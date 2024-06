Editorial Paulo Vilouta: "Mirar para otro lado"

Venimos de una semana para mi gusto con la necesidad de este tipo de feriado para aflojar un poquito la cabeza. Porque el grado de violencia y de tensión que vivió la Argentina la semana anterior ha sido brutal. Lo que vivimos en la casa es de Buenos Aires las interpretaciones que se dieron sobre los hechos Los detenidos que salieron y ahora la Justicia pretende que vuelvan a estar bajo situación compleja en lo personal por la acumulación de delitos.

Una ciudad no solamente rota en mil pedazos y con un sinfín de gastos, sino una violencia absoluta por el tratamiento de una ley. Una ley que le sirve, como lo planteamos la semana pasada al presidente Javier Miley, pero que en definitiva tenemos que ampliar un poquito más esa cabeza gastada que tenemos los argentinos. Por que planteaba Martín Menem En uno de los audios que les hizo escuchar Nuria hoy temprano por la mañana que increíblemente, de los seis cientos, cuarenta y pico artículos iniciales hubo políticos argentinos que rechazaron los seis, cientos, cuarenta y seis Después.

Pasamos a doscientos y pico y también encontraron los doscientos y pico. Todo negativo y me parece que hoy tendríamos que estar frente a una postura un poquito más amplia ante un país que vive una situación dramática, dolorosa, difícil, con bolsillos absolutamente flacos y para mi gusto, con tiempo largos, lamentablemente de penuria que venimos viviendo de hace décadas y ya las sabemos todas de punta, a punta de que no tenemos buen empleo, que tenemos malos salarios, que no hay empleo en blanco, que no hay reforma, que hay un sindicalismo que atiende su juego, que hay un sindicalismo dividido, que hay mucha violencia, que muchas, todo lo que sabemos, absolutamente todos No.

Hay un solo artículo que marque un poquito de luz como pastiche Este bueno, o estos son malos o estos son temas que el Gobierno no le presta atención. Sólo veo que una vocación impresionante con el tema de bienes personales y del impuesto a las ganancias. O se que hay que pagar ganancia porque lo pagan en el mundo y más en un país como el nuestro, reventado y fundido.

Pero no hay otros nichos para buscar dinero, no se puede ir seriamente. ¿Qué? Recién ahora con el tratamiento de la iba a hacer. Vimos este grupo tabacalero con un montón de privilegios aquí en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué era eso? ¿Que lo de Tierra del Fuego? Porque ahora comenzamos a ver a partir de la crítica de algunos que comenzaron a investigar fundamentalmente periodistas porque nos comimos el show que en Tierra del Fuego nosotros ensambla monos se vista, le ponemos un papelito, cosa que vienen de afuera hicimos son nuestras y saca ventaja algún cercano empresario cercano, algún político dio ese beneficio de los argentino con como esto?

Salgamos de estos slogans que tienen mucho de marketing y que tiene muy poco de realidad. Y veamos si con eso nicho podemos compensar lo del impuesto país o podemos compensar lo de bien. Eso podemos compensar lo de ganancias y ver que cosas sirven y qué cosas no sirven Si no son cuestiones por exclusivamente emocional. Me encanta que todo sea nuestro, pero todo no lo podemos pagar.

Cuando va el Papa con la bandera Aerolíneas dio Che que emotivo. Pero después digo solamente estamos hablando de una empresa estatal con pérdidas enormes que satisface a la clase alta que puede comprar. Pasa que de avión y a un sector de la clase media. No hay una sola persona del condición humilde que partirse.

Ahora bien, el Argentina es el cero coma uno de la población y estamos armando un drama emocional. Y me parece bien que sea nuestra, pero con controles y con orden, porque todo lo que toca el Estado se transforma en una pérdida absoluta en dos minutos, veinte. Y me parece que tenemos que entrar en esa era donde controlar no significa ser de derecha o no significa querer cerrar.

Significa simplemente hacer que algo sea eficiente, que no haya corrupción, que funcione con lo que tiene que costar, sino un peso más y sin un peso menos. Y para terminar, si algo no faltaba, porque la verdad que si hay algo que no nos falta a los argentinos es la la capacidad de sorpresa no sea muy pocas cosas no sorprenden.

