Editorial Paulo Vilouta: "Limite Rotundo" (20/11/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días porque hay un tema central para mí que es la escala de violencia sin parar delictiva en el conurbano bonaerense pero antes tengo que hacer mención una vez más a los jueces que están manejando la situación de Cristina Fernández que fueron elegidos los tres por Cristina Fernández. Esto lo digo para todos aquellos que creen que en la Argentina hay algunos personajes que manejan la justicia a voluntad, los doctores Jorge Gorini, Rodríguez Jiménez Uriburu, y Andrés Vaso fueron nombrados por Cristina Fernández en sus distintos mandatos y allá le pusieron un límite rotundo porque la expresidenta siempre trató de manejarse eh con una autonomía y con una rebeldía que tal vez en sus tiempos de de poder cuando hacía lo que se le daba la gana cuando gobernaba cuando elegía algunos gobernantes que fueron después uno peor que el otro o nos hostigaba con cadenas nacionales permanentemente y con tonos muy desacertados para para los tiempos ayer recibió una advertencia muy severa por parte de la justicia por el descontrol absoluto en su prisión domiciliaria donde pasaron al menos setenta y siete personas en los últimos ochenta días después de recibir a una delegación de economistas han limitado las visitas pero más allá del límite del número de los días y de los horarios me parece que la justicia se puso esta semana a la altura de las circunstancias diciéndole dos cosas mire señora le vamos a rematar los bienes que no le corresponden porque ustedes le robaron al estado esto en el día de ayer y le vamos a poner un límite y si usted no acepta las condiciones lamentablemente no va a gozar más de este beneficio porque San José uno uno uno uno uno es un beneficio y parece que la señora y su gente y su entorno no lo han entendido perder el beneficio significa ir a un penal como cualquier reo y ahí cambia eh porque miren que a los visitas que van les hacen pero un una exhaustiva revisión y no se puede entrar con nada es muy complejo así que me parece que allá le pusieron un un límite muy importante por supuesto que la señora contestó que no toleraron eh que haya un grupo de economistas porque están planteando el futuro económico del país ante el fracaso actual señora se hubiese reunido cuando era vicepresidenta de Alberto Fernández.

Que fue caótica la economía dejaron más de doscientos por ciento de inflación más de cincuenta y siete por ciento de pobre ahí se hubiese reunido con estos notables economistas yo sé que ahora debe tener mucho tiempo libre que debe ser muy aburrido estar todo el día en casita y ver que ya muchos se le se le escapan de de la mano y comienzan a tomar decisiones y armar un planteo a futuro sin usted porque está inhabilitada de por vida pero hubiese hecho eso en en en su gobierno en el último con Alberto Fernández que realmente fue caótico el tema central del minuto pasa por esta escala de violencia delictiva que tenemos en el conurbano bonaerense que no termina nunca y que hace que como no estamos en campaña electoral nadie reaccione porque de haber sucedido esto antes del veintiséis de octubre hubiésemos escuchado mínimamente al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Javier Alonso.

Vi lo rápido que contestaron algunos ministros de Kicillof cuando Trump llegó a un acuerdo con mi ley por el tema de los aranceles a los dos segundos estaban en todos los medios ayer recorrí de punta a punta al arre de los noticieros los canales digo a ver cuándo habla el ministro no contándonos qué está pasando en el conurbano no apareció no apareció no emitió sonido y estamos hablando de la muerte de un chiquito Nazareno veintiún años un balazo en la cabeza para robarle la bicicleta estamos hablando de una señora en Villa Madero que estaba viajando en moto con su pareja y fue asesinada estamos hablando de Valeria Masa y su casa estamos hablando de la banda del millón estamos hablando de los motochorros y estamos hablando de los que andan en moto y son honestos que van a hacer una marcha en la universidad de derecho porque están hartos que los roben y mataron cuarenta pibes en el AMBA arriba de la moto

