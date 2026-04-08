Editorial Paulo Vilouta: "La Argentina en números" (08/04/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días, les prometo que hoy no voy a hablar de de Manuel Adorni, que lo haga el gobierno, que se pongan un tatuaje, Adorni, todo ese tipo de cosas y otra foto y otra foto porque me parece que estamos atascados y que hay un montón de temas importantes a resolver. Uno de ellos, miro la lentitud para intentar sobreponer lo que es para mí un escándalo y es que la gente que viaja generalmente mal, hoy viaje colgada, 30% menos de colectivos porque subió el gasoil por la guerra. La reunión es mañana, ¿por qué no la hacen hoy o por qué no la hicieron ayer?

Lo de ayer fue un verdadero papelón porque yo comprendo que la empresa defenderá su bolsillo, el gobierno defenderá el show del subsidio, pero en el medio el único perjudicado es el pasajero.La cantidad de colectivos se redujo un 30%, ayer la gente viajaba colgada y la gente que toma el colectivo es gente que sale por lo general a trabajar o que utiliza un transporte público que es lo más económico que tenemos en la Argentina. Me parece no solamente una falta de respeto sino una falta de cómo solucionamos las cosas en Argentina. Seguimos subsidiando los pasajes, hoy el pasajero cubre el 36% del valor, se lo damos a las empresas, empezamos a dárselo a la gente, se lo damos al que lo necesita.Una discusión de larga data, siempre lo mismo, si no cobran los choferes aumenta el gasoil, si el gobierno no le da más subsidio, ¿quién controla esto? La cantidad de colectivos que hay en la calle, la cantidad de litros de combustible que se consumen, la cantidad de pasajeros que suben a los colectivos todos los días.

¿Qué falta de respeto para con la gente? ¿Qué desconsideración para la gente? Esperemos que lo resuelvan y pronto, no mañana a las diez y media, porque va a transcurrir otro día, los dos peores días de la semana bajo la lluvia, la gente haciendo fila, cola y viajando desastrosamente. Y el otro tema importante que traje hoy, que les prometo no es el de Manuel Adorni, veía un trabajo de Mora Hosami, donde se le pregunta a la gente que hoy siente el bolsillo muy apretado, ¿qué modificaciones hizo en su vida diaria? Hay más personas que ajustaron con relación al último mes, el 68% afirmó que hizo algún tipo de ajuste, mientras que en septiembre ese porcentaje, el porcentaje de cada ciudadano era de 59, o sea subió nueve puntos.Y la pregunta que hace aquí la gente de Casa 3, es que consumos se restringió, en este caso restringieron a la hora de tratar de conservar un poquito el bolsillo. Ocio 65%, consumo de primeras marcas 51%, compra de indumentaria, que en la Argentina sigue siendo carísima, 49%, vacaciones 41%, plataformas de contenidos 34%, el uso del auto particular 23%, actividades para mis hijos 14%, medida de baja en la prepaga 11%, cambié del seguro del auto por uno más económico 11%, colegio privado de mis hijos, los pasé a un parroquial o a uno con cooperativa, 4%. Me parece que son datos importantes para la política en general.Por supuesto que hoy gobierna Javier Milley y tiene que encontrar de aquí al final de su mandato y si pretende la reelección las soluciones. Pero tampoco veo del otro lado del balcón candidatos que comiencen a fortalecerse, pero no desde quiero ser candidato, ayer Carlos Melconian se lo comentaba a Luis Novales en A24, tal vez la posibilidad de querer presentarse.

El señor Gebel que escucho por ahí, Axel Kicillof, Pichetto que quiere, le dio un ataque de killerismo a esta altura de su vida, cuando supuestamente estaba en contra y formaba parte con Macri.Mazot y Emilio Monzó extrañamente con el justicialismo, ahora otra vez ahí metidos, que se yo Armando, no sé qué historia. Uno la verdad, miro el pantallazo de los gobernadores, no encuentro a alguien hoy con una propuesta superadora que diga che, al plan de Caputo hay que hacerle esto, esto, esto y esto. Y para salir de Milley hay que hacer esto, esto, esto y el otro.No hay una sola idea que la Argentina nos permita pensar que estamos en un camino, hoy por lo menos diferente, en un camino distinto, donde se le pone algún tipo de presión a un gobierno que hace un mes y pico está solamente atendiendo el problema del jefe de gabinete, que se soluciona de una sola forma, y no voy a faltar a la verdad, porque dije no voy a hablar de Adorni, esto es solamente lo que le prometo, se soluciona presentando documentación, escrituras, facturas de vuelos, absolutamente declaraciones juradas, se soluciona desde ese lugar, no hay otra. Un mes y pico con esta historia, el abrazo de todos los días, que si no se lo da Milley se lo da el ministro de no sé cuánto, el tweet santo de todos los días, que tuitea un ministro, que tuitea no sé quién, por favor, presten atención a esto que plantea la gente, hay un ajuste fenomenal en las familias argentinas, pasamos del 59 al 68%, con 43% de personas en la informalidad, absolutamente imposible estar tan distraídos o tan alejados de los problemas centrales de la gente, el bolsillo de todos los santos días y el problema nuevo de estos días, que la guerra hizo subir el gasoil y la gente, por lo menos en el AMBA, hasta que se dignen a tener una reunión, limar asperezas y buscar un camino, viaja colgada y de la peor forma, y a nadie pareciera que le importa esto