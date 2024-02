Editorial Paulo Vilouta: "La educación en estado crítico"

Embed

Qué le podemos pedir a la gente con el maltrato permanente que tenemos cuando transitamos la calle por lo menos de Buenos Aires?

Cuando vamos a una cancha de fútbol y la gente se grita o se insulta en la cara cuando se vive con tanta tensión con tanto padecimiento, no, porque hay sociedades donde el buen trato, el buen ánimo, el buen humor forman parte de las costumbres.

La gente baja y vive otra forma.

Nosotros vivimos bajo una situación de detención y de provocación casi permanente.

Hace minutos, Nicolás Crep, que es un hombre fuerte del gobierno de kits lov, dijo Miley.

Se está quedando con los recursos de las provincias de una manera violenta y provocadora, violenta y provocadora.

Y me parece que es un estilo permanente que tenemos hoy los argentinos desde hace un tiempo a esta parte y me parece que vamos a tener que interpretar.

Después veremos cuál es el resultado que el presidente de la nación, Javier Miley, actúa mejor, dicen desde la presión.

Uno trata de sacar los problemas.

Nos encantaría que retomen el diálogo. Nación y provincias.

Que haya un plan para que las provincias se ordenen y esté todo mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, que juguemos realmente a lo que somos un país federal.

No empezar otra vez a dividirnos o sentir esa cosa que a veces, cuando viajamos por distintos lugares, estamos con la historia.

Los porteños no los corren, Tinos, no los chaqueño, por favor.

Eso es de un atraso y forma parte de un achicamiento, no de un crecimiento en sociedades que tienen que levantar y en un país que tiene que levantar como el nuestro.

Pero me quedo con estas dos palabras porque me parece que sintetizan lo que estamos viviendo hoy, violenta y provocadora.

Acá pareciera que hay que estar permanentemente en la provocación para generar un hecho de violencia.

Algunos dicen que el presidente actúa bien desde la presión.

Veremos si es el resultado, porque después hay que conseguir resultados con el tema de la pelea, con el tema de la discusión, con el tema del maltrato, con el tema del tweet más original y más agresivo.

No salimos, pero nos plantean este tipo de fórmula y veremos qué resultado tiene tema dos.

Alguien inventó en la Argentina que hay cosas gratis y es mentira, porque nada es gratis.

No es gratis ni tu tarifa cuando vas a pagar un servicio ni es gratis la universidad que mandás a tu hijo ni es gratis el médico que te atiende en la ciudad o en cualquier punto, todo lo solventamos con nuestros impuestos.

En Argentina alguien inventó la gratuidad y a partir de eso creemos que tenemos algún tipo de derecho total, paga otro o, en definitiva, no sale nada. Y es mentira.

La empresa Aerolíneas Argentinas, que es una empresa estatal con mucho déficit por el porcentaje chico de gente de población que viaja más allá que ahora.

En enero hizo un récord, eh más de uno de viajes, pero representa al uno y pico por ciento de la población que utiliza esta modalidad en un país donde vos tenés que tener y donde tenés que solventar una línea aérea de bandera, por lo menos a nivel cabotaje.

Porque la extensión del país es tan, tan grande que hay lugares que si no llegás en avión no llegás.

Pero con esta historia de la gratuidad y con esta historia que nadie paga desde este viernes no tendrán validez para pasajes adquiridos más las millas.

Los pasajes adquiridos en organismos del Estado saben por qué?

Porque el año pasado se gastaron dos mil trescientos millones de pesos funcionarios argentinos en viajes personales acumulando ochenta millones de millas.

Ustedes saben que las líneas aéreas dan esta posibilidad.

Teniendo en cuenta que estamos pagando un servicio caro.

Uno va juntando millas y en algún momento tiene un pasaje de cortesía.

El volumen de villas fue utilizado en este caso con pasajes que fueron del Estado.

Es decir, que nadie compró desde el punto de vista personal porque ninguno de los que lo utilizó metió la mano en el bolsillo.

Diez mil tickets de uso personal solamente durante el dos mil veintitrés, o sea por las millas del estado, Aerolíneas tuvo que dar diez mil tickets de uso personal.

De este número, mil cien fueron emitidos para clase ejecutiva medidos al valor del mercado.

Significó dos mil trescientos millones de pesos.

Usan pasajes de la línea aérea estatal gratis y a su vez le sacan a la empresa estatal con el Plan de las Millas dos mil trescientos millones de pesos.

Bueno, se terminó este asunto.

