Editorial Paulo Vilouta: "Todo Cotillón" (2/06/26) #Vilouta910

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Como todos los días, cuando escuché el relato de una mujer atacada por Barrelier, el asesino de Agostina en Córdoba, que dijo podría haber sido yo, se me puso en la cabeza algo que para mí es una obsesión y tiene que ver con la ineficiencia, con la inoperancia y creo que muchas veces la complicidad que tiene la justicia y parte del sistema político con los delincuentes.

Esta mujer que dijo podría haber sido yo, es la mujer que hace un rato les contábamos, salió semi-desnuda de la casa de Barrelier y se salvó de casualidad. Uno a esta altura comienza a preguntarse, y yo no utilizo políticamente la muerte de una criatura de 14 años, abusada y estrangulada en Córdoba para sacar algún tipo de ventaja o para tratar de enterrar algún funcionario político o algún miembro de la justicia, pero uno comienza a preguntarse ¿por qué si una persona con historial delictivo previo a Agostina estaba libre? Se lo pregunto al fiscal Iván Rodríguez.Doctor, ¿por qué Barrelier estaba libre si tenía antecedentes graves, denuncias por hurto y amenazas en su etapa como becario municipal y testimonios mínimos de tres mujeres que estuvieron privadas de su libertad? Y barra brava, además con lo que significa ser barra brava en la Argentina, no es colgar una banderita en la puerta de la casa y escuchar el partido, es formar parte de bandas delictivas que la mayoría están hoy asociadas al narcotráfico. Doctor, Iván Rodríguez, ¿nos puede explicar como fiscal, por qué este hombre estaba libre? ¿Quién le pagó la fianza? ¿Sería usted tan amable? Como también sería interesantísimo escuchar al otro fiscal Raúl Garzón, que tuvo tantas precisiones cuando el caso no estaba preciso. Acá por supuesto que como la desaparición y la muerte se produce en un fin de semana donde la provincia estaba atenta a un partido de fútbol, el Gran River y al 25 de mayo desatendieron lo que tendrían que haber atendido poniendo rápidamente una alerta a Sofía.Me importa un bledo si hay mil denuncias por minutos de gente que tiene alguna inquietud porque algún menor no está en su familia o tienen algún problema. ¿Saben la cantidad de denuncias que hace gente que viene y dice desapareció mi hija, mi hijo y aparece a los cinco minutos? No importa. Apliquen el alerta a Sofía, laburen, vagos.Siempre tienen una justificación para justificar lo injustificable. Alerta a Sofía, todos alerta. El ministro en su despacho, los fiscales en la fiscalía, todos trabajando por la gente, pero como cayó fin de semana el problema y jugaba Belgrano River y era 25 de mayo, estaban rascándose.Inoperantes, inútiles y cómplices de la muerte de una criatura de 14 años. Empezó otro debate y otra discusión que realmente me tiene harto y saturado y es el aprovechamiento político de estos casos. Antes porque teníamos el Ministerio de la Mujer y ahora porque no tenemos el Ministerio de la Mujer.

La Corte Suprema de Justicia marca que hemos tenido un descenso de 12,3% entre el 2024 y el 2025 en materia de femicidio. ¿Es bueno? No, porque siguen habiendo muchos casos, pero hay un descenso, creo que por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no hay un solo funcionario o funcionaria en la Argentina que realmente, digamos, me sacó el sombrero por esta iniciativa. El gobierno de mi ley vació áreas, desfinanció programas, estigmatizó víctimas, planteó eliminar la figura del femicidio y los quilleristas inventaron todos los ministerios sabidos y por haber y hoy tienen ante la justicia procesado a un expresidente por violencia de género.Inventaron, bien a su estilo, el quillerismo, ministerios para nombrar gente, ñoquis, militantes, armar una estructura y hacernos todos los que estamos atrás. Nunca resolvieron la situación, porque en la mayoría de los casos los políticos argentinos de izquierda y del quillerismo estuvieron en desacuerdo con el registro de violadores, votaron en contra. Con la ley de reincidencia, para que no se repitan casos, votaron en contra.La ley antimafia, votaron en contra. La extinción de dominio, que es recuperar lo que se roban del delito, votaron en contra. Ficha limpia, votaron en contra.Juicio en ausencia, votaron en contra. Lo único que quieren es tener un ministerio para nombrar gente y para creerse, no, estamos en el tema, no, el ministerio. Pregunto, la ministra de la mujer y de los derechos de las mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, ¿resolvió el caso brutal que tenemos en la legislatura bonaerense, con dos personas detenidas, empleados de planta, que trabajaban en la presidencia, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz? Porque cuando sucedieron los hechos dentro del Senado de la provincia de Buenos Aires, la ministra dijo, y la verdad que no sé si puede ser o no ser el caso, y sucedió adentro de la legislatura, y nadie se preocupó demasiado porque había víctimas y porque había personas abusadas.Realmente creo que los extremos ya cansan, ni el ministerio de la mujer ineficiente de los kirchneristas, ni todo lo que bajó el gobierno de Javier Milei.

Hay que trabajar con un punto de equilibrio, hay que dejar de contar víctimas, hay que dejar de estar agarrándonos la cabeza y decir, che, cómo esta nenita llamada Agostina de 14 años se pudo salvar, y por los inútiles de los fiscales y por los inútiles de la política, hoy la estamos velando y la estamos sufriendo. Realmente es insólito, solamente en la Argentina, discutiendo todo el tiempo, que si publica un tweet laliespósito, que si sale el presidente a recontestar o no sé qué historia, si salen los movimientos femeninos de un lado, si el pañuelo se lee, este si el pañuelo verde, todo cotillón, toda pérdida de tiempo.Las víctimas siguen existiendo, los fiscales ineficientes siguen existiendo y los funcionarios políticos ineficientes y cómplices de toda esta corrupción están con vida. Lo importante que la que no está con vida es Agostina, lo importante es que Barrelier tendría que haber estado preso, lo importante que se cometieron un montón de errores no sabemos si desde la torpeza o desde la complicidad, pero me parece que más allá de estar tironeando de un lado y del otro para ver quién tiene razón, no tenemos que utilizar estos casos políticamente, los tenemos que utilizar racionalmente para que Agostina sea alguna vez el punto final y no el punto siguiente para otra víctima inocente en la Argentina.