Editorial Paulo Vilouta: "Gobernar en el presente"

El minuto de hoy tiene un un collage porque no noto que hay un tema determinante, si bien son todos importa Ante, pero no hay tema determinante. Por un lado tenemos algo que para mi gusto hay que llevar a cabo de una vez por todas, que tiene que ver con las modificaciones laborales. Me gusta que el Argentina hablemos de esto porque no alcanza con sindicalistas a los gritos creciendo, que lo que están reclamando ellos es el derecho de todos. Por qué reclaman? Por el derecho de unos pocos en una Argentina que tiene mucha informalidad, mucha changa y mucho empleo mal pago esos ocho millones que estar a la deriva de trabajadores en negro hay que motivarlos y a las empresas para que los absorba un sistema laboral que sea más justo para eso, porque tiene derechos y más justo para el futuro, porque si no nos vamos a jubilar nunca en la Argentina.

Hoy la canasta de los jubilados cuesta novecientos mil pesos y ganan con un bono trescientos mil cuando nos jubilemos nosotros o cuando te jubiles, porque nos estás escuchando. No sé si vamos a llegar a cubrir tres cientos de novecientos también mucho menos, porque el sistema cada vez está peor y cada vez hay menos aportantes.

Les contaba hoy muy temprano que necesitamos cuatro trabajadores en blanco para asistir a un jubilado en el futuro o necesitamos veinte mono tributo vistas para que con su aporte podamos generar los aportes de un jubilado activo que significa el sistema no funciona y este pobrísimo que crearon el Argentina con ETA, jubilaciones ridiculas que son una falta de respeto a la gente que aportó y trabajó toda la vida hoy hacen pensar que una reforma laboral justa y digna mejor el cuadro de situación porque si no, habrá un grupito de privilegio, el Argentina, hoy con un montón de beneficios, pero un grupo enorme con un montón de perjuicio, como son los que están hoy fuera de todo sistema laboral. Así que los sindicalistas sería bueno quien ver estar con idea de la prehistoria y con los oídos muy cerrados, empiecen a escuchar y ver cómo consensuando con el Gobierno circunstancial que tengamos, logramos meter mas gente en un sistema formal de trabajo, porque así como están, están a la deriva. Y si no vean hoy, cuando se conozcan los números del Indec de pobreza, la situación alarmante que tenemos porque tenemos pobreza porque tenemos indigencia, porque tenemos falsas, tremenda, cero laboral, falsas, tremenda en la alimentación de los chicos.

Así que aprendamos las antenas para hacer una Argentina más moderna, más justa y con más derecho, no Una Argentina detenida en el tiempo y con diez sindicalista ladrando todos los santos días para que solamente no se perjudiquen ellos total, el resto lo dejamos no en esta nueva Argentina de la informalidad, en esta nueva Argentina de mucho hambre en esta Argentina de changa de trabajo. Mal pago. Si quieren eso, bueno, quédense en eso. Me parece que la gente con este ochenta y pico por ciento de imagen negativa que tiene los puedes llevar a un punto mucho más alto.

El otro tema importante donde no hay determinante, le decía cuando comenzamos esta charlita tema incendios en Córdoba Me gustó ver la imagen del presidente de la nación con el gobernador de la provincia, porque no es habitual que el presidente se involucre en muchos temas que no tengan que ver más allá de la economía, que hoy por hoy, en la enfermedad terminal que tenemos.

Pero pasan muchas cosas y hay que estar. Y me parece bueno que el Presidente baje de un avión de un helicóptero, se de que se encuentra con el gobernador, se den un abrazo, trabajen juntos porque tenemos que buscar más esa palabra en la Argentina juntos, buscar ideas, no siempre estar en la confrontación, no estar mirando. Acto, saber quien concurre y quién no concurre para ponerlo en una vereda opuesta, otra es un país de tanto problema. Vuelvo a repetir, hoy cuando veamos el número de Linde, de la pobreza, de la indigencia, de las carencias.

Ojalá entendamos que el camino pasa por ahí con entendimiento, con diálogo, con diferencias, por supuesto, porque vamos a escuchar a un montón justificando este número y a un montón. Quiere siendo que en su momento hicieron algo cuando lo único que hicieron fue profundizar la pobreza. Los distintos gobernantes que ha tenido la Argentina. Porque el número de hoy, sin duda que sus este un semestre pleno de Javier Milei, pero tiene muchos condimentos del resto.