Que paguen, que pongan la mano en el bolsillo.

Queridos funcionarios públicos, no se puede.

Aerolíneas está en una situación angustiante, necesita plata del tesoro permanentemente.

Tiene una flota muy importante de pilotos, de azafatas, de colaboradores, gente que trabaja muy bien, pero como toda empresa del Estado necesita orden y control.

Se terminó un curro que venía funcionando muy bien para aquellos que tienen beneficios de tener, entre otras cosas, pasajes por parte del Estado de forma gratuita y que a su vez, juntando las mis visitas sin ningún tipo de inconveniente, le sacaron cuatro dos mil trescientos millones de pesos al Estado nacional.

Y para terminar hoy es un día muy importante porque a las seis de la tarde se va a encontrar el gobierno nacional con gran parte de los ministros de Educación para ver si destrabas una cuestión salarial muy fuerte por parte de los docentes.

Yo sé que todos los años, cuando empiezan o no empiezan las clases.

Hablamos de lo mismo.

El sueldo de los maestros, que es muy malo en la Argentina, como lo es el de los enfermeros, como es el de los médicos, como lo es el de los policías. Qué cosa?

No los más importantes tienen sueldos paupérrimos, policía que nos cuidan, médicos, que nos salvan la vida, enfermeros que hacen los trabajos más difíciles, que es asistir en situaciones pero terribles.

Y hay que tener un corazón enorme, más allá de una vocación para cumplir con esa tarea y los maestros que tienen que educar y que tienen que enseñar y que tienen que dar puntapié para que un país crezca.

Pero ojalá que dentro de esta reunión donde van a estar los gremios, que fundamentalmente hoy están alineados al King mismo y siempre están con esta historia y no rompen esto y le hacen sesenta y dos paros, qué sé yo a María Eugenia Vidal y ninguno a los aliados de Alberto Fernández o a los aliados de otros en su momento, algo ya repetido y sin ningún tipo de sentido.

Ojalá podamos romper esta precariedad y entender que está en juego la educación de Argentina.

Porque cada año donde no comienzan las clases o cada ciclo lectivo donde se adelgazan los días de clases, estamos ante una catástrofe.

Y saben cuál es la catástrofe argentina que el dieciseis por ciento solamente de los chicos que ingresan en primer grado terminan primaria y secundaria en un país pobre y un país que tiene pobreza no puede tener educación tan baja porque no sale más.

Y Argentina hoy solamente tiene al dieciseis por ciento de sus chicos que entran a los seis años y que terminan a los dieciseis barra diecisiete. Dieciocho.

Quinto año de secundaria es impresionante.

Los resultados de la prueba Pizza son lamentables.

No se sabe multiplicar, no se sabe dividir, no se sabe interpretar un texto, no se sabe qué es sujeto que es predicado y se han desconocido cosas que ya forman parte de nuestra nación, de nuestra piel, de nuestra raíz.

Chicos que no saben quién fue José San Martín entonces ojalá que hoy, más allá de discutir los gremios el sueldo de los maestros, que es importante la decadencia de muchos edificios que se caen a pedazos, entendamos de una vez por todas que tenemos que mover esta estructura tan vieja y tan precaria que es todos los años, en febrero o en marzo, estar hablando de paro, estar hablando de chicos que no van a clases y de maestros mal pagos.

Solamente el dieciséis por ciento termina primaria y secundaria acá enfrente, en un país que se transforma casi en un ejemplo que muchos descalifican dicen esto una provincia argentina y no sé cuántas estupideces más.

En la República Oriental del Uruguay la secundaria es obligatoria y se termina y tienen un nivel educativo altísimo. Por qué?

Porque la gente se instruye y porque la gente va a clases.

Hoy en la Argentina, lamentablemente dejó de ser una obligación.

Hubo muy malos planes, planes muy permisivos, chicos que pasaban de grado solamente por pasar sin cumplir lo más mínimo secundarios, donde se podía ir pasando año tras año adeudado doce trece, catorce materias en definitiva, no aprendiendo.

Y hoy pagamos las consecuencias.

Ojalá repito, que la reunión sirva para entender que la educación es crucial para levantar un país que tiene más de cincuenta por ciento de pobres y que tiene ya a esta altura y con estos números dramáticos, una situación de semi analfabetismo con gente analfabeta, con gente que no tiene la posibilidad de instruirse o de educarse.

La posibilidad que la manejen y que le hagan la vida cada vez peor es muy factible y creo que ya lo vemos desde hace tiempo en carne propia