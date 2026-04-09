Editorial Paulo Vilouta: "La gente busca otro tipo de conductas" (09/04/26) #Vilouta910

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Inauguramos una nueva hora y nos quedamos hasta las nueve como todos los días. Ayer el presidente de la nación dio una entrevista que escuchamos en la televisión pública. Hay una parte que para mí no tiene sentido estar discutiendo, porque vuelvo a repetir, se los dije, yo no soy corporativo.Yo tuve con el presidente un tema en la justicia que se resolvió porque el propio Millet reconoció que yo no dije lo que él sintió que yo le dije, que era la palabra nazi. Y el juicio quedó en el camino, ellos pagaron las costas y se hicieron cargo de la situación y hubo un pedido de disculpas. Lo conozco de hace mucho tiempo antes de ser presidente de la nación.Y yo estaba absolutamente tranquilo porque no descalifico a la gente diciendo ese tipo de cosas.

Pero ayer el presidente salió con que el 95% de los periodistas argentinos son delincuentes y están financiados por otros países o responden a empresarios preventarios. Me parece que es una discusión ya muy vieja y que están pasando cosas muy graves en la Argentina como para caer en esto.Y como les digo siempre, ustedes son nuestros dueños porque manejan el dial, manejan el control remoto, manejan el iPad o la computadora para un portal. O van a un kiosco y dicen este diario o tal diario. Así que lo que diga el presidente de la nación en este aspecto, que cada uno de los periodistas haga su introspección, sepa donde está parado, trabaje tranquilo.Y el que no tiene ningún problema, que avance y siga adelante como en todos los países democráticos donde la prensa es libre y si es cuestionada, algo se está vulnerando. El presidente de la nación, en otros temas más importantes que este de los periodistas, anoche planteaba lo siguiente. Haber tomado ese crédito, ¿mato gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mato gente? No.Con lo cual, primer punto de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada. Vamos al segundo punto, la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Si ese crédito se tomó en el sector privado, no es un problema porque es una cuestión de privado.Si lo tomaste en el sector público, si lo tomaste en el Banco Nación, la pregunta es, ¿la tasa es la tasa de mercado? La respuesta es afirmativa. La respuesta es afirmativa, lo tomaste a la tasa de mercado. Con lo cual, no violentaste nada.

El presidente pregunta si haber tomado estos créditos, este sector del gobierno en el Banco Nación, ¿mato gente? Y la verdad que no mató gente, pero me hubiese gustado que lo tomen en el sector privado, y no en un banco público que la Libertad Avanza pretende o pretendía en su campaña transformar en una sociedad anónima para después privatizarlo. Que hayan tomado esos créditos, ¿mato gente? No, no mató gente, presidente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no coincide con los valores, con la matriz ideológica de la Libertad Avanza.Y me parece que ustedes van a tener que definir el código de valores morales del gobierno para que nosotros sepamos, los ciudadanos que estábamos hartos de los atropellos kirchneristas, cuáles son las cosas en las cuales son parecidos al kirchnerismo y a otros políticos, y cuáles son las cosas en las cuales ustedes se distinguen. Porque si vamos con el tema de mató o no mató gente, porque lo llevamos a un extremo, yo puedo decir que se hayan robado, en el caso de Arida, 687 mil millones, ¿mato gente? Y no, no hay un muerto por eso, pero generó consecuencias gravísimas. Que hoy sepamos que se han coimeado a muchísimos empresarios, que si no pagaban coima no podían trabajar, en la causa de los cuadernos, ¿mato gente? Y no mató gente, pero fue horroroso para el país, ¿no? Y un delito.Que usen como esta señora María Gabriela Flores de Salta, diputada, pasajes del congreso para que viajen hijos de Salta a Buenos Aires, ¿mata gente? No, no mata gente, pero no corresponde. Que hayan publicado el fondo Libra en Twitter promocionándolo, ¿mato gente?

No, no mató gente, pero marca un disgusto muy profundo para el votante de la libertad de avanza que cree que esto no está bien. Están los familiares de Macri en pleno blanqueo, blanqueado, ¿mato gente? No, no mató gente, pero bajó mucho la vara moral del pro en su momento, ¿no? Que se aumenten los sueldos de los ministros, los secretarios y los subsecretarios en un momento tan delicado de Argentina como es este, ¿mata gente? No, pero le duele a la gente, porque el sueldo de diciembre que percibía un secretario del Estado era tres millones doscientos mil, y ahora cobraron seis millones y medio.Un subsecretario que cobraba dos millones novecientos mil pasó a cobrar ahora cinco millones novecientos mil, y salvo Millet y Villaruel que cobran cuatro millones, el resto se aumentaron ciento treinta por ciento. ¿Esto mata gente? No mata gente, pero sí mata la ilusión de la gente por encontrar otro tipo de conductas, otro tipo de acciones que distingan a un país y que levante la vara de la ética, y creo que mucha gente hoy pone el hombro y mucha gente hoy apoya a un gobierno porque vino a cambiar algunas cosas sustanciales, más cercanos a la gente, y me parece que con estos hechos que les estoy marcando, los créditos, el LIBRA, la diputada con el hijo, las ventajitas de acá, el jefe de gabinete que no puede justificar quién le prestó, quién no le prestó, se están acercando más a lo que la gente ya no quiere. Como en este caso puntual del subsidio y los colectivos, tres días la gente colgada en los colectivos porque seguimos insistiendo con un sistema viejo, precario, oloroso, feo del kirchnerismo y no lo cambiamos cuando hace dos años que gobiernan y el subsecretario de transporte a las once nos va a dar una reunión.Por eso me parece, como dice el presidente, no mata gente, pero mata ilusiones, y la ilusión es lo más importante para alimentar la esperanza, y la esperanza es la clave para un pueblo como es el pueblo argentino, para una sociedad como es la sociedad argentina que vive a cachetazo limpio y que le bajan la ilusión y la esperanza cada cinco minutos. Si quieren ser distintos, acepten que están cometiendo errores, no están matando a nadie, pero están matando la ilusión y la esperanza de mucha gente.