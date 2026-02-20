Editorial Paulo Vilouta: "La gente desafió al sindicalismo" (20/02/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, qué suerte hoy que salimos a trabajar, qué suerte, movimiento, libertad, todo abierto, porque ayer vivimos un paro de ficción, un paro impuesto por algunos extorsivamente, que hoy seguramente estarán durmiendo hasta ahora los dueños del transporte en la Argentina, los que decidieron que ayer nadie pudiera hacer lo que quería en forma libre. Igualmente en este paro de muy poco resultado, genuino, muchísima gente desafió a un sindicalismo argentino vetusto y fuera de estos tiempos, hizo lo que quería hacer. Y lo más importante, más allá de esta puesta en escena, de este paro de ficción que tuvimos, que un gobierno fuera de los planes de la política tradicional, justicialismo, radicalismo y todos los frentes sabidos y por haber de los últimos años, logra introducir una ley que le va a poner punto final a una vieja ley que tenía 70 años en la Argentina.Una ley que no será la mejor, pero que va contra una ley de exclusión que dejó al 43% de los trabajadores fuera del sistema.

Y yo ayer cuando veía este paro de otro tiempo, un país que tira 500 millones de dólares a la calle y la gente discutiendo por qué no puedo tomarme el colectivo, por qué no puedo tomarme el tren, por qué no puedo viajar en subte, digo no aprendemos más, no aprendemos más. Y creo que el desafío del sindicalismo argentino y de un sector político argentino de viejas manias, es el desafío de si paramos, paramos y damos la libertad de acción para que la gente tome el colectivo si quiere, el tren si quiere, el subte si quiere, que tome el avión, no le hacemos perder a la niña 3 millones de dólares, porque con una mano en el corazón, yo sé que se autoperciben exitosos y creen que lo de ayer fue brillante, el paro fue una vergüenza.Es como si yo quiero entrar a mi casa y tengo cinco cerraduras y no tengo la llave, no voy a poder entrar, hasta un nene de primer grado se da cuenta. Una cosa lamentable y que no levanta la inacción de esta central obrera que forma parte también de costumbres del pasado y que si no logra modernizarse va a quedar en el camino, como ya quedaron muchos dirigentes que pasaron por la CGT. Ayer fue un día de muchas incongruencias, no? Escuchaba Alberto Fernández, dijo el paro se demoró mucho, sí Alberto, los cuatro años de su gobierno donde no le pararon una sola vez siendo el peor gobierno de la democracia.Escuchaba a Florencia Cariñano, Cristina Fernández nunca traicionó a los laburantes, por eso está presa y hay que explicarle que está presa por haberle robado a los laburantes y a los argentinos sumas incalculables de dinero, pero ayer viendo el comportamiento de la cámara de diputados creo que no podemos estar reflejando cada vez que sesionan y poniéndonos mal al día siguiente de lo que hacen.

Tenemos que pedir un reglamento de conducta o tenemos que pedir un acto físico para ver cómo están mentalmente algunos diputados de la nación. La señora Florencia Cariñano, muy muy alterada, ayer cortó los cables que conectan los micrófonos y el módem de los taquígrafos, no es un tema menor, es un tema gravísimo.El parlamento es la democracia, cómo le vamos a cortar los micrófonos a la gente. La señora Cariñano, hoy tendría que estar bajo sanción, pero vuelvo a pedir para ella y para muchos un acto físico, queremos saber si están en condiciones de estar, si mentalmente son aptos para estar en el congreso de la nación. El señor Pietragala que hace una semana distinguía a los chicos delincuentes diciendo que las delincuencias les dio dignidad, ayer le tiró una cadena a Martín Menem como reflejo de lo que significa esta ley.Este mismo diputado es el que alguna vez intentó robarle una lapicera a Emilio Monzó en la Cámara de Diputados, todavía sigue en la Cámara de Diputados. Bueno, si cometemos el desacierto de votar esas listas sábanas y meter este tipo de personajes, mínimo, pidamos un acto físico. Si la señora Paula Penaca grita en el recinto que son todos drogadictos, bueno, hagamos rinoscopías para saber si alguno está con algún problema de adicción, que no es un delito, pero por favor apartémoslo de los lugares donde tomamos decisiones claves y trascendentes para la Argentina.Ayer teníamos que tocar un tema tan importante como una ley que venga a suplir a una que durante 70 años fue un fracaso rotundo y estábamos discutiendo estupideces y maltratándonos y gritando y buscando entorpecer el quórum y buscando que no se vote y cortando el audio y descalificándose permanentemente. Este es el nivel que hoy tenemos donde se definen las bases, los cimientos de un país que son las leyes. Por eso pido más allá de un tribunal de conducta que sancione a los que tienen que sancionar un acto físico porque estoy preocupado como ciudadano de ver este tipo de conductas.

Ayer finalmente se logró tener la ley que hoy va al Senado sin el artículo insensible 44 que ponía en jaque el producto y el comienzo de esta nueva ley con problemas adentro, con problemas afuera, pero hoy respiramos y hoy empezamos un nuevo día y hoy miramos para atrás y decimos perdimos 500 millones de dólares, inventamos un paro de ficción, vimos otra vez una cámara de diputados con un comportamiento lamentable, con discursos interminables. ¿No podemos cambiar este sistema? Cada uno fundamenta en 30 segundos cuál es su voto y terminamos con esta historia de a ver si mantenemos el quórum, a ver lo que dice este, lo que dice la otra. No le interesa a nadie, son diputados de redes sociales que buscan tener sus 15 segundos de gloria aún diciendo un disparate con tal de verse reflejados en las redes y ver cuántas visualizaciones tuvieron y cuántos likes o cuántos insultos.No sirve, no sirve. Necesitamos un país diferente, un país que supere lo que venimos haciendo desde hace tantas décadas erráticamente. Ojalá lo entiendan, ojalá que alguna vez cambiemos, ojalá que alguna vez hagamos el camino inverso para ver si podemos tener un camino mucho más exitoso que este de los sobresaltos, el insulto permanente, la falta de respeto, la incomprensión y creer que el congreso es una cancha de fútbol donde la rivalidad está siempre a flor de piel y no donde uno gana y uno pierde como en toda democracia sana