Editorial Paulo Vilouta: "Los mejores deseos"

Terminamos el año con algunas noticias que para mi gusto son positivas, más allá de los gustos políticos que podemos tener y las divisiones y las grietas, hay cosas que nos tienen que poner bien a todos los argentinos.

Cuando algo se mueve no importa quién lo hace o quién lo deja de hacer. Yo les di algunos ejemplos a lo largo de todo este tiempo que nos acompañamos. A mí no me preocupa mucho la autoría porque como no milito, no me preocupa mucho si la A es una creación de Lisa Carrió o la tarjeta sube. Es una creación de Florencio Randazzo o La tarjeta Alimentar. Es una creación de Daniel Arroyo. No me preocupa quien un día tuvo la lucidez para si che implementamos esto, como tampoco me preocupa.

Y sí me gusta que haya algún dirigente que rompa la frontera de un gobierno y está en otro, como me pasa con Marco la Vania, que no solamente tengo un gran respeto profesional por él y personal, como lo tengo con su padre, sino que gente que hoy nadie te dice Che, este es un trucho o este no, no, no.

Hay gente que ha ganado en la Argentina el respeto de todos. Después sabemos que hay un montón de chanzas que dicen cualquier cosa que la mesa de no sé qué, que la comisión de no sé cuánto figurar, figurar, figurar. Pero hay gente que trabaja y hace cosas bien y a mí no me importa quién lo hace, sino que sirva y miren qué buena noticia que la a hoy en la Argentina nos permite hablar de una fuerte baja de la pobreza que lo dice el INDEC.

No lo dice ningún medio, no lo inventan los twitteros. ¿Por qué? Porque al bajar la inflación, la A y la tarjeta alimentar superan a la inflación y significa que la gente recibe más dinero.

Esto es fantástico, porque cuando nos dimos cuenta de lo que significa bajar la inflación, yo cuando escucho algunos chas que dicen che, si bajas la inflación, gens recesión, digo bueno, habrá un mundo en recesión porque salvo Argentina, Zambia, Venezuela, el resto de los países no tienen. No tiene Bolivia no tiene Paraguay no tiene Chile no tiene Uruguay no tiene Brasil. Tienen bajísimas. Tienen dos puntos. Lo que tenemos en un mes acá en la Argentina, que todavía es alto, lo tienen en un año.

Y esto me resulta realmente extraordinario hablar de este tipo de cosas porque significa que hay menos gente que sufre la pobreza. No es un número para jugar entre los gobiernos y tirárselo como una bola de fuego. Che, vos tenés treinta y cinco, no, vos tenés cincuenta y cuatro. La barreta permanente que hace jugando con la pobreza y jugando con los indigentes.

En base a datos de distribución del ingreso, Indec y el Observatorio de la Deuda Social estiman que la pobreza registró un brusco descenso en la Argentina son los que nos miden siempre el INDEC y la UCA. Catorce Coma cuatro en la pobreza y este año sería menor que en el dos mil veintitrés, cuando dimos el número de cincuenta y mil y dijo cincuenta y siete.

Creo que teníamos que estar todos horrorizados porque es el fracaso brutal de la democracia en la Argentina y todos estamos de acuerdo con la democracia. Pero estos datos realmente son auspicioso porque pasa de cincuenta y dos. Coma nueve del primer semestre a los treinta y ocho. Coma cinco del tercer trimestre y baja la indigencia. Porque ser indigente es ser menos que pobre. Es no saber qué van a comer esta noche? Es dramático porque a veces che indigentes y juegan en Twitter, No, porque vos los indigentes, lo tenías en veinte.

Yo los tengo en casa y hay personas que no comen, así que es una noticia, auspicios y no me importa quién gobierna, porque cuando hay menos pobres o cuando hay menos indigentes, creo que vamos en busca de lo que todos pretendemos. Un país mucho más serio, un país mucho más ordenado y un país donde quien recibe un beneficio lo tiene que recibir sin ningún tipo de intermediario. Basta de estos, Chas, que vos cos tres y yo te saco uno por el movimiento de no sé qué cosa y por la carpeta de la nueve de julio y por no sé qué historia y te pongo en una lista. Y si no vas al acto se terminó esa Chantada y la justicia también tiene que ver porque hubo fiscales serios que investigaron esta situación.

