora, perjudica. Que hay mentiras, hay mentiras.Que hay campañas orquestadas, hay campañas orquestadas. Que hay una militancia de un lado y del otro, es verdad y seguramente rentada y con muchos beneficios. Pero creer que el periodismo es la causa de todos los males, me parece que hay un error.El periodismo de la Argentina ha logrado investigar cosas que no investigó la justicia y que le puso a un montón hoy presos por corruptos en la Argentina, entre otras cosas. Un papelón, esperemos que el gobierno esto hoy lo levante, que tenga que esperar el fallo de la justicia.

La justicia determinará si hay culpables o si hay inocentes, como en todos los casos.Hasta en el caso Adorni, que hoy es el monotema de la Argentina y que parece ser el tema central de un gobierno que se queda en punto muerto cuando hay muchas cosas que hacer y cuando día a día sosteniendo esta ficción que es hacer creer que con Adorni no pasa nada, pierde prestigio, pierde popularidad y fundamentalmente pierde mucho tiempo