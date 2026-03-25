Editorial Paulo Vilouta: "Gestos distorsionadores" (25/03/26) #Vilouta910

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Veo en los títulos, me tomo un minuto como todos los días de los diarios, los cincuenta años del golpe reavivaron un debate sobre la memoria en la Argentina, multitudinaria marcha, yo creo que había más de doscientas mil personas en la plaza como dice la policía, pero pasó otro 24 de marzo que no era uno más porque ayer teníamos un número redondo, 50 años del último golpe militar en la Argentina y la apertura de una puerta siniestra que se abrió para vivir lo que vivimos durante tanto tiempo hasta el regreso de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. Pero ayer vi y escuché, porque tuve mucho tiempo, muchos gestos donde se trata siempre, siempre de buscar la distorsión de la verdad y romper el verdadero sentido de un día y hacer un día impositivo.

Vos tenés que pensar lo que yo quiero que vos pienses.No alcanza con lo que yo pienso en la Argentina, sino que impositivamente determinamos cómo tienen que pensar los demás. El gobierno con el video de la memoria completa y gran parte de la oposición creyendo que nació todo la noche del 24 de marzo de 1976, olvidando entre otras cosas que existió un 1974, que existió un 1975, que era invivible la República Argentina con una inútil al frente de la presidencia como Isabel Martínez de Perón, que da vergüenza que haya sido presidenta una mujer con tan poca capacidad para gobernar un país y que en un momento, en el verano previo al golpe, le declara la guerra a la subversión. Dice vamos a aniquilar a la subversión y ayer fue un día impositivo.Vos tenés que pensar lo que yo quiero y tiene que ser un día donde los argentinos tenemos que cerrar una grieta y decir aquí nunca más vamos a tener un golpe militar. Acá nunca más va a venir una junta de asesinos. Acá no van a matar gente de un lado y del otro.

Acá vamos a utilizar la justicia como el instrumento para determinar quién es culpable, quién es inocente, quién es responsable, quién no tiene responsabilidad. La falta de capital político de algunos y de algunas lo llevaron ayer a querer apropiarse de un día de dolor, de un día de profundo duelo, de un día de conmemoración. Ayer nos llevamos por delante un montón de hechos porque le dimos protagonista a personajes que no se lo merecen.

Ayer en medio del repudio a los golpes de Estado hubo gente quemando muñecos de Javier Milei. ¿Dónde se ve esto? El día que repudiamos los golpes hay gente que quema muñecos o imágenes de Javier Milei y pide a los gritos que Milei se vaya. No somos muy democráticos.El gobernador de la provincia de Buenos Aires con un discurso errático donde no sabe dónde pararse por momento. Si forma parte del cristinismo, si no forma parte del cristinismo. No marcho con Máximo pero después voy a la puerta de Madres de Plaza de Mayo y digo un disparate como queda poco de Milei.Milei ya se termina. Milei no se termina hasta que no termine el periodo constitucional y después la gente en la urna va a determinar si Milei se termina o no se termina, gobernador. Hay que estar más preciso con los discursos.Basta de estos discursos donde van a defender la Argentina democrática pero cuando no hay un gobierno afín a ustedes como el de Macri o el de Milei están deseando voltearlos a través de un golpe en este caso civil. Déjense de jorobar con el tema de los golpes. Déjense de jorobar con los helicópteros.Atrasan intelectualmente. ¿Quieren ser protagonistas de prepos de situaciones que son absolutamente impensadas e incomprensibles en la Argentina de hoy?

Quema de muñecos del presidente democrático Milei, les guste o no les guste, lo eligió 14 millones de personas. La señora Cristina Fernández, hoy es importante también preguntarle porque ahora depende del doctor Jiménez Uriburu, puede hacer ese show estando presa en el balcón de la prisión domiciliaria creyendo que hay un homenaje a ella en un día tan particular y tan doloroso colgando ahí una bandera y haciéndose la graciosa.Corresponde esto. Si estuviera detenida en Ezeiza o en Marcos Paz o en el sur o en cualquier lado puede hacer eso. Me parece que también hay que poner un poquito de límite con todo esto.El errático discurso de Axel Kicillof diciendo mi ley se termina. La señora Mayra Mendoza, Cristina está secuestrada y torturada. Tratemos de pensar un poquito, de encender el cerebro, de decir tantas cosas que no tienen nada que ver.La legisladora aseguró que la detención de Cristina Fernández es ilegal. Un disparate tras otro, es una mujer inocente, es una mujer de 70 años que está presa por haber sido dos veces presidenta, sí por haber formado parte, señora Mayra Mendoza, de situaciones que no tienen que ver con la honestidad y la transparencia. Nos perdimos una gran oportunidad de utilizar el 24 de marzo a los 50 años para decir estamos todos con la cabeza puesta en que en la Argentina nunca más podemos cometer los errores del pasado.Se terminó la impunidad, se terminaron los gobiernos militares, se terminaron los golpes de estado. A algunos les cuesta mucho, porque cuando no es un gobierno de ellos les encanta militar la posibilidad de hacerlos trastabilizar y que se vayan antes de tiempo. Hicieron todo lo posible con Macri, hicieron todo lo posible apenas asumió Javier Milley, pero me parece que la sociedad argentina, más allá de algunos que ayer escuchaba y con discursos muy adiestrados, piensa otra cosa.

Y mucha gente fue a la plaza porque siente que es parte de una Argentina que no le pertenece ni a las organizaciones de los derechos humanos, ni a las madres de Plaza de Mayo, ni a las abuelas de Plaza de Mayo, ni al gobierno, ni a la oposición. Son argentinos que defienden su libertad y son argentinos que defienden la democracia. Nunca más los atropellos, nunca más la impunidad y ojalá que el próximo año nunca más aquellos que ponen un punto de distorsión y que quieren manejar por control remoto la mente de los argentinos.