Hoy la gente cobra directamente la asignación y la tarjeta alimentar y no hay ningún intermediario, ningún administrador. No nos hacen falta ni los Pérsico, ni los bebo, ni que aclaren sus números porque tendrían que estar rojos. No se dan cuenta que no están en la calle, no cortan más, no piden más, no piden planes. Qué pasó? Algo, Algo sucedió y hubo un cambio y me parece que ese cambio es oficioso, Como también es interesante para ya ir cerrando. Han destituido a la vicegobernadora de Neuquén, la señora Gloria Ruiz, por inhabilidad moral.

Me encanta el término, porque cuando uno cree que la función pública es para cenar, de amigos, para cenar, de familiar, para creer que la guita pública es de ellos, ahora están discutiendo si utilizó dinero de a una ONG para construir una pileta de natación cosas de otro tiempo y hay que terminar con esta gente que no se ha hecho mucho mal.

Si tienen ganas de afanar, si tienen ganas de armar ONG familiares, todo eso, háganlo del otro lado, No lo hagan con la plata de la gente, como también la justicia comenzó a investigar porque ustedes saben que el Inca estuvo en discusión a lo largo del año porque teníamos algunas diferencias en cuanto a los números. No está mal destinar dinero a la cultura.

El tema es controlar el dinero a la cultura o hacer que las películas en su momento se discutía, tuviera la posibilidad de que vayan más de cuatro espectadores a ver y destinar el dinero del Estado para algo realmente interesante, oficioso y aportante a la cultura o para el beneficio de algún bolsillo.

Bueno, ahora están investigando porque destinaron casi cuatro millones de pesos en la fiesta de fin de año en el Inca, en un momento de mucha austeridad, donde han rajado tanto, tanto, tanto empleado público y cómo hacen esto. Champán, cerveza, menú gourmet Es un dinero realmente impresionante, denuncia reducción de fondo, pero parece que no hay reducción para la fiesta. Esto también va a la justicia y la buena noticia que la Corte Suprema tan lenta, no en la Argentina hay que tener vida muy larga o ser muy sao si uno es argentino para poder ver porque lo que se tarda es impresionante.

Pero hubo una buena noticia después de veintiocho años de infra en la provincia de de Formosa. Casi como un monarca consideran que es inconstitucional esta reelección eterna y me parece que este tipo de cosas tienen que caer un día y cayó un diecinueve de diciembre para poner punto final a este tipo de situaciones.

Porque la democracia es alternancia y porque la democracia es libertad y me parece que el pueblo formo seño va a haber otra cosa. Si esto sucede, gane quien gane, no importa el signo político, pero la alternancia es fundamental. Se tomaron mucho tiempo veintiocho años.

Ojalá que esto sirva para que todos los casos tan sensibles que tienen en las manos de ellos y que tienen que ver con el destino de Argentina, se produzcan con cierta prontitud, porque si no, no terminamos nunca y siempre estamos en punto muerto.

Y para terminar como es mi último minuto del año, porque me voy unos días, tengo a mi familia muy lejos y nos vemos y esta es la parte del año donde uno puede ordenar un poquito mejor las cosas. Quiero agradecer a toda la gente que nos acompaña. Estamos terminando la cuarta temporada.

Empezamos la quinta y estamos muy felices en un horario muy competido, muy difícil, muy complejo, que no es por levantarnos a las cuatro de la mañana, sino por lo que significa la radio a esta hora, que es un prime time, es una responsabilidad y con este equipo de hombres y mujeres que todos los días venimos a la radio, pero sabemos que los tenemos a ustedes, que son incondicionales y que por este hecho que somos caras de la tele, que trabajamos en lugares públicos, nos reflejan cosas del programa y que les gusta la columna tal y que les gusta el comentario tal y que le gusta el minuto y que le gusta el momento.

Y que bueno, a todos ustedes, de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Y lo mejor, salud, alegría. Los mejores deseos para una Argentina difícil, compleja con problemas, pero disfrutando a cada minuto, porque de eso se trata lo que venimos a hacer a la vida, a disfrutar, porque esto es corto y disfrutando. Se hace todo mucho más fácil. Así que muchas, muchas gracias.

Después nos despedimos todos en la parte final. Por supuesto que el programa continúa. El equipo firme, sólido, con alternancia. Esto es muy democrático, Uno se va, otro vuelve, el otro llega, el otro se va, no como en la provincia de Mendoza, pero quería hacer un agradecimiento muy profundo a toda la gente porque la gente cumple un rol determinante. Eli dirigiéndonos todos los santos días, cuando van a laburar, cuando van a trabajar, cuando van a la escuela, cuando llevan a los chicos, cuando empieza la vida formamos parte de esa vida. Así que estamos muy, muy contentos y se lo agradezco fundamentalmente a modo personal de corazón.