¿Qué están esperando para hacer algo? Que tengamos que mil muertos o que le toque a alguno de ustedes y por ahí ahí reaccionan ¿Qué están esperando? Ayer me partió el alma Daniel del padre de Nazareno hablaba con Gustavo López dijo mi familia es Edith mi mujer mi nena de doce y era Nazareno con veintiuno y se lo mataron en dos segundos veinte y los ladrones están sueltos y hay un sistema de puerta giratoria que no termina porque la provincia de Buenos Aires no le dio pelota a la reiterancia entonces pónganse de acuerdo y hagan las cosas que tienen que hacer nos importa un bledo la elección si ganaron en septiembre y los reventaron en octubre porque perdieron por catorce puntos llamen a la gente pregúntenle qué les pasa vienen de una recorrida no se dan cuenta que no se puede vivir en estas condiciones matando gente todos los santos días un chico de veintiún años situación digo ayer por lo menos alguno que tenga una cuota de sensibilidad no están en otro planeta no a ver si en el veintisiete a ver cómo sacamos a mi ley a ver por qué no se dedican al veinte de noviembre del dos mil veinticinco que es un desastre justamente ayer en medio de este caos un organismo que maneja el fútbol y la violencia en el fútbol levanta una sanción para que Racing tenga público cuando lo habían sancionado con tres ustedes dirán qué tema tan menor pero esta es la aplicación de la justicia y esta es la aplicación del orden en la provincia de Buenos Aires sancionamos con tres levantamos porque ahora conviene y porque nos piden y porque nos presiona entonces imagínense si para el manejo de un partido de fútbol están así cómo se manejan en los casos puntuales y en los casos graves los motochorros dominan el conurbano bonaerense y no hacen absolutamente nada voy a cerrar el minuto homenajeando a Nazareno veintiún años un pibe iba con su novia o con una amiga todas las tardes a andar en bicicleta hace nueve meses lo entrevistó Rolando Graña porque entraron un grupo de ladrones también en el conurbano y azotaron a sus abuelos nueve meses después después de hacer un reclamo mediático Nazareno encontró la muerte en manos otra vez de ladrones descontrolados en la provincia de Buenos Aires esto decía esta víctima hace nueve meses. ¿Qué edad tiene tu abuelo? ochenta y ocho ochenta y seis años.

¿Cuándo se enteran de esta situación? Y esta mañana me llama mi abuela y nos encontramos con ella. ¿Que a tu abuela le pusieron un balde de agua y le decían que le iban a electrocutar? Sí, sí, sí, una palangana con agua y le dijimos dame el anillo de oro que es lo último que les faltaba de robarles y si no le daban el anillo la mataban le dijeron. ¿La electrocutaban? Sí, durísimo.Sí, sí. Ahí estaba con Alejandro Pueblas, entrevistándolo en el móvil y contando lo que pasó a la abuela y el abuelo postrado en una cama. Nueve meses después de valientemente hacer esta denuncia, lo mataron a él.Gobernador, Axel, sos un tipo joven, buscas un camino diferente, te querés independizar del club de la corrupción, querés emanciparte, bueno, también marcá un camino diferente en cuanto a las ideas.

Estás No pasa tiempo todavía de darle a la gente que estás gobernando en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de tener una ley contra los motochorros. De cambiar tu opinión con relación al tema de la reiterancia.¿Qué es esto? Entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, soy menor, mato, soy menor, violo, soy menor, asesino, soy menor, estafo, y no pasa absolutamente nada. Le prometiste a la gente que vas a cantar nuevas canciones a celo. Lo otro ya forma parte de un pasado que no tiene remedio y que dejó números dramáticos en todos los sentidos.Y en materia de seguridad, alarmantes. Por Nazareno, por la señora que murió en Villa Madero, y por todas las víctimas, todos los días de un conurbano que es un desastre en materia de seguridad y que nadie resuelve absolutamente nada. Seguimos contando muertos.Seguimos contando víctimas. ¿Soluciones? Hasta el momento no contamos con ninguna.