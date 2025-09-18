Editorial Paulo Vilouta: "Mala praxis" (18/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,el Gobierno está pagando caro,sus dos últimas semanas,uno año muy errático,dos piñas o dos palizas demasiado seguida, no?mala praxis política porque nacionaliza una elección provincial a la cual nadie le daba mucha importancia, porque cuando esto no estaba desdoblado, no teníamos ni idea de quiénes eran los legisladores de la provincia de Buenos Aires, salvo el señor Rigaud, que hizo en su momento con su afano,conocida la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que repito, siempre es muy cara y muy poco eficiente,nacionalizó una elección que le importaba a muy pocos.

Entre ellos le importaba a Axel Kitsilov,mala praxis en todos los sentidos, en las estrategias políticas, en las estrategias electorales,espantando aliados y creyéndose que metiéndose para dentro eran los dueños de la verdad absoluta, porque la gente había borrado el pasado político de los argentinos y había elegido un gobierno nuevo y a un hombre nuevo, un outsider como consecuencia del fracaso permanente y sistemático de todos o porque actuaron mal o porque gobernaron mal o porque se robaron todo,42 votaciones legislativas desde que Javier Miley es presidente de la Nación,con un congreso muy débil para Milei Por qué?

Porque Milei no tiene gobernadores propiosMilei no tiene sindicalistas de la libertad avanza,Miguel Miley no tiene intendentes propios, algún que otro concejal dando vuelta por ahí, sin mucho peso, pero de las 42 votaciones legislativas desde que asumió hasta marzo, en el primer año, cuando tuvo que hasta pelear ley base con lo difícil que era eso porque era dar vuelta a la Argentina, poner la pata para arriba y estamos no que Argentina, aquel estado, que no sé cuántas cosas, algunos conceptos, un poquito añejo de algunos legisladores de 17 ganó 15 pero a partir de abril del 2025 empezaron todas las tormentas y todas las tempestades,porque salvo la de las jubilaciones, perdió absolutamente todas y las de ayer en forma escandalosa,Repito, yo no puedo tener 144 a favor que me defiende ley bases y ayer solamente tener 60,Qué pasó?dónde se fueron?A dónde están los aliados, los amigos, los que comparten ideas, los que hablan de un equilibrio económico,Dónde están,se pelearon absolutamente con todos,Uno cosa es que haya una pelea del presidente de la nación, que yo no la comprendo tampoco Y otra cosa es que abajo muchos por imitación, sean tan soberbios y anden pegando patadas a la cabeza a los aliados, a los afines, a los que muchas veces me acompañaron,gobernadores angustiados, descalificados y mortificados,legisladores del pro de la Unión Cívica Radical, de la coalición.

Mucha gente que acompañó en tantas oportunidades se pelearon con todo,se pelearon con los gobernadores, con el jefe de Gobierno,No le dieron la mano.,Javier Miley no le dio la mano en la rural a Jorge Macri con Mauricio Macri, que te puede gustar o no, que puede ser parte de un pasado, pero que fue clave en el balothe la fiscalización para que no le roben la elección,con todos los intendentes discutiendo Che No, la boleta es violeta,No ponemos una palabra de alianza de nada,Cuántos concejales queréis poner?No, ninguno,Son todos nuestros,Fueron con un sector marginal del quisnerismo a discutir boletas de la esperanza de la libertad avanza,buscaron armadores que no dieron resultado,intentaron revitalizar cuando yo era tarde una negociación con un ministro llamado catalán, que es el ministro del Interior, que en dos semanas tiene el desgaste casi de un ministro de cinco años de gestión,agotado en su función y a billetazo limpio,No sirvió el billetazo,Los gobernadores muy bien en el día de ayer no cambiaron la posición por un roñoso billete que les corresponde,No,Ah, no,Mira, te mando la guita Votás porque te mando la guita.

Eso son cosas de otros tiempos,Prácticas viejas,qué le pasó al gobierno?No,Y hoy yo creo que en la soledad de olivos en el silencio de olivos mi ley que está esperando a todos los candidatos para sacarse fotos en algún momento estará recapacitando y dirá chiquisimos tan mal para comernos dos piñazos tan fuertes en dos semanas,cómo hicimos para levantar rivales semi muertos,Cómo hicimos que Cristina Fernández, que hoy está presa,presa por corrupta,se crea que es Ángela Merkel y nos ponga tweets descalificatorios todos los santos días,Cristina Fernández, que hoy es más un atractivo turístico de los que andan por la ciudad y Ah, acá hay una presa,la expresidente de los argentinos,que una sociedad defendiendo una presunta inocencia que nadie pudo demostrar,una presidenta presa por corrupción dando cátedra en la Argentina,despertó un gobernador que estaba pasando un momento crítico en la provincia de Buenos Aires, peleado con todo su entorno, luchando por su independencia con una inseguridad galopante,tiene dos méritos,Kichilof uno no tiene prontuario y segundo, no practica el alcahuetismo de Alberto Fernández, que mató su propio gobierno por ser tan alcahuete de Cristina Fernández y tener tan poca personalidad para ser presidente de la nación,pero repasamos el gobierno de Kichilov al que algunos hoy ven casi un Gandhi, para el futuro y la verdad que es complejo, no?en la actualidad, una provincia repleta de inseguridad en la actualidad tiene idioma, que es un desquicio en la provincia de Buenos Aires.

En la actualidad tiene médicos y docentes que le pagan 800000 MXN en la provincia de Buenos Aires,Allá lo veía en la marcha tan contento,Digo, tal vez tiene alguna idea revolucionaria y además despertó un gobernador,que fue ministro de Economía de la Argentina,que fue el asesor económico de Cristina Fernández permanentemente,que no daban cifras de pobreza porque decían que estigmatizaban a la gente,Se acuerda,Entonces no sabíamos cuántos pobres había la Argentina y que nos metió en juicios infernales como el de IPF, por ejemplo, el pago al club de París más de 25000000000 $ y hoy representa supuestamente el futuro de la Argentina para muchos, no.

Qué pasó?Dios mío, Qué pasó?Qué hará el Gobierno?Qué hará mi ley en estas horas después de estos piñazos infernales de esta semana, reconocerán todos los errores,Apartarán a los que siguen desaprobando pruebas en forma permanente y que no forman parte de la posibilidad de revitalizar un espacio que es muy, pero muy nuevo,el entorno con sus cinnas dará paso a un costado y dirá Che, vamos a jugar con todo lo que tenemos,Una elección para toda esta gente que nos eligió,harán aclaraciones sobre el tema,Hoy se levanta el secreto del sumario en el caso español para demostrar que no son corruptos como sus antecesores.

Bueno, me parece que hay muchos desafíos, pero el Gobierno tiene que entender que hay muchas culpas y que hay que defender desde la inteligencia y con argumentos ya no alcanza más la estupidez que Giacobiti gana 18000000 de pesos o que tenemos no sé cuántos discapacitados que no lo son,hay que actuar,hay que actuar y hay que tener argumentos más sólidos para defender un proyecto que supuestamente era diferente,Mi ley bajo presión política y cambiaria mi ley bajo una presión golpista de algunos que están alterados y creen que se termina su gobierno y que tienen que volver.

Ellos prometieron en algún momento volver mejores y volvieron peores,Mi ley bajo presión, mi ley bajo su autopresión,después de insólitos errores en dos semanas donde cambiaron radicalmente los vientos,en plena primavera libertaria