Así que evitemos hoy tener que escuchar algunos con fórmulas mágicas o con cuestiones emocionales en los medios, porque me parece que la mayoría hoy tendrán que llamarse cuando encuentren el número de la tarde A silencio, salvo que sea para entregar alguna idea superadora después para justificar, para criticar o para decir no durante mi período no, Nosotros bajamos cuatro. Pobre, no, por favor, porque son todos responsables del descalabro fenomenal que vive la Argentina y el punto número tres. Dentro de los títulos que vuelvo a repetir no hay ninguno que hoy tome la portada de los medios pasa por el conflicto en Aerolíneas Argentinas y el cambio de época de gran parte de la sociedad, que comienza a entender que lamentablemente no podemos tener todo lo que queremos a nuestra disposición.

A qué me refiero? A que el dinero es escaso y los deseos son enormes. Y Aerolíneas Argentina como empresa estatal, cumple un rol clave. Pero eso no significa que como cumple un rol clave, nos tenemos, que es entender de los números y tenemos que creer que todo es viva la Pepa y tenemos que hacer de la empresa unido político y tenemos que gastar lo que no gasta una empresa privada donde van a pedirte resultados automáticamente. José Rolandi, el vicejefe de Gabinete, dijo que desde la estatización en el dos mil ocho se transfirieron más de ocho mil millones de dólares. Aerolíneas Argentinas. Este despilfarro gigantesco para mantener a una empresa estatal hizo que nunca, nunca nadie controle ni límite lo giros que se hicieron porque uno comienza a comparar.

Y si bien hubo debacles en el mundo con empresa como Alitalia, como Aeroméxico, como Aero Perú, en algún momento alguien se hizo cargo y se hizo responsable. Cómo entendemos que en julio Aerolíneas tuvo superávit y el año pasado lo tuvimos que girar más de siete cientos millones de dólares me parece que lo que tenemos que comenzar también a debatir y a entender, más allá de las tensiones y las presiones entre el Gobierno circunstancial y los sindicalistas de siempre, con extremo, hay que cerrar.

Hay que ir a la quiebra, hay que entregarse a los empleados. No hay que seguir con este festival delirante de gastos cuando es una empresa en un Estado que está quebrado y que no tiene dinero, tal vez para cumplir con necesidades básicas e importantes para un montón de gente Al hay que subirse a un avión. Otro tema trascendente y ojalá que más allá de los puntos de acuerdo y desacuerdo, basamos a un camino donde podamos encontrar una solución y correlaciona Córdoba interesante hoy escuchar la secretaria de Medio Ambiente, descartando cualquier especulación inmobiliaria. Porque una ley que avala esos bosques impresionantes que tiene la provincia, pero sí para prestar atención y para ver cuál es el motivo por el cual mucha gente prende fuego y as e incendios.

Porque la verdad que es incomprensible, no que tanta gente en medio de tanto dolor, esté atenta a este tipo de circunstancias y lo último lo desea tempranito. Javier Alonso ministro de Seguridad, la provincia de Buenos Aires. es necesario que aparezca amigo y que de algún tipo de explicación que nos cuente qué está pasando, Por qué tanta inseguridad ahora? Atacaron a otro nuevo colectivo, Herrero, porque la gente está con el corazón en la boca Yo Sé que está todo muy difícil, pero veo a mucha gente de su espacio pensando en el dos mil veinticinco, en el dos mil veintisiete y hay que pensar en el dos mil veinticuatro.

Hay que pensar en el mañana, cuando la gente sale de la casa, iba a laburar y tiene todo esta cantidad de problemas. Y si no miren que no todo es imposible. Rosario la ciudad que recuperó la calma y se ilusiona convivir en pasaban. Por qué? Porque en ocho meses con el nuevo gobernador bajaron sesenta y cinco por ciento los homicidios con relación al igual período que el dos mil veintitrés. O sea, es posible, pero hay que trabajar y hay que tener ideas y hay que gobernar en el presente, no en el dos mil veinticinco, en el dos mil veintisiete, porque sé que están obsesionados y no hay dos mil veinticinco, no hay dos mil veintisiete. Ojo, que si no hay dos mil veinticuatro no llegan a tener chances concretas en el que viene. Si no hay dos mil veinticuatro, tal vez no hay dos mil veinticinco.