Hemos naturalizado mucho la violencia verbal hacer, escuchaba y leía hoy comentarios de colegas nuestros en la entrega de los Martín Fierro el tema de las divisiones, de los pensamientos, de la grieta. Para mi gusto también El hecho muchas veces de, de no, de no reconocer algunas cosas, porque no puede tener un pensamiento. Pero hay cosas que tienen que ser malas para todos, no la violencia, la descalificación, los malos tratos de algunos Palis políticos para con nuestro trabajo, la corrupción La corrupción no es un tema menor Como Parece que me da lo mismo que que está huestes sean corruptos y van Carlo.

Me parece que hay algunas grietas que las podríamos solucionar todos, teniendo un criterio un poquito más racional de las cosas. Pero en este ámbito, donde la verdad sana no sorprende porque vemos cosas cercana con con lo burdo permanentemente. Ni que hablar con lo de la semana pasada, cuando una señorita diputada habló del presidente La Nación Cristina López diciendo que es un enfermo mental.

El intendente de P bajo, que es un ordinario absoluto, señor su ro lanzando groserías al opinar sobre la reunión con presidente argentino y el presidente de China. Todas cosas absolutamente repudiables y que no suman más que que vulgaridades a a una sociedad que necesita alimentar más su, su lenguaje, su capacidad y sus pensamientos.

La Iglesia organiza misas, ahora militantes y la verdad que esto no se puede entender porque creo que la misa es algo sagrado. La gente va a una iglesia alimentar lo que la fraternidad, la unidad, los conceptos de paz y creo que a nadie le interesa ir a una iglesia y ver cómo se mezcla absolutamente todo. La Iglesia argentina tiene un rol muy importante como la Iglesia en m Angélica en la contención de la gente humilde, que la pasa realmente muy, pero muy mal.

Los ayudan, los protegen no solamente dándole un alimento o dándole ropa Los contienen. Intentan apartarlos permanentemente de algo gravísimo en Argentina como en la droga hoy por hoy, pero me parece que algunos han cruzado la racha El miércoles vamos a tener en la matanza otra historia a cargo de monseñor Ojea, titular del Episcopado. El arzobispo García Cuerva señaló que la ceremonia son para unir y no para dividir.

Y me parece que lo que hemos visto en la iglesia de San Cristóbal, en la iglesia de Constitución, con cánticos y con gritos más allá que hoy circunstancialmente gobierna el señor Javier Miley con cura sí y monaguillos en actitud para mi gusto de de barras bravas en Osuna absolutamente en nada al momento en que vivimos y confunde a la gente y confunde a la gente y altera a la gente. Me parece que la Iglesia está para otro rol, para poner, para, para poder, fraternidad, para, para poner paciencia y, por supuesto, para ser clave.

El observación que tiene que hacer la Iglesia católica En marcar que esta bien, que esta mal y donde hay algún atisbo de corrupción. Porque así como vía estos curas ya los monaguillos cantando y diciendo cosas en contra de del Gobierno actual argentino, me hubiese encantado que también estén muy atentos para ver porque hay comedores que recibían dinero y no son comedores.

Porque hay tanta irregularidad en la distribución de los alimentos porque tenemos tantos pobres y por qué tanta gente en ese estado de pobreza la pasa muy mal dependiendo de punteros políticos o de gente que a cambio de un alimento o dura ropa, le pide cosas Me. Encantaría que la Iglesia cumpla esa rol porque nadie va a oponerse a que un cura, un, un arzobispo, un titular de un episcopado entren en ese tipo de terreno.

Me encantaría que que jueguen ese rol más que organizar misas militantes y altera la gente? No, porque basan contra contra Javier Milei, porque sería exactamente lo mismo que fueran contra cualquier otro presidente democrático. Me parece que la Iglesia está para poner paz y no para poner tensión.

Ojalá que lo del miércoles sirva y ojalá también entiendan que toda esta decadencia y este número creciente de pobres y de indigentes comenzó desde hace muchísimo tiempo. Y tal vez no se dieron cuenta aquello que han hecho de de la misa de las últimas horas y en algunos lugares específicos, hechos políticos o hechos de cancha de fútbol, pero no de templos, donde tiene que que primar la paz, la conciencia, la calma, los buenos usos, las costumbres y fundamentalmente La falta de corrupción que muchos de ellos, a lo largo de décadas en la Argentina parecieran haber percibido y tal vez con su intervención, y tal vez con su palabra, hubiese logrado detener en algunos casos mínimamente para inventar algo distinto a esto que es tener que solamente entregar alimentos y ropa a los pobres, sino cultura, sino educación, sino crecimiento, sino la posibilidad de insertar los en una vida mucho mejor que la que hacen en estos tiempos. Como consecuencia, tal vez, de no haber estado atentos y haber mirado y haber mirado