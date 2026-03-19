Editorial Paulo Vilouta: "Hace falta respuestas" (19/03/26) #Vilouta910

Embed

Tomo un minuto como todos los días.

Hablaba recién con el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, que tiene la obligación, como la ministra de seguridad de la nación, la señora Monte Oliva, de dar con esta chiquita llamada Esmeralda que está desaparecida en Córdoba. Es vergonzoso que en la Argentina creamos que con solamente poner esfuerzo... Hacía la entrevista y me parecía lo de Adorni, ¿no? Desnomarnos.No alcanza, hay que tener resultados. No puede ser que nos desaparezcan chicos. Sofía en Tierra del Fuego, Sol en San Luis, Loan en la Patagonia, perdón, en la Mesopotamia, Lian en Córdoba y hoy Esmeralda.Una de dos años que apenas puede caminar. Por favor, seamos más profesionales, por favor. No alcanza con la buena voluntad, no alcanza con la buena voluntad.El tema central del minuto tiene que ver con otra gran preocupación que tenemos todos los argentinos, que pasa por la desocupación. ¿Qué pasa en Argentina, no? Porque el año 2025 termina con un crecimiento de 4.4, pero cierra en 7.5. La desocupación afecta a un millón 700 mil personas y hay 193 mil más de un año al otro. Es realmente preocupante, ¿no? Ahora cambiamos la ley laboral, no funcionaba la ley laboral, nadie tomaba nadie, los costos de tener empleados, los costos de la industria del juicio, los costos de no sé cuánto...

Entonces todavía no podemos hablar de lo nuevo, pero lo viejo realmente es muy poco auspicioso.Muy, muy poco auspicioso. En el Gran Buenos Aires, la zona con mayor desempleo 8,6. Qué difícil encontrar trabajo.Por supuesto que hay monotributistas, por supuesto que hay una informalidad que nos carcome, pero ese no es el camino, ese no es el camino. Y me parece que el gobierno tiene que encontrar un camino que no puede solamente estar radicado en el desastre del pasado.

¿Cómo conseguir empleo digno en la Argentina? Lo digo por tercera vez, ayer con Facundo Pastor, gente de un sector que tiene que ver con estas empresas que transportan gente, tipo Remis, Uber, no sé cómo se llama, de aplicación.Más de 100 mil personas salen todos los días a hacer este tipo de trabajo. Usted mira, bueno mira, Paulo, se pedieron 193 mil, pero hay 100 mil que se absorben, por supuesto que se van a ir absorbiendo algunos en otra tarea, pero es lo adecuado, que una persona tenga que tener dos o tres trabajos para poder subsistir en la Argentina. Me parece que el gobierno, más allá de la pelea permanente y sistemática, tratando de resucitar alquilerismo, tiene que intentar encontrar un camino para que por lo menos transitemos con una cuota de esperanza, pero que esa esperanza tenga un atisbo de realidad.Yo sé que va a ser muy difícil recuperarnos, porque estamos en el fondo del mar. ¿Alguno cree que con dos años nos vamos a recuperar? No, con tres, con cuatro, tal vez no lo veamos, pero por lo menos, es decir, volvimos a intentar poner a la Argentina sobre las vías. Nos pasaron cosas tremendas.Ayer escuchaba al abogado Roberto Herrera, que es el abogado de Víctor Manzanares en este escándalo de la señora Kirchner con la causa de los cuadernos, que declaró en el marco de esta causa y dijo que Manzanares, el contador de los Kirchner, recibía entre 2 y 3 millones de dólares cada día viernes. El dinero lo trasladaban en valijas gigantescas desde Río Gallegos. Los fondos eran llevados a propiedades vinculadas a la familia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.El rol clave en la operatoria, Daniel Muñoz, el chorro ese secretario que se murió, que recibía el dinero.

Va a ser difícil salir, porque choreó por acá, choreó por allá, mala política por acá, mala política por allá. Ayer nos salva Estados Unidos y suspenden el juicio por YPF hasta que se resuelva un recurso clave, pero tenemos 16.100 millones de pesos trancados ahí por los inútiles que expropiaron la empresa creyendo que no iba a pasar nada.Va a costar mucho, pero también le tiene que costar al gobierno la obligación de trabajar para algún plan donde no sea en la Argentina un drama conseguir un trabajo o siempre estar en escala descendente. ¿Qué significa? Pierdo el trabajo y se me acaba el mundo. En otras partes se termina un trabajo y a los dos o tres días encontrás otro.Tal vez no igual, tal vez no mejor, pero lo conseguís. Aquí en la Argentina nos hemos transformado en el país de la changa y en el país de la posibilidad de tener algún otro negocio o algún otro currito o algún otro ganchito para poder llegar a fin de mes. Gran desafío para el gobierno argentino y para esta administración.La desocupación creció en el 2025, empieza una nueva ley laboral, ya no es más excusa la anterior y veremos qué pasa con este 1.700.000 argentinos que todos los días intentan conseguir un trabajo en un país donde esto desde el 2011 es materia imposible.