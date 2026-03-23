Editorial Paulo Vilouta: "Los errores del gobierno" (23/03/26) #Vilouta910

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me tomo un minuto como todos los días, en esta Argentina tan particular, viendo alguna estrategia del gobierno que realmente no me gusta ¿no? porque a partir del escándalo de Adorni y el caso Libra, el gobierno dejó de manejar la agenda política y algo muy importante para su forma, que es el manejo de las redes.

Cuando ustedes ven que no hay debates y que no hay certezas dentro del ámbito de las redes en cuanto a discusiones y en cuanto a temario, es porque el gobierno está de capa caída. Y el gobierno argentino muchas veces tiene malas costumbres a la hora de tener que resolver algunos casos que son realmente inquietantes.¿Creen que no hablando o protegiendo a los funcionarios todo se resuelve y todo se arregla? Y yo creo que cuando hay funcionarios que están en situaciones muy complejas y no saben explicar con realidades que cambien la realidad, es decir, con verdades, no con mentiras, no cometiendo errores garrafales a la hora de tratar de brindar algún tipo de explicación, creo que están con el boleto picado y tarde o temprano es el principio del final. Pasó con José Luis Spert, por supuesto que no comparó Spert con Adorni porque Spert tenía un problema con el narcotráfico y Adorni no lo tiene. Lo de Adorni en algunos puntos comparados con otros delitos que lo preceden, para muchos es un cuentito de hadas, pero en definitiva estamos en presencia de hechos que no hay que cometer y lo que no se puede cometer no lo podemos juzgar por la intensidad.

No, che, no es tanto y me parece que es menos y pero con lo que robaron aquello y no con lo que hizo no sé quién. El gobierno defendió a capa y espada a José Luis Spert hasta que no pudo más y le soltó la mano. Spert explicó en cómodas cuotas con explicaciones que no convencieron a nadie y hoy la situación del jefe de gabinete está muy comprometida.Primero desde el punto de vista práctico, quien es un vocero no puede ser un vocero mudo porque Adorni puede hablarnos de la reforma del código penal, nos puede hablar del buen momento energético de la Argentina, del crecimiento de la economía 4.4, pero cuando le preguntemos sobre lo que hay que preguntarle no va a poder contestar y los voceros mudos no existen. Al margen de todo eso explicó en cuotas el viaje a Punta del Este, que la factura a esta, que la factura a la otra. Ayer Nicolás Buignachi en televisión mostraba una factura emitida el 9 de marzo que fue el día que Carlos Pañi desató este escándalo de este vuelo al carnaval.Como también es increíble el gesto de llevar a la mujer en un avión donde no hay que llevarla, como también es inadmisible tener un domicilio no declarado, siendo el contador y siendo funcionario. Creo que estamos ante el principio del final porque el gobierno cree que haciendo silencio o atacando a los periodistas en los casos que hoy lo irritan como el de Adorni y el de Caso Libra, va a quedar exento de los problemas, no va a quedar exento de los problemas, los va a tener que asumir y los va a tener que resolver. En esta Argentina tan particular y en esta Argentina que hoy muestra distintas caras según a quien estemos escuchando, crecimiento 4,4% en el año 2025, muy bueno, hacía tiempo que no crecíamos así.Inflación casi en 3% mensual, alta pero muchísimo más baja que en el caótico gobierno de inflación de Alberto Fernández.

El desempleo creció 1.1% pero creció muchísimo en más de 400 mil, el trabajo informal y los monotributistas. Es malo porque encuentran algún trabajo, alguna changa, pero sin ningún tipo de derecho.Sectores crecientes, el campo, la energía, la minería, la intermediación y con flecha para abajo la construcción y la industria. ¿Cuál es uno de los temitas que tendremos que debatir? El campo, la energía, la minería, la intermediación que vuelan no toman tanto personal. La construcción y la industria necesitan mucho personal y ahí vemos la diferencia.Para algunos estamos en Suiza, los mileístas, para otros estamos en Calcuta, los que creen que van a armar un frente de no sé qué cosa contra Milei con muchos personajes del pasado y si nos paramos en un punto intermedio, yo creo que tenemos que prestar atención a tres cosas. La primera, la caída de la imagen de Javier Milei y su gobierno porque la esperanza tiene un límite y tal vez nos subimos a la bicicleta de creer que todo se arregla en dos años o en tres y que vamos a ser Australia y que vamos y que va y me parece que los tiempos son otros. El gobierno tendrá que encontrar no solamente un relato sino un camino para ver si mejora el bolsillo de la gente.Este es uno de los temas. El otro tema que de los opositores, de acuerdo a este trabajo de Cusocial, para los argentinos el 74% de los que fueron encuestados desaprueban el comportamiento de la oposición, desaprueban el comportamiento de la oposición y un 56% cree que no hay un solo político de la oposición que nos pueda garantizar un buen gobierno.

Y el tercer y último punto, alguna vez pensar que votamos el 26 de octubre y que la gente eligió y que la gente decidió porque pareciera que pasaron años de la última elección, ya estamos hablando la del 2027 y estamos buscando candidatos para todos los espacios, para la jefa del gobierno, para la jefa del gobierno, para el presidente, para el gobernador, para no sé qué cosa y votamos hace muy poco tiempo atrás.El principio del final del jefe de gabinete, el gobierno en una semana decisiva, corta, eso lo ayuda para ver si puede retomar la agenda política y el debate en las redes que es como agua en el desierto para este gobierno que trabaja muchísimo y para ese sector.