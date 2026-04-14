Editorial Paulo Vilouta: "Los números de Argentina" (14/04/26) #Vilouta910

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Un saludo como todos los días andamos siempre transitando las mismas rutas ¿no? Porque los frentes abiertos del gobierno, el respaldo político y emocional, más emocional me parece que todo a Manuela Dorni, la guerra desatada en la Argentina de el bienestar y el malestar porque muchos muestran fotos, imágenes de consumo de una Argentina que cambia y otros muestran la penuria y una Argentina que está al borde de un precipicio. Mientras tanto vamos a analizar algunos números para ver dónde está parada la gente, el sentimiento y lo que dice la gente en en estos momentos.

Proyección, el 40,5 de los encuestados se evalúa el trabajo de gobierno entre bueno y muy bueno, el 44 considera que el gobierno tiene entre mucha y algo de capacidad para resolver los problemas, el 38,1 asegura que el rumbo del país es entre correcto y muy correcto.Proyección, los números para el 2027, los tres cuadros de intención de voto que plantean prevalece el gobierno, la libertad avanza 34, fuerza patria 32, por supuesto que sin candidatos, sin nada armado, sino que simplemente la gente le preguntan, en intención por candidatos y ya presagiamos algo más finito, Javier Milei 39,2, Axel Kicillof 32,6 en un eventual ballotage, el presidente también figura arriba que el gobernador 44,9 a 40,7. Proyección es una consultora que suele trabajar cerca de la oposición y que hizo este relevo y salieron a preguntar también cosas importantes como la situación económica, la evaluación, los números electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto por un lado, por otro lado estamos viendo el trabajo que hace el señor Jacobe donde en una sola palabra hay que definir a través de una emoción que se produce la actual situación de la Argentina y es muy llamativo porque en letras muy grandes en este trabajo que es una encuesta de opinión pública mes de marzo, el mes que pasó, la palabra tristeza y esperanza están en el mismo tamaño.O sea, tenemos a un país dividido o es lo mismo? Esta es la pregunta, es tristeza camino a la esperanza?

O es esperanza que sienten alguno pero que la viven con mucha tristeza porque en el medio hay palabras más chiquititas como bronca, angustia, preocupación, incertidumbre, muy muy chiquito aparece desesperanza, muy chiquitito aparece desastre, muy chiquitito aparece enojo y muy chiquitito aparece la palabra asco. Pero que llamativo, no? Porque son extremos. Esperanza que es lo que todo ser humano trata de poner en la vida, no? Salvo aquellos que están de un lado y del otro en esas militancias extremas y que no le importa nada y que están deseando que cuanto peor mejor porque creen que así regresan, vuelven y no sé cuántas historias más y no se dan cuenta que ellos viven arriba de ese Titanic y no se dan cuenta que tienen hijos y que tienen, si no son hijos, amigos y amigos de los hijos y vecinos, bueno, pero esa gente que está fuera de control y que vive el país desde una cuestión de fe.Pero miren qué llamativo, esperanza y tristeza a la misma altura y en el mismo primer escalón.

¿Qué te molestó más de lo sucedido con Adorni? Pregunta Giacobbe y miren qué interesante esto también, porque Argentina parece una sociedad que cuando nos va relativamente bien del bolsillo o podemos pagar en cotas o podemos irnos al mundial o de vacaciones a Brasil y bueno, si hay un poco de corrupción, qué me importa, en definitiva la paso bien, pero cuando hay algún tema de ajuste económico ahí nos ponemos bravos con la corrupción y tendríamos que tener una mejor conducta, más pareja, más equilibrada y hubiésemos evitado tanto ladronzuelo y ladronzuela en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué te molestó más de lo sucedido con Adorni? Escándalo Adorni, el 39,3 el uso de los recursos públicos, miren qué bueno esto, ¿no? 33,9 la contradicción política, te defiendo, no te defiendo, te suelto, te mantengo, más allá que el gobierno tiene una cuestión emocional y política atada al jefe de gabinete, 17,3 la cobertura de nosotros, de los medios, 7,8 no me molesta lo que pasa con Adorni, me resulta indiferente, 1,7 no sabe y no contesta. Y para terminar, hablando de corrupción o de presunta corrupción, ¿cuál fue el gobierno más corrupto desde la vuelta a la democracia en 1983? Presten atención a esto, voy a dar por presidente, no vamos a hacer tabla de posiciones, Raúl Alfonsín 0,0 por ciento, para sacarse el sombrero, Carlos Menem 8,4, Fernando de la Rúa mandato inconcluso 0,6, Eduardo Dualde gobierno en cuanto a la medición de corrupción 0,2, Néstor Kirchner 3,6, Cristina Kirchner 44,4 líder, Mauricio Macri 5,7, Alberto Fernández 2,1, Javier Milay 31,3

¿Cuál fue el gobierno más corrupto desde la vuelta de la democracia? Primero y lejos, Cristina Fernández Presa 44,4, en segundo lugar el oficialismo hoy Javier Milay 31,3, tercero Carlos Menem con 8,4, que esta tabla de posiciones, Dios mío qué feo estar acá, ¿Cuál fue el gobierno más corrupto desde la vuelta de la democracia? Lo firma el señor Jacobe en este collage de encuestas y de números que les estoy presentando para ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos.Un gobierno que baja su nota en cuanto a la imagen general de gestión pero que mantiene por ahora en casi todos los campos de trabajo que se están presentando un número competitivo a la hora de lo que sería el voto en la próxima elección.